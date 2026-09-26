Đánh giá xe Ford Everest 2026: Chi tiết thông số kỹ thuật, vận hành và giá lăn bánh tại Việt Nam Ford Everest 2026 khẳng định vị thế trong phân khúc SUV 7 chỗ nhờ nền tảng khung gầm cứng vững, động cơ Bi-Turbo mạnh mẽ cùng loạt công nghệ an toàn hàng đầu.

Ford Everest 2026 tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những mẫu SUV 7 chỗ khung gầm rời (body-on-frame) được ưa chuộng hàng đầu tại Việt Nam. Bước sang thế hệ thứ tư, dòng xe này chia sẻ nền tảng kỹ thuật vững chắc từ người anh em Ford Ranger, đồng thời được tối ưu hóa toàn diện về thiết kế, tiện nghi nội thất và công nghệ vận hành để phục vụ nhu cầu gia đình lẫn off-road chuyên sâu.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh tạm tính Ford Everest tháng 9/2026

Tại thị trường Việt Nam, Ford Everest được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với 7 tùy chọn màu sơn ngoại thất gồm nâu Equinox, bạc, xanh dương, xám Meteor, trắng tuyết, đen và đỏ cam. Xe cạnh tranh trực tiếp cùng các đối thủ trong phân khúc SUV cỡ trung như Toyota Fortuner, Hyundai Santa Fe, Mitsubishi Pajero Sport và KIA Sorento.

Dưới đây là bảng giá niêm yết cùng chi phí lăn bánh tạm tính tham khảo cho các phiên bản Ford Everest trong tháng 9/2026:

Phiên bản Giá niêm yết (tỷ đồng) Lăn bánh Hà Nội (tỷ đồng) Lăn bánh TP.HCM (tỷ đồng) Lăn bánh Tỉnh/TP khác (tỷ đồng) Ưu đãi Everest Active 2.0L AT 4x2 1,129 1,280 1,258 1,244 Giảm giá 35 triệu đồng Everest Sport 2.0L AT 4x2 1,209 1,370 1,346 1,332 Giảm giá 35 triệu đồng Everest Platinum 2.0L AT 4x2 1,335 1,511 1,484 1,471 Giảm giá 30 triệu đồng Everest Platinum 2.0L AT 4x4 1,440 1,629 1,600 1,586 Ưu đãi 50% lệ phí trước bạ Everest Platinum+ 2.3L AT 4x4 1,629 1,840 1,808 1,794 -

*Lưu ý: Mức giá lăn bánh trên mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại bổ sung tại đại lý và có thể thay đổi tùy thuộc vào trang bị cụ thể.

Ngoại thất cơ bắp, đậm chất việt dã

Ford Everest sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.914 x 1.923 x 1.842 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.900 mm cùng khoảng sáng gầm 200 mm. Chiều rộng cơ sở tăng thêm 50 mm giúp tạo tiền đề mở rộng vòm bánh xe, mang lại diện mạo vững chãi và bệ vệ hơn.

Phần đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt cỡ lớn kết hợp thanh ngang khỏe khoắn. Cụm đèn chiếu sáng công nghệ LED Matrix tạo hình chữ C cách điệu trên các bản cao cấp, tích hợp tính năng tự động bật đèn và cân chỉnh góc chiếu khi vào cua. Mâm hợp kim nhôm đúc kích thước 20 inch đi kèm bộ lốp 255/55R20 xuất hiện trên hầu hết phiên bản, riêng bản tiêu chuẩn sử dụng mâm 18 inch cùng lốp 255/65R18.

Đặc biệt, hệ thống giá nóc trên Everest được thiết kế chịu tải ấn tượng: lên đến 350 kg khi xe đứng yên và 100 kg khi di chuyển. Chi tiết này giúp người dùng dễ dàng lắp đặt lều nóc hoặc vận chuyển các thiết bị cồng kềnh trong những chuyến cắm trại đường dài.

Khoang cabin công nghệ cao và thực dụng

Bên trong khoang lái, táp-lô được mở rộng sang hai bên tạo cảm giác thoáng đãng. Khu vực trung tâm nổi bật với màn hình cảm ứng đặt dọc kích thước 10,1 inch hoặc 12 inch, điều hành bởi hệ thống thông tin giải trí SYNC 4A hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói và hiển thị đa nhiệm từ camera 360 độ.

Bảng đồng hồ phía sau vô-lăng chuyển đổi hoàn toàn sang màn hình kỹ thuật số kích thước 8 inch hoặc 12 inch tùy phiên bản. Toàn bộ ghế ngồi được bọc da kết hợp vật liệu tổng hợp cao cấp. Ghế lái chỉnh điện đa hướng tích hợp sưởi và làm mát, trong khi hàng ghế thứ hai có thể gập tỷ lệ 60:40 và trượt linh hoạt để tạo lối vào hàng ghế thứ ba. Hàng ghế cuối có thể gập phẳng 50:50 bằng nút bấm điện, giải phóng không gian chứa đồ rộng rãi.

