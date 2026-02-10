Đánh giá xe KIA Soluto 2026: Mẫu sedan giá mềm, tối ưu chi phí vận hành cho khách dịch vụ Sở hữu mức giá khởi điểm từ 345 triệu đồng cùng mức tiêu thụ 4,2 lít/100 km, KIA Soluto tiếp tục là bài toán kinh tế sáng giá trong phân khúc xe sedan hạng B.

KIA Soluto được định vị ở khoảng giữa phân khúc xe hạng A và B, trực tiếp hướng đến nhóm khách hàng chạy xe dịch vụ và các gia đình nhỏ cần một phương tiện thực dụng. Với lợi thế giá bán dễ tiếp cận hàng đầu phân khúc, thậm chí thấp hơn một số mẫu xe hạng A cỡ nhỏ, dòng sedan này tiếp tục là phương án kinh tế đáng cân nhắc trước các đối thủ như Toyota Vios, Hyundai Accent hay Mitsubishi Attrage.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh KIA Soluto

Mẫu sedan được lắp ráp trong nước với 5 tùy chọn màu sơn ngoại thất gồm: Trắng (Clear White), Đen (Aurora Black Pearl), Đỏ (Marcato Red), Bạc (Titanium Silver) và Xanh lam (Blue Stream). Dưới đây là bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính:

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh TP.HCM (triệu VND) Lăn bánh Tỉnh/TP khác (triệu VND) Ưu đãi KIA Soluto MT 345 402 395 381 Ưu đãi lên đến 46 triệu đồng KIA Soluto MT Deluxe 375 436 428 414 Ưu đãi lên đến 46 triệu đồng

*Lưu ý: Mức giá lăn bánh nêu trên mang tính tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại trực tiếp tại đại lý và có thể thay đổi theo từng khu vực.

Thiết kế ngoại thất gọn gàng, đậm tính thực dụng

KIA Soluto mang số đo kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.300 x 1.700 x 1.460 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.570 mm cùng khoảng sáng gầm 150 mm. Thân xe gọn gàng giúp bán kính quay vòng ở mức vừa phải, tạo sự linh hoạt khi luồn lách qua các khu vực nội đô đông đúc.

Diện mạo xe sở hữu các đường nét nhận diện đặc trưng của thương hiệu KIA với cụm lưới tản nhiệt dạng mũi hổ nối liền đèn pha halogen chóa phản xạ. Ở thân xe, điểm nhấn là bộ mâm hợp kim đa chấu kích thước 14 inch kết hợp tay nắm cửa mạ crom sáng bóng (trừ bản tiêu chuẩn). Hai phiên bản Deluxe được trang bị thêm gương chiếu hậu gập điện và nút mở cốp phía sau tiện lợi.

Nội thất tập trung vào không gian và sự thoải mái

Bên trong khoang lái, táp-lô được bố trí trực quan với các cụm phím cơ học dễ thao tác. Cửa gió điều hòa hai bên tạo hình tròn cá tính. Điểm cộng lớn của Soluto là tất cả các phiên bản đều sử dụng ghế bọc da, hàng ghế sau có tựa tay trung tâm kèm 3 tựa đầu tùy chỉnh độ cao. Độ ngả lưng ghế đạt mức 99 độ, hỗ trợ giảm mệt mỏi đáng kể cho hành khách trong những hành trình dài.

Hệ thống giải trí trung tâm gồm màn hình cảm ứng 7 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, đi kèm dàn âm thanh 6 loa. Cụm đồng hồ tốc độ kết hợp giữa hai đồng hồ cơ analog và màn hình kỹ thuật số hiển thị thông số hành trình. Vô-lăng 3 chấu thể thao tích hợp phím điều khiển âm thanh và đàm thoại rảnh tay.

Hiệu năng động cơ và mức tiêu hao nhiên liệu

KIA Soluto được trang bị động cơ xăng Kappa 1.4L Dual-CVVT, 4 xi-lanh thẳng hàng, sản sinh công suất tối đa 94 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 132 Nm tại 4.000 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới các bánh trước thông qua hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp.

Xe sử dụng hệ thống lái trợ lực điện MDPS mang lại cảm giác vần vô-lăng nhẹ nhàng. Hệ thống treo trước kiểu MacPherson cùng treo sau thanh xoắn đáp ứng ổn định khi di chuyển đô thị. Đáng chú ý, mức tiêu thụ nhiên liệu của mẫu sedan này dao động khoảng 4,2–5,3 lít/100 km trên đường cao tốc và 6,7–8,3 lít/100 km trong chu trình đô thị, giúp chủ xe tối ưu chi phí vận hành.

Khung gầm và công nghệ an toàn

Khung xe KIA Soluto sử dụng thép cường độ cao AHSS gia tăng độ cứng vững và bảo vệ khoang hành khách khi có va chạm. Các trang bị an toàn cơ bản bao gồm hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD, 2 túi khí phía trước và tính năng tự động khóa cửa khi xe đạt tốc độ nhất định.

Thông số kỹ thuật chi tiết KIA Soluto

Thông số Chi tiết Kiểu xe Sedan hạng B Kích thước DxRxC (mm) 4.300 x 1.700 x 1.460 Chiều dài cơ sở (mm) 2.570 Khoảng sáng gầm (mm) 150 Trọng lượng không tải (kg) 1.036 Dung tích khoang hành lý (lít) 475 Dung tích bình xăng (lít) 43 Động cơ Kappa 1.4L Dual-CVVT Công suất cực đại 94 mã lực tại 6.000 vòng/phút Mô-men xoắn cực đại 132 Nm tại 4.000 vòng/phút Hộp số Số sàn 5 cấp (5MT) / Tự động 4 cấp (4AT) Mức tiêu hao đường cao tốc 4,2–5,3 lít/100 km Mức tiêu hao đường đô thị 6,7–8,3 lít/100 km Số túi khí 2 túi khí

Đánh giá chung

KIA Soluto nổi bật với mức giá khởi điểm thấp nhất phân khúc sedan hạng B, khoang hành lý rộng 475 lít cùng khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng. Dù hiệu suất động cơ ở mức vừa phải và danh sách trang bị chỉ dừng lại ở mức cơ bản, mẫu xe này vẫn là lựa chọn hàng đầu cho các nhà đầu tư kinh doanh vận tải hành khách và người mua xe lần đầu.