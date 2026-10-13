Đánh giá VinFast VF 9 Eco và Plus: Chi tiết giá lăn bánh và thông số kỹ thuật SUV điện cỡ lớn VinFast VF 9 phân phối hai phiên bản Eco và Plus với giá từ 1,348 tỷ đồng, sở hữu công suất 402 mã lực, dẫn động AWD cùng chính sách miễn phí trước bạ hấp dẫn.

VinFast VF 9 là mẫu SUV điện thuần cỡ lớn thuộc phân khúc E, từng ra mắt thị trường quốc tế với tên gọi ban đầu VF e36 tại Triển lãm Ô tô Los Angeles 2021 trước khi chính thức chốt tên thương mại tại CES 2022. Mẫu xe bắt đầu bàn giao tới khách hàng Việt Nam từ ngày 27/3/2023, cạnh tranh trực tiếp cùng các đại diện động cơ đốt trong như Ford Explorer, Volkswagen Teramont và Toyota Land Cruiser Prado.

Mẫu SUV đầu bảng này mang đến 8 lựa chọn màu sơn ngoại thất gồm Brahminy White (Trắng), Desat Silver (Bạc), Crimson Red (Đỏ), Neptune Grey (Xám), VinFast Blue (Xanh dương), Deep Ocean (Xanh rêu), Jet Black (Đen) và Sunset Orange (Cam). Không gian khoang lái bản Eco sử dụng tông đen chủ đạo, trong khi bản Plus bổ sung thêm tùy chọn màu nâu phối cùng các màu ngoại thất tương ứng.

Bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh VinFast VF 9

Hiện tại, khách hàng mua xe điện chạy pin tiếp tục được hưởng lợi thế lớn từ chính sách hỗ trợ của Chính phủ theo Nghị định 51/2025/NĐ-CP ban hành ngày 1/3, kéo dài thời gian miễn toàn bộ lệ phí trước bạ thêm 2 năm cho đến ngày 28/2/2027. Đáng chú ý, VinFast đã chính thức dừng chính sách thuê pin từ ngày 1/3/2025, đồng thời gia hạn chính sách miễn phí sạc pin thêm 6 tháng tới hết ngày 30/06/2027 cho khách hàng sở hữu xe kèm pin.

Phiên bản Giá niêm yết (triệu đồng) Lăn bánh Hà Nội (triệu đồng) Lăn bánh TP.HCM (triệu đồng) Lăn bánh tỉnh/thành khác (triệu đồng) VinFast VF 9 Eco 1.348 1.364 1.364 1.350 VinFast VF 9 Plus 1.529 1.545 1.545 1.531

Mức giá lăn bánh trên mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình ưu đãi riêng tại hệ thống đại lý và có thể thay đổi tùy thuộc vào trang bị cụ thể của từng xe.

Thông số kỹ thuật chi tiết giữa hai phiên bản Eco và Plus

Dưới đây là bảng tổng hợp các thông số kỹ thuật cốt lõi giúp người dùng dễ dàng so sánh hai cấu hình của VinFast VF 9:

Thông số VinFast VF 9 Eco VinFast VF 9 Plus Kích thước D x R x C (mm) 5.118 x 2.254 x 1.696 5.118 x 2.254 x 1.696 Chiều dài cơ sở (mm) 3.150 3.150 Khoảng sáng gầm (mm) 197 197 Trọng lượng bản thân (kg) 2.830 2.866 (6 chỗ) / 2.911 (7 chỗ) Dung tích khoang hành lý (lít) 212 212 Quy cách lốp và mâm 275/45R20 (mâm 20 inch) 275/40R21 (mâm 21 inch) Công suất tối đa (mã lực) 402 402 Mô-men xoắn cực đại (Nm) 620 620 Hệ dẫn động AWD (toàn thời gian) AWD (toàn thời gian) Dung lượng pin (kWh) 92 92 Quãng đường di chuyển (km) 438 423 Thời gian sạc nhanh DC (10–70%) Dưới 26 phút Dưới 26 phút Hệ thống treo trước/sau Tay đòn kép / Đa liên kết khí nén Tay đòn kép / Đa liên kết khí nén

Ngôn ngữ thiết kế cơ bắp đậm chất SUV full-size

VF 9 định vị là dòng xe đầu bảng nên sở hữu kích thước đồ sộ hàng đầu trong danh mục sản phẩm của VinFast. Chiều dài cơ sở đạt 3.150 mm mang đến vóc dáng bề thế ngang ngửa những mẫu SUV hạng sang cỡ lớn như Lexus LX570, BMW X7 hay Mercedes-Benz GLS.

