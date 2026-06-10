Đánh giá xe Hyundai Custin: Cập nhật giá lăn bánh, thông số kỹ thuật và trang bị tiện nghi Hyundai Custin tạo dấu ấn trong phân khúc MPV cỡ trung với khung gầm N3, nội thất thương gia cao cấp, động cơ tăng áp mạnh mẽ cùng mức giá từ 820 triệu đồng.

Hyundai Custin là dòng MPV cỡ trung đầu tiên của thương hiệu Hyundai, được định vị chiến lược nằm giữa hai mẫu xe Stargazer và Staria. Mẫu xe này được phát triển dựa trên nền tảng khung gầm toàn cầu N3-Platform chung với hai dòng SUV quen thuộc là Santa Fe và Tucson. Tại thị trường Việt Nam, Hyundai Custin do Hyundai Thành Công lắp ráp và phân phối, trực tiếp cạnh tranh cùng các đối thủ trong phân khúc minivan như Toyota Innova Cross hay KIA Carnival.

Bảng giá niêm yết và giá lăn bánh tạm tính của Hyundai Custin

Mẫu minivan của Hyundai được phân phối với 6 tùy chọn màu sơn ngoại thất gồm Trắng, Đen, Bạc, Xanh lục bảo, Xanh bóng đêm và Xám kim loại. Dưới đây là bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh ước tính cho từng phiên bản:

Phiên bản Giá niêm yết (triệu đồng) Giá lăn bánh Hà Nội (triệu đồng) Giá lăn bánh TP.HCM (triệu đồng) Giá lăn bánh tỉnh/thành khác (triệu đồng) Hyundai Custin 1.5T-GDi Tiêu chuẩn 820 934 918 904 Hyundai Custin 1.5T-GDi Đặc biệt 915 1.041 1.023 1.009 Hyundai Custin 1.5T-GDi Cao cấp 950 1.080 1.061 1.047 Hyundai Custin 2.0T-GDi Cao cấp 974 1.107 1.087 1.074

*Lưu ý: Bảng giá lăn bánh nêu trên mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi tùy thuộc vào khu vực đăng ký thực tế.

Phong cách thiết kế ngoại thất kết hợp MPV và SUV

Tên gọi Custin được cấu thành từ hai từ "Custom" và "Interior", phản ánh định hướng tối ưu không gian bên trong phục vụ nhu cầu gia đình. Mẫu xe sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.950 x 1.850 x 1.725 mm, cùng trục cơ sở đạt 3.055 mm và khoảng sáng gầm 170 mm.

Diện mạo bên ngoài của xe gây chú ý nhờ phong cách MPV lai SUV hiện đại. Phần đầu nổi bật với lưới tản nhiệt hình lục giác cỡ lớn, liên kết cụm đèn pha LED ứng dụng công nghệ đồ họa Parametric Hidden Lights. Thân xe được nhấn nhá bởi các đường gân dập nổi dứt khoát kết hợp bộ mâm phay bóng kích thước 17 inch hoặc 18 inch tùy phiên bản.

Đặc biệt, Custin được trang bị cửa trượt điện tự động ở cả hai bên hông kèm đèn rọi bậc cửa, giúp việc ra vào xe thuận tiện. Gương chiếu hậu gắn trên thân xe kết hợp cột A thanh mảnh giúp tối ưu tầm quan sát. Ở phía sau, dải đèn hậu LED chạy ngang nối liền hai cụm đèn chính, đi kèm dòng chữ thương hiệu HYUNDAI đặt nổi bật trên cửa cốp.

Không gian nội thất lấy cảm hứng từ phi thuyền

Khoang cabin của Hyundai Custin được bài trí theo phong cách phi thuyền không gian, mang lại sự rộng rãi và tiện nghi cao. Trung tâm bảng táp-lô là màn hình cảm ứng đặt dọc kích thước 10,4 inch tích hợp hệ thống dẫn đường chuyên biệt cho thị trường Việt Nam cùng kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Xe trang bị vô-lăng bọc da tích hợp lẫy chuyển số, cụm đồng hồ kỹ thuật số LCD và nút bấm chuyển số điện tử hiện đại.

Điểm nhấn đắt giá nhất nằm ở hàng ghế thứ hai với bố trí 2 ghế độc lập kiểu thương gia Captain. Ghế hành khách hỗ trợ chỉnh điện 10 hướng, độ ngả lưng tối đa lên đến 135 độ, tích hợp tính năng sưởi ấm và làm mát. Khu vực này còn có bàn làm việc gập gọn, rèm che nắng và đế sạc không dây riêng biệt.

