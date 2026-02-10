Đánh giá xe điện VinFast VF 3 bản Eco và Plus: Thiết kế cá tính, giá lăn bánh từ 287 triệu VinFast VF 3 bản Eco và Plus mang thiết kế mini SUV vuông vức, tầm vận hành 210 km mỗi lần sạc, giá bán niêm yết từ 285 triệu đồng cùng nhiều trang bị vượt tầm giá.

VinFast VF 3 là dòng xe điện cỡ nhỏ (mini car) tiên phong của thương hiệu Việt Nam, nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn của người tiêu dùng nhờ kiểu dáng khối hộp đậm chất việt dã và chi phí sở hữu dễ tiếp cận. Trong đợt mở cọc đầu tiên, mẫu xe ghi nhận tới 27.649 đơn đăng ký chỉ sau 66 giờ, cho thấy sức hút mạnh mẽ trong nhóm xe đô thị cỡ nhỏ.

Bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh VinFast VF 3

Mẫu xe điện cỡ nhỏ của VinFast được phân phối với hai phiên bản Eco và Plus, đi kèm 9 lựa chọn phối màu đa dạng (4 màu cơ bản và 5 màu nâng cao). Mức giá niêm yết cùng chi phí lăn bánh tạm tính tại các địa phương cụ thể như sau:

Phiên bản Giá niêm yết (triệu đồng) Lăn bánh Hà Nội (triệu đồng) Lăn bánh TP.HCM (triệu đồng) Lăn bánh Tỉnh/TP khác (triệu đồng) VinFast VF 3 Eco 285 301 301 287 VinFast VF 3 Plus 296 312 312 298

Mức giá lăn bánh thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào chính sách ưu đãi của đại lý và trang bị kèm theo. Đáng chú ý, VinFast áp dụng chính sách bán xe kèm pin và dừng chương trình thuê pin kể từ ngày 01/03/2025. Đồng thời, hãng hỗ trợ kéo dài chương trình miễn phí sạc pin thêm 6 tháng, tới hết ngày 30/06/2027. Ngoài ra, theo Nghị định 51/2025/NĐ-CP, ôtô điện chạy pin tiếp tục được miễn 100% lệ phí trước bạ đến ngày 28/02/2027.

Thiết kế ngoại thất: Tỷ lệ hình khối việt dã

VinFast VF 3 sở hữu số đo kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 3.190 x 1.679 x 1.622 mm, cùng trục cơ sở 2.075 mm. So với đối thủ cùng phân khúc là Wuling Hongguang Mini EV (2.920 x 1.493 x 1.621 mm, chiều dài cơ sở 1.940 mm), VF 3 vượt trội về mọi thông số kích thước, nhưng vẫn gọn gàng hơn các dòng hatchback hạng A truyền thống như Kia Morning.

Diện mạo xe gây ấn tượng với các đường nét vuông vức cơ bắp. Khoảng sáng gầm xe đạt mức 191 mm kết hợp cùng bộ mâm 16 inch – kích thước tương đương nhiều mẫu SUV cỡ B – mang đến khả năng leo vỉa và vượt địa hình đô thị ngập nước linh hoạt. Phần đầu và đuôi xe đều được tạo điểm nhấn với dải nẹp kim loại tạo hình cánh chim ôm trọn logo chữ V đặc trưng.

Nội thất tối giản và tiện ích đủ dùng

Khoang cabin của VinFast VF 3 thiết kế theo hướng thực dụng với cấu hình 4 chỗ ngồi và 2 cửa bên. Bảng táp-lô được giải phóng tối đa nút bấm cơ học, dồn toàn bộ tác vụ hiển thị và điều khiển vào màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 10 inch có hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto.

Toàn bộ ghế ngồi bọc nỉ, trong đó hàng ghế trước chỉnh cơ 4 hướng. Dung tích khoang hành lý tiêu chuẩn ở mức 36 lít, nhưng có thể mở rộng lên tới 285 lít khi gập phẳng hàng ghế sau để chứa hành lý.

Dù là xe giá rẻ, VF 3 vẫn được tích hợp hệ thống kết nối thông minh quản lý xe qua ứng dụng điện thoại, chế độ cắm trại, cập nhật phần mềm từ xa và hệ thống âm thanh 2 loa đáp ứng nhu cầu giải trí cơ bản.

Khả năng vận hành và thông số kỹ thuật

Cung cấp sức mạnh cho VinFast VF 3 là một môtơ điện đặt ở cầu sau (RWD), sản sinh công suất tối đa 43 mã lực và mô-men xoắn cực đại 110 Nm. Xe đạt tốc độ tối đa 100 km/h và mất khoảng 5,3 giây để tăng tốc từ 0–50 km/h, mức hiệu năng vừa vặn cho các pha nhập làn hoặc tăng tốc ngắn trong phố.

Bộ pin công nghệ LFP có dung lượng 18,64 kWh, đem lại phạm vi di chuyển tối đa khoảng 210 km sau mỗi lần sạc đầy. Khi sử dụng trạm sạc nhanh công cộng, xe chỉ mất 36 phút để nạp từ 10% lên 70% dung lượng pin, trong khi thời gian sạc thường tại nhà mất khoảng 5 giờ.

Thông số Chi tiết Động cơ 1 môtơ điện cầu sau (RWD) Công suất tối đa 43 mã lực Mô-men xoắn cực đại 110 Nm Dung lượng pin 18,64 kWh (pin LFP) Tầm hoạt động tối đa 210 km Thời gian sạc nhanh (10%–70%) 36 phút Kích thước lốp & mâm 175/75 R16 Khoảng sáng gầm 191 mm

Trang bị an toàn và đánh giá tổng quan

Hệ thống an toàn trên xe gồm có túi khí cho người lái, hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA), phân phối lực phanh điện tử (EBD), cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo (TCS), hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi và cảm biến lùi.

Nhìn chung, VinFast VF 3 là phương tiện di chuyển đô thị lý tưởng với chi phí vận hành thấp, gầm cao linh hoạt và bán kính vòng quay hẹp. Hạn chế của xe nằm ở thiết kế 2 cửa đòi hỏi thao tác gập ghế trước khi người ngồi sau lên xuống, cùng dung tích cốp khiêm tốn nếu chở đủ 4 người. Đây là lựa chọn phù hợp làm chiếc xe thứ hai cho gia đình hoặc khách hàng trẻ lần đầu mua xe.