Đầu xe tạo ấn tượng thị giác mạnh mẽ thông qua các mảng dập khối sắc sảo trên nắp ca-pô cùng dải đèn định vị ban ngày LED hình chữ V đặc trưng. Thân xe tối ưu tính khí động học nhờ tay nắm cửa dạng ẩn liền mạch với bề mặt, kết hợp bộ mâm hợp kim đa chấu kích thước 20–21 inch. Đuôi xe hoàn thiện vẻ vạm vỡ với cụm đèn hậu LED chữ V thanh mảnh kéo dài sang hai bên, cánh gió thể thao tích hợp đèn phanh trên cao và ăng-ten vây cá mập.

Khoang cabin tối giản cùng tiện nghi thương gia

Bước vào nội thất, khu vực táp-lô của VinFast VF 9 được tinh giản gần như toàn bộ các nút bấm cơ học truyền thống. Mọi thao tác vận hành và thông tin hỗ trợ lái được tích hợp trực tiếp vào màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 15,6 inch đặt ngang cùng hệ thống hiển thị thông tin trên kính lái HUD (trang bị sẵn trên bản Plus). Vô-lăng vát đáy D-cut thể thao đi kèm cụm chuyển số dạng nút bấm thanh lịch bố trí ở bệ trung tâm.

Không gian hành khách được cấu hình linh hoạt dạng 6 chỗ hoặc 7 chỗ. Ở tùy chọn 6 chỗ, hàng ghế thứ hai được tách biệt theo phong cách thương gia, tích hợp bảng điều khiển cảm ứng riêng biệt kích thước 8 inch và bệ tỳ tay trung tâm. Xe trang bị điều hòa tự động tích hợp màng lọc than hoạt tính HEPA, hệ thống âm thanh 13 loa kèm 1 loa trầm, cửa hít tự động cùng cửa sổ trời toàn cảnh có khả năng cản tia cực tím UV đến 99%.

Khả năng vận hành và hệ thống pin

Cả hai phiên bản VinFast VF 9 đều sử dụng cấu hình mô-tơ điện đôi cho tổng công suất tối đa 402 mã lực và mô-men xoắn cực đại 620 Nm. Sức mạnh được truyền tới 4 bánh thông qua hệ dẫn động AWD toàn thời gian, giúp chiếc SUV nặng gần 3 tấn tăng tốc từ 0–100 km/h trong khoảng 6,5 giây.

Trang bị pin lithium-ion dung lượng 92 kWh mang lại tầm vận hành đạt khoảng 438 km trên bản Eco và 423 km trên bản Plus theo công bố. Công nghệ sạc nhanh DC cho phép nạp lại năng lượng từ 10% lên 70% trong thời gian dưới 26 phút, giảm đáng kể thời gian chờ đợi trên các chặng đường dài.

Hệ thống hỗ trợ lái ADAS và chuẩn an toàn cao cấp

Về mặt an toàn, VinFast VF 9 được thiết kế hướng tới tiêu chuẩn 5 sao của Euro NCAP, NHTSA và ASEAN NCAP. Xe sở hữu hệ thống bảo vệ toàn diện với 11 túi khí cùng gói công nghệ hỗ trợ lái xe nâng cao ADAS phong phú.

Các tính năng trợ lái tiêu biểu bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc giao thông, hỗ trợ lái trên đường cao tốc, tự động chuyển làn, hỗ trợ giữ làn đường, phanh tự động giảm thiểu va chạm, cảnh báo điểm mù, camera 360 độ và nhận diện biển báo giao thông.

Nhận định chung

VinFast VF 9 khẳng định vị thế nổi bật trong phân khúc SUV full-size tầm giá trên 1,3 tỷ đồng nhờ không gian nội thất rộng rãi, hiệu suất vận hành mạnh mẽ và hàm lượng công nghệ an toàn dẫn đầu. Mặc dù trọng lượng bản thân lớn và trải nghiệm hoàn thiện phần mềm vẫn cần thêm thời gian để tối ưu mượt mà hơn, những lợi thế về chính sách miễn lệ phí trước bạ cùng hệ sinh thái trạm sạc đang giúp mẫu xe này trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho khách hàng gia đình hoặc doanh nhân.