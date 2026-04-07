Đánh giá VinFast VF 3: Lựa chọn xe điện đô thị với chi phí lăn bánh từ 304 triệu đồng VinFast VF 3 tiếp tục duy trì sức hút nhờ chính sách miễn lệ phí trước bạ kéo dài và ưu đãi giảm 6% giá niêm yết. Mẫu mini car này sở hữu khoảng sáng gầm 191 mm và khả năng vận hành linh hoạt, phù hợp cho nhu cầu di chuyển hàng ngày trong phố.

VinFast VF 3 hiện là mẫu xe khai mở phân khúc ô tô điện cỡ nhỏ (mini car) tại thị trường Việt Nam. Kể từ khi ra mắt, dòng xe này đã tạo nên cơn sốt với hơn 27.600 đơn đặt hàng chỉ sau 66 giờ mở cọc. Với ưu thế về kích thước nhỏ gọn, gầm cao và chi phí vận hành thấp, VF 3 được kỳ vọng sẽ nối tiếp thành công của mẫu xe xăng Fadil trước đây.

Giá lăn bánh và chính sách ưu đãi tháng 7/2026

Bước sang tháng 7/2026, VinFast VF 3 tiếp tục nhận được những chính sách hỗ trợ mạnh mẽ từ cả nhà sản xuất và Chính phủ. Đáng chú ý, Nghị định 51/2025/NĐ-CP đã gia hạn thời gian miễn 100% lệ phí trước bạ cho xe điện chạy pin đến hết ngày 28/02/2027, giúp người dùng tiết kiệm một khoản chi phí đáng kể khi đăng ký xe mới.

Bên cạnh đó, hãng xe Việt cũng áp dụng chương trình giảm 6% giá niêm yết (tương đương khoảng 18 triệu đồng). Dưới đây là bảng giá lăn bánh tạm tính cho VinFast VF 3 tại các khu vực:

Mẫu xe Giá niêm yết (triệu VNĐ) Lăn bánh tại Hà Nội (triệu VNĐ) Lăn bánh tại TP.HCM (triệu VNĐ) Lăn bánh tại Tỉnh khác (triệu VNĐ) VinFast VF 3 302 318 318 304

Về chính sách pin, VinFast đã dừng hình thức thuê pin từ tháng 03/2025. Tuy nhiên, khách hàng mua xe kèm pin sẽ được hưởng đặc quyền miễn phí sạc tại các trạm sạc công cộng của hãng đến hết ngày 30/06/2027.

Thiết kế ngoại thất: Khối hộp vuông vức và cơ bắp

VinFast VF 3 sở hữu ngôn ngữ thiết kế đặc trưng với những đường nét hình khối, tạo cảm giác mạnh mẽ như các dòng xe địa hình chuyên nghiệp. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 3.190 x 1.679 x 1.622 mm, cùng chiều dài cơ sở 2.075 mm. So với đối thủ trực tiếp là Wuling Hongguang Mini EV, VF 3 nhỉnh hơn về mọi thông số kích thước, mang lại không gian sử dụng tối ưu hơn.

Điểm nhấn đáng chú ý ở ngoại thất là bộ mâm 16 inch sơn đen bóng, đi kèm khoảng sáng gầm lên tới 191 mm – con số ấn tượng ngay cả khi so sánh với các dòng SUV hạng A hay B. Thiết kế này không chỉ giúp xe trông bề thế hơn mà còn tăng khả năng lội nước và leo vỉa hè trong đô thị.

Đuôi xe duy trì phong cách tối giản với dải kim loại tạo hình chữ V cách điệu ôm trọn logo. Toàn bộ phần cản sau và vòm bánh xe được ốp nhựa đen nhám, giúp hoàn thiện vẻ ngoài rắn rỏi cho mẫu xe điện mini.

Nội thất tối giản và không gian thực dụng

Khoang cabin của VF 3 được thiết kế theo triết lý tối giản nhằm tối ưu không gian cho 4 người ngồi. Táp-lô nổi bật với màn hình cảm ứng trung tâm 10 inch tích hợp toàn bộ các chức năng giải trí và điều khiển xe. Vô-lăng dạng D-cut 2 chấu tích hợp cần số điện tử phía sau, giúp giải phóng không gian ở khu vực bệ tỳ tay trung tâm.

Dù có kích thước nhỏ, khoang hành lý của VF 3 có thể mở rộng từ 36 lít lên 285 lít khi gập hàng ghế thứ hai. Xe vẫn được trang bị đầy đủ các kết nối hiện đại như Apple CarPlay, Android Auto, Wi-Fi và các tính năng thông minh như quản lý xe qua ứng dụng điện thoại, cập nhật phần mềm từ xa (FOTA).

Hiệu suất vận hành và công nghệ an toàn

VinFast VF 3 sử dụng một mô-tơ điện đặt tại cầu sau, sản sinh công suất tối đa 43 mã lực và mô-men xoắn cực đại 110 Nm. Xe có khả năng tăng tốc từ 0–50 km/h trong 5,3 giây, phù hợp cho việc bứt tốc trong phạm vi ngắn tại đô thị.

Bộ pin LFP dung lượng 18,64 kWh cung cấp tầm hoạt động khoảng 210 km sau mỗi lần sạc đầy (theo tiêu chuẩn NEDC). Với hệ thống sạc nhanh, xe chỉ mất khoảng 36 phút để sạc từ 10% lên 70% pin. Đây là thông số đủ đáp ứng nhu cầu di chuyển trung bình 30–50 km mỗi ngày của cư dân thành thị.

Về an toàn, VF 3 được trang bị các tính năng cơ bản nhưng cần thiết như: hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA), kiểm soát lực kéo (TCS), hỗ trợ khởi hành ngang dốc và cảm biến lùi đi kèm camera lùi.

Nhìn chung, VinFast VF 3 là một giải pháp di chuyển kinh tế, thân thiện với môi trường và cực kỳ linh hoạt. Dù còn hạn chế về không gian chứa đồ khi đi đủ 4 người và cấu hình 2 cửa gây bất tiện khi ra vào hàng ghế sau, nhưng với mức giá chỉ từ 304 triệu đồng (lăn bánh tỉnh), đây vẫn là mẫu xe điện đáng cân nhắc cho những gia đình cần một phương tiện thứ hai hoặc người trẻ lần đầu mua ô tô.