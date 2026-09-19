Đánh giá xe điện VinFast Nerio Green: Chi tiết thông số kỹ thuật và giá lăn bánh tháng 9/2026 VinFast Nerio Green sở hữu mức giá niêm yết 628 triệu đồng, trang bị động cơ điện 110 kW cùng hàng loạt công nghệ an toàn hiện đại phục vụ di chuyển đô thị.

VinFast Nerio Green là mẫu ô tô điện thông minh do Việt Nam sản xuất, chính thức ra mắt thị trường từ ngày 24/3/2021 dưới tên gọi VinFast VF e34 trước khi bàn giao những xe đầu tiên vào ngày 25/12/2021. Bước sang năm 2025, mẫu xe này được đổi tên thành VinFast Nerio Green nhằm nhấn mạnh định hướng phục vụ nhu cầu kinh doanh vận tải hành khách và khách hàng cá nhân ưu tiên tính kinh tế.

Được xếp ở phân khúc SUV hạng C nhưng kích thước nhỏ gọn, VinFast Nerio Green cạnh tranh trực tiếp với các dòng xe gầm cao đô thị như KIA Seltos, Honda HR-V hay Toyota Corolla Cross. Xe mang đến 8 lựa chọn màu sơn ngoại thất gồm bạc (De Sat Silver), xanh da trời (Future Blue), xanh đậm (Luxury Blue), đen (Jet Black), trắng (Brahminy White), đỏ (Mystique Red), xám (Neptune Grey) và xanh lá (Deep Ocean).

Bảng giá niêm yết và lăn bánh VinFast Nerio Green

Dưới đây là mức giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính cho phiên bản VinFast Nerio Green trong tháng 9/2026:

Phiên bản Giá niêm yết (triệu đồng) Lăn bánh Hà Nội (triệu đồng) Lăn bánh TP.HCM (triệu đồng) Lăn bánh tỉnh/TP khác (triệu đồng) VinFast Nerio Green 628 644 644 630

Mức giá lăn bánh trên mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại bổ sung từ đại lý và có thể thay đổi tùy trang bị cụ thể. Hiện tại, xe điện chạy pin tiếp tục được hưởng chính sách miễn toàn bộ lệ phí trước bạ theo Nghị định 51/2025/NĐ-CP có hiệu lực đến ngày 28/2/2027. Ngoài ra, chính sách miễn phí sạc pin dành cho chủ xe sở hữu pin cũng được gia hạn đến hết ngày 30/6/2027.

Ngôn ngữ thiết kế Dynamic Balance tối ưu khí động học

VinFast Nerio Green duy trì triết lý thiết kế Dynamic Balance (Cân bằng động), tạo nên vóc dáng thanh thoát và hiện đại. Mặt trước loại bỏ hoàn toàn lưới tản nhiệt truyền thống, tạo điểm nhấn nhận diện thương hiệu bằng dải đèn LED ban ngày tạo hình chữ V sắc sảo trải dài sang hai bên.

Mẫu SUV điện có chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.300 x 1.793 x 1.613 mm, khoảng sáng gầm xe đạt 180 mm và chiều dài cơ sở 2.610,8 mm. Dàn chân của xe sử dụng bộ mâm hợp kim 18 inch tạo hình cánh quạt thể thao, kết hợp cùng kính chắn gió có khả năng chống tia UV và thanh nẹp viền cửa mạ chrome.

Khu vực đuôi xe được tính toán nhằm giải phóng lực cản không khí và mở rộng khoang hành lý 290 lít. Cụm đèn hậu full-LED tạo hiệu ứng liền mạch, đi kèm tính năng cốp sau mở điện tiện lợi khi bốc dỡ đồ đạc.

Không gian nội thất thực dụng và các tiện ích thông minh

Cabin của VinFast Nerio Green hướng tới sự tối giản nhưng đáp ứng đầy đủ công năng. Vô-lăng bọc da dáng D-cut thể thao tích hợp các phím điều hướng nhanh, phía trước là bảng đồng hồ kỹ thuật số TFT LCD 7 inch hiển thị trực quan thông số lái.

Trung tâm táp-lô bố trí màn hình cảm ứng giải trí 10 inch, hỗ trợ kết nối không dây Apple CarPlay và Android Auto cùng dàn âm thanh 6 loa. Hệ thống điều hòa tự động tích hợp bơm nhiệt và bộ lọc bụi mịn PM2.5, đi cùng cửa gió riêng cho hàng ghế thứ hai gập linh hoạt tỷ lệ 60:40.

Hiệu suất vận hành và nền tảng pin Lithium-ion

VinFast Nerio Green trang bị mô-tơ điện đặt tại cầu trước, sản sinh công suất tối đa 110 kW (tương đương 147 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 242 Nm. Sức mạnh này mang lại phản ứng chân ga tức thì đặc trưng của dòng xe thuần điện, hỗ trợ đắc lực khi di chuyển trong phố đông đúc.

Bộ pin Lithium-ion đạt chuẩn kháng nước IP67 cung cấp phạm vi di chuyển lý thuyết khoảng 285–300 km sau một lần sạc đầy. Công nghệ sạc nhanh cho phép xe nạp lại năng lượng để vận hành quãng đường 180 km chỉ sau 15–18 phút sạc.

Công nghệ hỗ trợ lái và danh mục an toàn

Về phương diện bảo vệ, VinFast Nerio Green trang bị đầy đủ các hệ thống an toàn chủ động và thụ động vượt trội tầm giá. Điểm nhấn bao gồm hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và hệ thống cảnh báo luồng giao thông mở cửa.

Xe sở hữu 6 túi khí cùng các tính năng cân bằng điện tử ESC, kiểm soát lực kéo TCS, khởi hành ngang dốc HSA, hệ thống camera 360 độ và cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước/sau giúp việc xoay xở trong không gian hẹp trở nên an toàn hơn.

Thông số kỹ thuật chi tiết VinFast Nerio Green

Thông số VinFast Nerio Green Số chỗ ngồi 5 chỗ Kích thước dài x rộng x cao (mm) 4.300 x 1.793 x 1.613 Chiều dài cơ sở (mm) 2.610,8 Khoảng sáng gầm xe (mm) 180 Trọng lượng không tải (kg) 1.490 Trọng lượng toàn tải (kg) 1.815 Mâm và lốp 18 inch Dung tích khoang hành lý (lít) 290 Công suất tối đa (kW) 110 Mô-men xoắn cực đại (Nm) 242 Dẫn động Cầu trước (FWD) Quãng đường di chuyển mỗi lần sạc đầy (km) Khoảng 285–300 Túi khí 6 túi khí

Nhìn chung, VinFast Nerio Green đem lại giải pháp di chuyển kinh tế nhờ chi phí vận hành thấp, động cơ không tiếng ồn và nhiều trang bị an toàn hiện đại. Dù phạm vi di chuyển khoảng 300 km có thể cần tính toán lộ trình khi đi xa, khả năng sạc nhanh linh hoạt giúp mẫu xe này trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho nhu cầu đô thị lẫn dịch vụ vận tải chuyên nghiệp.