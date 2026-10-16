Đánh giá xe Mazda CX-30 2026: Mẫu SUV đô thị cỡ B+ phong cách thể thao và giàu công nghệ Mazda CX-30 ghi dấu ấn nhờ ngôn ngữ KODO tinh tế, trang bị tiện nghi hiện đại cùng gói an toàn i-Activsense vượt trội với giá bán khởi điểm từ 699 triệu đồng.

Mazda CX-30 là mẫu SUV đô thị cỡ B+ được phát triển dựa trên nền tảng thế hệ mới của thương hiệu Nhật Bản, định vị ở khoảng giữa Mazda CX-3 và Mazda CX-5. Nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, mẫu xe hướng đến nhóm khách hàng trẻ tuổi tìm kiếm sự kết hợp giữa thiết kế thể thao dạng coupe, nội thất hoàn thiện tinh tế và các công nghệ an toàn hỗ trợ lái chủ động hàng đầu phân khúc.

Bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh Mazda CX-30

Tại thị trường Việt Nam, Mazda CX-30 được phân phối chính hãng với 2 phiên bản gồm 2.0L Luxury và 2.0L Premium, đi cùng 3 lựa chọn màu sơn ngoại thất gồm đỏ, xanh và trắng. Mức giá niêm yết cùng chi phí lăn bánh tạm tính cập nhật như sau:

Phiên bản Giá niêm yết (triệu đồng) Lăn bánh Hà Nội (triệu đồng) Lăn bánh TP.HCM (triệu đồng) Lăn bánh Tỉnh/TP khác (triệu đồng) Mazda CX-30 2.0L Luxury 699 799 785 771 Mazda CX-30 2.0L Premium 749 855 840 826

*Lưu ý: Mức giá lăn bánh trên mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại trực tiếp từ đại lý và có thể thay đổi tùy thuộc vào khu vực đăng ký cũng như trang bị cụ thể.

Ngoại thất mang phong cách SUV lai Coupe

Mazda CX-30 sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.395 x 1.795 x 1.540 mm cùng chiều dài cơ sở 2.655 mm. Khoảng sáng gầm xe ở mức 175 mm, mang lại sự linh hoạt vừa đủ khi vận hành trên các tuyến đường đô thị cũng như vượt qua các gờ giảm tốc mấp mô.

Thiết kế ngoại thất của CX-30 tiếp tục phát triển dựa trên triết lý KODO với định hướng tối giản. Phần đầu xe gây chú ý bởi lưới tản nhiệt vân tổ ong sơn đen kết hợp viền mạ crôm nối liền dải đèn pha công nghệ LED có chức năng tự động điều chỉnh. Logo thương hiệu đặt ở trung tâm được hoàn thiện dạng 3D tích hợp cảm biến phía sau.

Nhìn từ bên hông, dáng xe mang hơi hướng coupe nhờ phần cột D vuốt dốc nhẹ dần về phía đuôi. Xe sử dụng mâm hợp kim 18 inch tạo hình cánh hoa 5 chấu kép, kết hợp bộ lốp thông số 215/55 R18. Điểm nhấn bao quanh thân dưới là tấm ốp nhựa đen mờ kéo dài từ cản trước qua vòm bánh xe tới cản sau, tạo nét việt dã nhưng đồng thời cũng là chi tiết gây nhiều tranh luận về mặt thị giác.

Đuôi xe được tạo hình theo bố cục đối xứng nhằm nhấn mạnh bề ngang và độ đầm chắc. Cụm đèn hậu LED dạng elip kéo dài mang nhận diện đặc trưng của dòng sản phẩm Mazda thế hệ mới, đi cùng cánh gió liền nóc và hệ thống ống xả kép bố trí cân xứng hai bên.

Khoang lái hướng đến trải nghiệm cao cấp

Khoang nội thất của Mazda CX-30 thừa hưởng phong cách thiết kế tối giản, tập trung vào người lái tương tự mẫu sedan Mazda3. Táp-lô được phân tầng rõ rệt bằng chất liệu da mềm phối chỉ khâu tương phản, mang lại cảm giác chỉn chu và tiệm cận phân khúc xe sang cỡ nhỏ.

Ở vị trí trung tâm, màn hình thông tin giải trí kích thước 8,8 inch nhô cao, điều khiển thông qua cụm xoay núm đặt gần bệ tỳ tay, hỗ trợ đầy đủ các giao thức kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Vô-lăng 3 chấu bọc da tích hợp lẫy chuyển số cùng hệ thống phím bấm kim loại tinh xảo.

Hàng loạt tiện nghi đáng giá xuất hiện trên mẫu xe này gồm điều hòa tự động 2 vùng độc lập, phanh tay điện tử tích hợp tính năng giữ phanh tự động Auto Hold, cửa sổ trời, cốp sau đóng/mở điện, màn hình hiển thị kính lái HUD màu và gương chiếu hậu chống chói tự động có nhớ vị trí theo ghế lái.