Khả năng chuyên chở hành lý cũng là lợi thế lớn của mẫu minivan này. Dung tích khoang hành lý đạt 261 lít khi sử dụng đủ 3 hàng ghế, tăng lên 707 lít khi gập hàng ghế thứ ba và đạt tới 1.223 lít khi gập phẳng cả hai hàng ghế sau. Ngoài ra, xe còn có cửa sổ trời kép, phanh tay điện tử, điều hòa tự động và hệ thống âm thanh lên đến 6 loa.

Khả năng vận hành và hệ truyền động tăng áp

Hyundai Custin phân phối tại Việt Nam đi kèm hệ dẫn động cầu trước kết hợp hộp số tự động 8 cấp trên tất cả phiên bản, với 2 tùy chọn động cơ xăng tăng áp:

Động cơ Smartstream 1.5T-GDI (mã G4FS): Đạt công suất tối đa 170 mã lực tại 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 253 Nm trong dải tua 1.500–4.000 vòng/phút. Phiên bản này tăng tốc từ 0–100 km/h trong 9,9 giây, mức tiêu hao nhiên liệu hỗn hợp từ 6,91 đến 7,13 lít/100 km.

Đạt công suất tối đa 170 mã lực tại 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 253 Nm trong dải tua 1.500–4.000 vòng/phút. Phiên bản này tăng tốc từ 0–100 km/h trong 9,9 giây, mức tiêu hao nhiên liệu hỗn hợp từ 6,91 đến 7,13 lít/100 km. Động cơ Smartstream 2.0T-GDI (mã G4NN): Cung cấp công suất tối đa 236 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 353 Nm trong dải tua 1.500–4.000 vòng/phút. Thời gian tăng tốc từ 0–100 km/h mất 8,2 giây, tiêu thụ nhiên liệu chu trình hỗn hợp ở mức 8,49 lít/100 km.

Công nghệ hỗ trợ lái và an toàn chủ động SmartSense

Mẫu minivan cỡ trung được trang bị gói công nghệ an toàn Hyundai SmartSense gồm nhiều tính năng hỗ trợ tiên tiến: hệ thống hỗ trợ giữ làn (LFA), phòng tránh va chạm phía trước (FCA), kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, cảnh báo người lái mất tập trung (DAW), đèn pha thích ứng tự động (AHB), cảnh báo điểm mù (BCA) và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi.

Hệ thống an toàn tiêu chuẩn của xe bao gồm phanh ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến áp suất lốp, camera 360 độ và tối đa 6 túi khí bảo vệ hành khách.

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của Hyundai Custin

Thông số 1.5T-GDi Tiêu chuẩn 1.5T-GDi Đặc biệt 2.0T-GDi Cao cấp Số chỗ ngồi 7 7 7 Kích thước D x R x C (mm) 4.950 x 1.850 x 1.725 4.950 x 1.850 x 1.725 4.950 x 1.850 x 1.725 Chiều dài cơ sở (mm) 3.055 3.055 3.055 Khoảng sáng gầm (mm) 170 170 170 Mâm và lốp 225/60R17 225/55R18 225/55R18 Công suất cực đại (hp/vòng/phút) 170 / 5.500 170 / 5.500 236 / 6.000 Mô-men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) 253 / 1.500–4.000 253 / 1.500–4.000 353 / 1.500–4.000 Hộp số 8 cấp tự động 8 cấp tự động 8 cấp tự động Thời gian tăng tốc 0–100 km/h 9,9 giây 9,9 giây 8,2 giây Tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp 6,91 lít/100 km 7,13 lít/100 km 8,49 lít/100 km Số túi khí 4 6 6

Nhìn chung, Hyundai Custin ghi điểm nhờ thiết kế giao thoa bắt mắt, danh sách trang bị nội thất đậm chất thương gia và động cơ tăng áp mạnh mẽ trong tầm giá dưới 1 tỷ đồng. Dù khoảng sáng gầm xe ở mức khiêm tốn 170 mm và không có tùy chọn động cơ dầu, Custin vẫn là một lựa chọn đáng cân nhắc cho khách hàng mua xe gia đình hoặc dịch vụ cao cấp.