Đánh giá VinFast VF 7 Eco và Plus: Thiết kế phá cách cùng hiệu năng vượt trội phân khúc SUV VinFast VF 7 gây ấn tượng nhờ động cơ mạnh tới 349 mã lực, ngôn ngữ tạo hình hiện đại từ Torino Design và mức giá lăn bánh hấp dẫn từ 756 triệu đồng.

VinFast VF 7 là mẫu SUV thuần điện cỡ C sở hữu thiết kế đột phá, cấu hình vận hành vượt tầm phân khúc và hệ thống an toàn chủ động phong phú. Mẫu xe này hoàn thiện dải sản phẩm thuần điện thông minh của thương hiệu Việt Nam, cạnh tranh trực tiếp với các dòng xe động cơ đốt trong truyền thống như Honda CR-V hay Mazda CX-5.

Xuất hiện lần đầu tại triển lãm CES 2022 dưới tên mã VF e34P trước khi ra mắt thị trường trong nước vào tháng 11/2023, VinFast VF 7 phân phối hai phiên bản chính gồm Eco và Plus. Mẫu xe cũng sớm khẳng định vị thế khi được vinh danh là xe gầm cao cỡ C của năm 2024.

Bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh cập nhật

Bước sang giai đoạn hiện tại, chính sách sở hữu xe điện tại Việt Nam ghi nhận nhiều lợi thế lớn. Chính phủ đã ban hành Nghị định 51/2025/NĐ-CP kéo dài thời gian miễn 100% lệ phí trước bạ cho ô tô điện chạy pin đến hết ngày 28/02/2027. Đồng thời, hãng xe Việt chính thức ngừng chính sách thuê pin, hỗ trợ chủ sở hữu pin sạc miễn phí đến ngày 30/06/2027.

Phiên bản Giá niêm yết (triệu đồng) Lăn bánh Hà Nội (triệu đồng) Lăn bánh TP.HCM (triệu đồng) Lăn bánh tỉnh/thành khác (triệu đồng) VF 7 Eco 740 756 756 742 VF 7 Plus 830 846 846 832 VF 7 Plus (trần kính toàn cảnh) 850 866 866 852

Mức giá lăn bánh thực tế tại các đại lý có thể dao động tùy theo chương trình khuyến mại cụ thể tại từng khu vực và các tùy chọn trang bị đi kèm.

Ngôn ngữ tạo hình Vũ trụ phi đối xứng từ Torino Design

VinFast VF 7 mang dấu ấn đậm nét từ studio lừng danh Torino Design (Italy) thông qua triết lý "Vũ trụ phi đối xứng". Xe sở hữu chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.545 x 1.890 x 1.635 mm cùng trục cơ sở 2.840 mm và khoảng sáng gầm 190 mm. Chiều rộng lớn vượt trội giúp dáng xe đầm chắc, bề thế hơn phần lớn các đối thủ cùng phân khúc C.

Phần đầu xe nổi bật với dải đèn định vị LED tạo hình cánh chim chữ V vươn rộng sang hai bên. Đèn chiếu sáng LED projector được bố trí hạ thấp trong hốc hình thang góc cạnh. Nắp ca-pô cơ bắp kết hợp hai dải viền mạ crom đối xứng hình chữ L ngược ở cản trước, thay thế cho mặt ca-lăng tản nhiệt truyền thống.

Thân xe gợi liên tưởng đến phong cách SUV lai Coupe thời thượng với mui xe vuốt dốc nhẹ về sau. Tay nắm cửa thiết kế ẩn vào thân xe giúp giảm hệ số cản gió. Tùy phiên bản, xe sử dụng mâm kích thước 19 inch hoặc mâm 20 inch đa chấu kết hợp cùng lốp Pirelli P-Zero thể thao cỡ 265/40.

