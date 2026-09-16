Đánh giá xe điện VinFast VF 9 bản Eco và Plus: SUV cỡ lớn nhiều trang bị cao cấp VinFast VF 9 khẳng định vị thế SUV điện cỡ E với không gian thương gia, hệ dẫn động hai cầu toàn thời gian 402 mã lực cùng chính sách miễn lệ phí trước bạ.

VinFast VF 9 là mẫu SUV thuần điện cỡ lớn thuộc phân khúc E, đóng vai trò đầu bảng trong dải sản phẩm ô tô điện của thương hiệu Việt Nam. Mẫu xe mang đến sự kết hợp giữa kích thước đồ sộ, không gian cấu hình 6 hoặc 7 chỗ tiện nghi, cùng khối động cơ điện có công suất lên tới 402 mã lực.

VinFast VF 9 sở hữu diện mạo cơ bắp cùng kích thước lớn trong phân khúc E.

Bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính

Tại thị trường trong nước, VinFast VF 9 cạnh tranh trực tiếp cùng các đại diện SUV động cơ đốt trong như Ford Explorer, Volkswagen Teramont hay Toyota Land Cruiser Prado. Lợi thế lớn của mẫu xe điện này là chính sách ưu đãi lệ phí trước bạ theo quy định của Chính phủ kéo dài đến hết tháng 2/2027, giúp giá lăn bánh không chênh lệch quá nhiều so với mức niêm yết.

Phiên bản Giá niêm yết (tỷ đồng) Lăn bánh Hà Nội (tỷ đồng) Lăn bánh TP.HCM (tỷ đồng) Lăn bánh tỉnh khác (tỷ đồng) VinFast VF 9 Eco 1,348 1,364 1,364 1,350 VinFast VF 9 Plus 1,529 1,545 1,545 1,531

Mức giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại bổ sung tại hệ thống đại lý phân phối. VinFast đã dừng hình thức cho thuê pin từ đầu năm 2025, áp dụng chính sách bán xe kèm pin và gia hạn hỗ trợ sạc công cộng miễn phí cho các chủ xe đến hết tháng 6/2027.

Chính sách ưu đãi lệ phí trước bạ giúp chi phí lăn bánh của VF 9 ở mức cạnh tranh.

Diện mạo cơ bắp mang tỷ lệ SUV full-size

VF 9 sở hữu số đo kích thước dài x rộng x cao lần lượt đạt 5.118 x 2.254 x 1.696 mm cùng chiều dài cơ sở 3.150 mm. Các thông số này đặt xe vào nhóm SUV cỡ lớn, tạo dáng vẻ bề thế tương đương những dòng xe sang đa dụng hạng sang cỡ lớn trên thị trường.

Thiết kế phần đầu xe với các đường gân dập nổi thể thao và dải LED định vị cánh chim.

Đầu xe định hình bởi cụm dải đèn LED ban ngày tạo hình cánh chim đặc trưng, ôm trọn logo chữ V ở chính giữa nắp ca-pô. Hệ thống đèn chiếu sáng chính công nghệ full-LED tích hợp tính năng tự động bật tắt cũng như tự động căn chỉnh góc chiếu theo điều kiện vận hành thực tế.

Thân xe trường dài với tay nắm cửa ẩn giúp tối ưu khí động học.

Thân xe tạo điểm nhấn bằng tay nắm cửa thiết kế ẩn vào thân xe nhằm tối ưu tính khí động học. Tùy phiên bản, VF 9 trang bị bộ mâm hợp kim đa chấu kích thước 20 inch với thông số lốp 275/45R20 trên bản Eco, hoặc mâm 21 inch bọc trong bộ lốp 275/40R21 trên bản Plus. Phần đuôi xe vuông vắn, trang bị cánh lướt gió thể thao tích hợp đèn phanh trên cao và cụm đèn hậu LED liền mạch đồng điệu với phần đầu.