Về không gian chứa đồ, thể tích khoang hành lý đạt mức tiêu chuẩn 430 lít và có thể mở rộng tối đa lên 1.406 lít khi gập phẳng hàng ghế thứ hai theo tỷ lệ 60:40. Tuy nhiên, do phần trần xe vuốt thấp và trục cơ sở tối ưu cho khoang lái, khoảng để chân hàng ghế sau ở mức vừa đủ, có thể mang lại chút chật chội cho người lớn có chiều cao trên 1,7 m trong những chuyến đi xa.

Hiệu năng động cơ và hệ thống khung gầm

Cả hai phiên bản Mazda CX-30 đều được trang bị động cơ xăng hút khí tự nhiên Skyactiv-G 2.0L, 4 xi-lanh thẳng hàng với hệ thống phun xăng trực tiếp. Khối động cơ này sản sinh công suất cực đại 153 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 200 Nm tại 4.000 vòng/phút.

Sức mạnh được truyền tới các bánh trước thông qua hộp số tự động 6 cấp kết hợp chế độ lái thể thao Sport Mode. Xe được trang bị hệ thống kiểm soát gia tốc GVC (G-Vectoring Control), hỗ trợ điều tiết mô-men xoắn động cơ khi vào cua để xe chuyển hướng mượt mà, giảm bớt quán tính lắc ngang cho hành khách.

Hệ thống treo trước của CX-30 là dạng độc lập MacPherson với thanh cân bằng, trong khi hệ thống treo sau sử dụng kết cấu thanh xoắn tương tự Mazda3, hướng đến mục tiêu dập tắt dao động nhanh và giữ thân xe ổn định trên đường nhựa phẳng.

Công nghệ an toàn chủ động i-Activsense

Hệ thống an toàn là điểm cộng lớn của Mazda CX-30 trước các đối thủ cùng tầm giá. Bản 2.0L Premium được trang bị trọn vẹn gói công nghệ hỗ trợ lái i-Activsense, bao gồm hàng loạt tính năng thông minh:

Kiểm soát hành trình thích ứng tích hợp radar (MRCC) hỗ trợ giữ khoảng cách xe phía trước

Hệ thống hỗ trợ phanh thông minh phía trước (SBS)

Hệ thống cảnh báo chệch làn đường (LDWS) và hỗ trợ giữ làn đường (LAS)

Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM) và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA)

Đèn pha thích ứng tự động điều chỉnh góc chiếu (AFS) và chuyển đổi chế độ chiếu sáng (HBC)

Bên cạnh gói công nghệ cao cấp, các trang bị an toàn thụ động và tiêu chuẩn có mặt trên mọi phiên bản gồm 7 túi khí, cảm biến trước/sau, camera lùi, hệ thống phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD và cân bằng điện tử DSC.

Bảng thông số kỹ thuật Mazda CX-30 2026

Thông số Mazda CX-30 2.0L Luxury Mazda CX-30 2.0L Premium Kích thước tổng thể (DxRxC) 4.395 x 1.795 x 1.540 mm Chiều dài cơ sở 2.655 mm Khoảng sáng gầm xe 175 mm Bán kính vòng quay tối thiểu 5,3 m Trọng lượng không tải 1.441 kg 1.452 kg Dung tích khoang hành lý 430 - 1.406 lít Dung tích bình nhiên liệu 51 lít Loại động cơ Skyactiv-G 2.0L, Phun xăng trực tiếp Công suất tối đa 153 mã lực tại 6.000 vòng/phút Mô-men xoắn cực đại 200 Nm tại 4.000 vòng/phút Hộp số & Hệ dẫn động Tự động 6 cấp (6AT) / Cầu trước (FWD) Hệ thống treo (Trước / Sau) Độc lập MacPherson / Thanh xoắn Thông số lốp & Mâm 215/55 R18 / Mâm hợp kim 18 inch Số túi khí an toàn 7 túi khí Gói an toàn i-Activsense Không trang bị Trang bị tiêu chuẩn

Nhận định chung

Mazda CX-30 2026 là phương án đáng cân nhắc dành cho những khách hàng yêu cầu cao về trải nghiệm thẩm mỹ và công nghệ an toàn trên một chiếc crossover đô thị. Mẫu xe sở hữu thiết kế ngoại thất bắt mắt, vật liệu nội thất cao cấp vượt trội so với phân khúc và gói trang bị an toàn i-Activsense hiệu quả.

Ngược lại, người mua cần cân nhắc về mức giá niêm yết tương đối cao so với mặt bằng chung phân khúc B, các mảng ốp nhựa ngoại thất khá dày và hàng ghế thứ hai tương đối khiêm tốn nếu gia đình thường xuyên chở đủ 5 người lớn di chuyển đường dài.