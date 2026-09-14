Đánh giá xe KIA K5 2026: Chi tiết bảng giá lăn bánh và thông số kỹ thuật 3 phiên bản mới Mẫu sedan cỡ D KIA K5 2026 lắp ráp trong nước có 3 phiên bản với giá từ 769 triệu đồng, ngoại hình thể thao đi cùng nhiều trang bị tiện nghi và an toàn hiện đại.

KIA K5 (tên gọi trước đây là KIA Optima) là dòng sedan cỡ trung (D-segment) của thương hiệu xe hơi Hàn Quốc KIA Motor. Xuất hiện lần đầu từ năm 2000, mẫu xe này hiện ở thế hệ thứ 5, ra mắt toàn cầu vào tháng 07/2020 và được THACO giới thiệu chính thức tại thị trường Việt Nam từ tháng 10/2021. Việc thống nhất tên gọi K5 nằm trong chiến lược định vị toàn cầu của hãng, đồng thời mang đến diện mạo lột xác để cạnh tranh trực tiếp cùng các đối thủ như Toyota Camry, Honda Accord hay Mazda6.

Tại Việt Nam, KIA K5 2026 được phân phối dưới dạng lắp ráp nội địa với 3 phiên bản: 2.0 Luxury, 2.0 Premium và 2.5 GT-Line, cùng 6 lựa chọn màu sơn ngoại thất gồm: Trắng ngọc trai, Đen, Bạc, Đỏ, Ghi xám và Xanh.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh KIA K5 cập nhật tháng 9/2026

Mức giá khởi điểm từ 769 triệu đồng giúp KIA K5 tiếp tục duy trì ưu thế dễ tiếp cận nhất phân khúc sedan cỡ D. Dưới đây là giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính tham khảo:

Phiên bản Giá niêm yết (triệu đồng) Lăn bánh Hà Nội (triệu đồng) Lăn bánh TP.HCM (triệu đồng) Lăn bánh tỉnh/TP khác (triệu đồng) Ưu đãi KIA K5 2.0 Luxury 769 877 862 848 Ưu đãi lên đến 10 triệu đồng KIA K5 2.0 Premium 889 1.011 994 980 - KIA K5 2.5 GT-Line 935 1.063 1.044 1.030 -

*Lưu ý: Mức giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại bổ sung từ hệ thống đại lý và có thể thay đổi tùy thuộc vào trang bị cụ thể.

Diện mạo fastback thể thao và năng động

Bước sang thế hệ thứ 5, KIA K5 2026 định hình phong cách rõ nét bằng những đường nét cắt xẻ dứt khoát mang hơi thở fastback. Xe sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.905 x 1.860 x 1.465 mm, cùng trục cơ sở đạt 2.850 mm, khoảng sáng gầm 150 mm và bán kính quay vòng 5.490 mm.

Đầu xe thu hút với lưới tản nhiệt mũi hổ mở rộng tràn sang hai bên cụm đèn pha. Toàn bộ các phiên bản đều trang bị đèn pha LED, riêng phiên bản 2.5 GT-Line được nâng cấp lên bóng LED Projector cao cấp hơn. Dải đèn LED ban ngày màu hổ phách dạng gấp khúc chữ L ôm lấy viền đèn pha, kết hợp cùng các khe hút gió khí động học ở cản trước giúp tăng vẻ hầm hố cho mặt trước.

Nhìn từ bên hông, thân xe nhấn mạnh vẻ cơ bắp nhờ các đường gân vuốt dài từ trước ra sau. Toàn bộ 3 phiên bản đều sử dụng mâm hợp kim 18 inch phối hai tông màu thể thao kèm thông số lốp 235/45R18. Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện tự động, tích hợp đèn báo rẽ và sấy gương tiện dụng.

Phía đuôi xe nổi bật với dải đèn LED đứt đoạn nối liền xuyên suốt chiều ngang cốp. Hệ thống ống xả kép hình thang mạ crom đối xứng hai bên cản dưới thể thao giúp hoàn thiện tổng thể hài hòa và hiện đại.