Không gian cabin tối giản và công nghệ tiện nghi

Khoang lái của VinFast VF 9 áp dụng triết lý tối giản khi lược bỏ hoàn toàn bảng đồng hồ truyền thống sau vô-lăng. Toàn bộ thông tin vận hành, tình trạng pin và hệ thống định vị được đưa lên màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 15,6 inch sắc nét, kết hợp màn hình hiển thị trên kính lái HUD trang bị trên bản Plus.

Khu vực táp-lô tối giản với màn hình trung tâm 15,6 inch làm tâm điểm điều khiển.

Vô-lăng bọc da kiểu vát đáy D-cut thể thao, tích hợp phím điều hướng và chức năng sưởi ấm tiện lợi. Cần số dạng nút bấm xếp thẳng hàng tại bệ điều khiển trung tâm giúp giải phóng không gian, mang lại cảm giác thoáng đãng giữa hai ghế phía trước.

Cấu hình 6 chỗ mang lại hai ghế cơ trưởng độc lập cùng màn hình tiện ích phía sau.

Ở cấu hình 6 chỗ ngồi cao cấp, hàng ghế thứ hai được thiết kế tách biệt theo phong cách ghế thương gia (Captain Seats). Vị trí này có bảng điều khiển cảm ứng kích thước 8 inch đặt giữa, cùng hệ thống điều hòa tự động riêng biệt tích hợp màng lọc HEPA than hoạt tính và cửa sổ trời toàn cảnh tráng phủ lớp chống tia cực tím UV đến 99%.

Khả năng vận hành và thông số kỹ thuật

Cả hai phiên bản VF 9 Eco và Plus đều sử dụng cấu hình hai mô-tơ điện gắn trên hai trục, tạo thành hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD). Xe đạt tổng công suất cực đại 402 mã lực và mô-men xoắn tức thời 620 Nm, cho khả năng tăng tốc từ 0–100 km/h trong vòng 6,5 giây.

Thông số kỹ thuật VinFast VF 9 Eco VinFast VF 9 Plus Công suất tối đa 402 mã lực 402 mã lực Mô-men xoắn cực đại 620 Nm 620 Nm Hệ dẫn động AWD (4 bánh toàn thời gian) AWD (4 bánh toàn thời gian) Dung lượng bộ pin 92 kWh 92 kWh Quãng đường di chuyển tối đa 438 km 423 km Thời gian sạc nhanh (10–70%) Dưới 26 phút Dưới 26 phút Hệ thống treo trước / sau Tay đòn kép / Đa liên kết khí nén Tay đòn kép / Đa liên kết khí nén

VF 9 trang bị hệ thống treo trước dạng tay đòn kép kết hợp lò xo cuộn, đi kèm hệ thống treo sau độc lập đa liên kết tích hợp lò xo khí nén, giúp nâng cao độ êm ái khi vượt qua các cung đường gồ ghề. Cả 4 bánh đều dùng đĩa phanh thông gió cho hiệu suất tản nhiệt cao.

Mô-tơ điện công suất lớn kết hợp dẫn động 4 bánh toàn thời gian mang lại lực kéo dồi dào.

Hệ thống an toàn và hỗ trợ người lái

Mẫu SUV đầu bảng của VinFast đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn cao cấp quốc tế như Euro NCAP, NHTSA và ASEAN NCAP. Hệ thống bảo vệ bị động bao gồm 11 túi khí trải khắp khoang cabin.

Gói công nghệ ADAS cung cấp nhiều tính năng an toàn chủ động hỗ trợ người lái.

Trang bị công nghệ an toàn chủ động hỗ trợ lái nâng cao ADAS gồm nhiều tính năng hiện đại như kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, hỗ trợ giữ làn đường và tự động chuyển làn, hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc giao thông, cảnh báo điểm mù, phanh khẩn cấp tự động và hệ thống camera quan sát toàn cảnh 360 độ.

Nhìn chung, VinFast VF 9 là lựa chọn đáng cân nhắc cho khách hàng gia đình hoặc doanh nghiệp đang tìm kiếm mẫu SUV 3 hàng ghế cỡ lớn, sở hữu không gian rộng rãi, trang bị tiện nghi đầy đủ và vận hành mạnh mẽ mà không phát thải khí xả.