Ở phía sau, dải đèn hậu LED đồng điệu cùng dải gân dập nổi mở rộng sang hai vòm bánh sau, mang lại diện mạo cơ bắp và dễ nhận diện từ xa. Ngoại thất xe có 6 lựa chọn màu sơn bao gồm: trắng, đen, đỏ, xám, xanh dương và xanh lá Deep Ocean.

Không gian nội thất tối giản hướng về người lái

Khoang lái của VinFast VF 7 được thiết kế tinh giản theo hướng số hóa hoàn toàn. Táp-lô không bố trí bảng đồng hồ truyền thống mà thay bằng màn hình cảm ứng trung tâm 12,9 inch xoay nghiêng hướng về vị trí ghế lái, kết hợp hệ thống hiển thị thông tin trên kính lái HUD hiện đại.

Vô-lăng D-cut thể thao bọc da tích hợp phím điều khiển hệ thống giải trí và tính năng an toàn ADAS. Cấu hình 5 chỗ ngồi mang lại khoảng để chân rộng rãi nhờ chiều dài cơ sở 2.840 mm. Phiên bản Plus sử dụng ghế bọc da tổng hợp cao cấp, ghế lái chỉnh điện 8 hướng kèm tính năng làm mát, đi kèm tùy chọn trần kính toàn cảnh mở rộng tầm nhìn.

Tiện nghi trên xe bao gồm hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập, lọc không khí Combi PM 1.0 có tính năng ion hóa, hệ thống âm thanh 8 loa, sạc không dây và kết nối trợ lý ảo tiếng Việt đa vùng miền.

Hiệu năng vận hành và thông số kỹ thuật cốt lõi

VinFast VF 7 tạo ra khoảng cách lớn về mặt hiệu năng so với các mẫu SUV động cơ đốt trong cùng hạng:

Phiên bản VF 7 Eco: Sử dụng 1 mô-tơ điện dẫn động cầu trước, công suất tối đa 174 mã lực (130 kW), mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Pin lithium-ion dung lượng 59,6 kWh cung cấp quãng đường di chuyển tối đa 375 km/lần sạc.

Sử dụng 1 mô-tơ điện dẫn động cầu trước, công suất tối đa 174 mã lực (130 kW), mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Pin lithium-ion dung lượng 59,6 kWh cung cấp quãng đường di chuyển tối đa 375 km/lần sạc. Phiên bản VF 7 Plus: Trang bị 2 mô-tơ điện kết hợp hệ dẫn động hai cầu toàn thời gian AWD, cho công suất tổng lên tới 349 mã lực (260 kW) và mô-men xoắn 500 Nm. Khả năng tăng tốc 0–100 km/h chỉ mất 5,8 giây. Bộ pin 75,3 kWh cho phạm vi hoạt động đạt 431 km theo chuẩn thử nghiệm.

Cả hai phiên bản đều hỗ trợ sạc nhanh chuẩn Plug & Charge công cộng, cho phép nạp từ 10% lên 70% dung lượng pin trong khoảng 24,19 phút.

Hệ thống an toàn chủ động ADAS và công nghệ bảo vệ

Bên cạnh cấu trúc khung gầm gia cố thép cường độ cao, bản Eco được trang bị 6 túi khí cùng các hệ thống cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo và camera 360 độ. Bản cao cấp Plus nâng cấp lên 8 túi khí cùng gói công nghệ hỗ trợ lái ADAS toàn diện.

Gói ADAS nổi bật với tính năng kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo va chạm trước sau, nhận diện biển báo giao thông và phanh khẩn cấp tự động (AEB) cả phía trước lẫn phía sau.

Nhìn chung, VinFast VF 7 ghi điểm tuyệt đối bằng hiệu suất cơ học ấn tượng, trang bị tiện nghi đầy đủ và kiểu dáng thời thượng. Dù tầm hoạt động ở mức vừa phải so với một số dòng xe đường dài, VF 7 vẫn là lựa chọn SUV cỡ C sáng giá nhờ chi phí lăn bánh cạnh tranh và hệ sinh thái trạm sạc đang phủ rộng khắp các cung đường.