Ngoài ra, Ford Everest còn trang bị tính năng chiếu sáng theo vùng ngoại thất điều khiển qua điện thoại, phanh tay điện tử, sạc không dây cùng hệ sinh thái ứng dụng FordPass hỗ trợ khởi động từ xa và kiểm tra tình trạng xe mọi lúc.

Khả năng vận hành và hệ truyền động

Ford Everest mang đến sự linh hoạt với hai cấu hình động cơ dầu diesel dung tích 2.0L cùng tùy chọn máy xăng EcoBoost trên bản Platinum+:

Động cơ Single-Turbo Diesel 2.0L: Đạt công suất tối đa 170 mã lực tại 3.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 405 Nm tại dải tua 1.750–2.500 vòng/phút, kết hợp cùng hộp số tự động 6 cấp và dẫn động cầu sau.

Đạt công suất tối đa 170 mã lực tại 3.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 405 Nm tại dải tua 1.750–2.500 vòng/phút, kết hợp cùng hộp số tự động 6 cấp và dẫn động cầu sau. Động cơ Bi-Turbo Diesel 2.0L: Trang bị trên các bản hai cầu cao cấp, sản sinh công suất cực đại 209,8 mã lực tại 3.750 vòng/phút và mô-men xoắn 500 Nm tại 1.750–2.000 vòng/phút. Cỗ máy này đi kèm hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4x4.

Mẫu SUV của Ford sở hữu 6 chế độ lái địa hình gồm Normal, Eco, Tow/Haul, Slippery, Mud & Rut và Sand. Xe giữ vững khả năng lội nước vượt trội lên tới 800 mm cùng sức kéo tối đa 3.500 kg, kết hợp màn hình hiển thị góc đặt bánh, góc nghiêng và khóa vi sai trực quan.

Công nghệ an toàn và hỗ trợ người lái

Về mặt an toàn chủ động, Everest được trang bị gói công nghệ tiên tiến bao gồm: kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo tiền va chạm, hỗ trợ đánh lái tránh va chạm, cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo phương tiện cắt ngang và hỗ trợ đỗ xe tự động. Khung xe sử dụng nhiều vị trí thép cường độ cao cùng trang bị lên tới 7 túi khí, bảo vệ tối ưu hành khách trong mọi tình huống.

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết các phiên bản

Thông số kỹ thuật Titanium+ 2.0L AT 4x4 Titanium 2.0L AT 4x2 Sport 2.0L AT 4x2 Ambiente 2.0L AT 4x2 Kích thước DxRxC (mm) 4.914 x 1.923 x 1.842 4.914 x 1.923 x 1.842 4.914 x 1.923 x 1.842 4.914 x 1.923 x 1.842 Chiều dài cơ sở (mm) 2.900 2.900 2.900 2.900 Khoảng sáng gầm (mm) 200 200 200 200 Động cơ Bi-Turbo Diesel 2.0L Single Turbo Diesel 2.0L Single Turbo Diesel 2.0L Single Turbo Diesel 2.0L Công suất cực đại (mã lực / vòng/phút) 209,8 / 3.750 170 / 3.500 170 / 3.500 170 / 3.500 Mô-men xoắn cực đại (Nm / vòng/phút) 500 / 1.750–2.000 405 / 1.750–2.500 405 / 1.750–2.500 405 / 1.750–2.500 Hộp số Tự động 10 cấp Tự động 6 cấp Tự động 6 cấp Tự động 6 cấp Hệ dẫn động Hai cầu bán thời gian (4x4) Cầu sau (4x2) Cầu sau (4x2) Cầu sau (4x2) Mâm và lốp Hợp kim nhôm 20 inch (255/55R20) Hợp kim nhôm 20 inch (255/55R20) Hợp kim nhôm 20 inch (255/55R20) Hợp kim nhôm 18 inch (255/65R18) Đèn pha LED Matrix LED LED LED Màn hình giải trí 12 inch (SYNC 4) 8 inch 8 inch 8 inch Số lượng túi khí 7 túi khí 7 túi khí 7 túi khí 7 túi khí

Đánh giá chung

Ford Everest 2026 là lựa chọn toàn diện dành cho nhóm khách hàng yêu thích một chiếc SUV thực thụ: thiết kế nam tính, nội thất tiện nghi như xe sang, khả năng cách âm tốt cùng khung gầm vững chắc. Dù mức giá bán nằm ở nhóm cao trong phân khúc và chi phí bảo dưỡng đòi hỏi tính định kỳ khắt khe hơn, những giá trị về công nghệ an toàn và hiệu năng vận hành mà Everest mang lại vẫn là tiêu chuẩn chuẩn mực mà nhiều đối thủ cùng tầm giá phải bám đuổi.