Không gian nội thất số hóa và giàu tiện nghi

Khoang cabin của KIA K5 mang tính công nghệ cao với bảng táp-lô bố trí hướng về người lái. Điểm nhấn trung tâm là cụm đồng hồ kỹ thuật số kích thước 12,3 inch kết hợp màn hình giải trí cảm ứng 10,25 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, ra lệnh giọng nói cùng đàm thoại rảnh tay.

Vô-lăng bọc da kiểu vát đáy D-cut thể thao, tích hợp phím điều khiển và lẫy chuyển số. Tất cả ghế ngồi đều bọc da tiêu chuẩn; riêng bản 2.5 GT-Line sử dụng phối màu đỏ đậm chất thể thao. Ghế lái chỉnh điện 10 hướng có nhớ vị trí, ghế phụ chỉnh điện 6 hướng. Hàng ghế trước được bổ sung tính năng sưởi và làm mát tiện lợi.

Khoang hành khách phía sau có không gian để chân rộng rãi với cửa gió điều hòa riêng và rèm che nắng. Thể tích khoang hành lý đạt 510 lít, đáp ứng tốt nhu cầu chứa đồ cho các chuyến đi xa. Bản Premium và GT-Line được ưu ái thêm dàn âm thanh vòm 12 loa Bose và cửa sổ trời toàn cảnh Panorama.

Hiệu năng vận hành và thông số hai khối động cơ

KIA K5 2026 mang đến hai cấu hình truyền động, đều đi kèm hệ dẫn động cầu trước (FWD) và hệ thống treo trước kiểu MacPherson cùng treo sau liên kết đa điểm:

Động cơ Nu 2.0 MPI (bản Luxury và Premium): Dung tích 1.998 cc, sản sinh công suất cực đại 150 mã lực và mô-men xoắn tối đa 192 Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp (6AT). Cấu hình này hướng tới sự êm ái và tiết kiệm nhiên liệu trong đô thị.

Dung tích 1.998 cc, sản sinh công suất cực đại 150 mã lực và mô-men xoắn tối đa 192 Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp (6AT). Cấu hình này hướng tới sự êm ái và tiết kiệm nhiên liệu trong đô thị. Động cơ Theta-III 2.5 GDi (bản GT-Line): Dung tích 2.499 cc, sản sinh công suất cực đại 191 mã lực và mô-men xoắn tối đa 246 Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp (8AT), mang đến khả năng bứt tốc tốt hơn và cảm giác lái thể thao.

Các trang bị hỗ trợ lái tiêu chuẩn trên xe bao gồm hệ thống trợ lực lái điện, nhiều chế độ vận hành tùy chọn, phanh tay điện tử tích hợp giữ phanh tự động (Auto Hold), màn hình hiển thị thông tin kính lái (HUD), kiểm soát hành trình (Cruise Control) và tính năng khởi động từ xa qua chìa khóa thông minh.

Công nghệ an toàn bảo vệ toàn diện

Về mặt an toàn chủ động và bị động, KIA K5 sở hữu danh sách trang bị đồng đều trên các bản:

Hệ thống 6 túi khí tiêu chuẩn.

Chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD).

Hệ thống cân bằng điện tử (ESC) và khởi hành ngang dốc (HAC).

Cảm biến áp suất lốp độc lập từng bánh.

Móc cố định ghế trẻ em chuẩn ISOFIX.

Camera quan sát toàn cảnh AVM, hiển thị hình ảnh điểm mù trên đồng hồ kỹ thuật số (BVM) và cảnh báo điểm mù (BCW).

Hệ thống cảm biến đỗ xe trước và sau hỗ trợ xoay xở an toàn.

Tổng kết đánh giá

KIA K5 2026 tiếp tục là sự lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc sedan cỡ D nhờ diện mạo trẻ trung, danh sách tiện nghi dồi dào cùng tầm giá dễ tiếp cận hơn đáng kể so với các đối thủ Nhật Bản. Mặc dù kiểu dáng trần xe vuốt dốc về đuôi có thể hạn chế phần nào khoảng trần cho những hành khách cao lớn ở hàng ghế sau, K5 vẫn là mẫu xe cân bằng tốt giữa tính thực dụng và trải nghiệm thể thao hiện đại.