Đánh giá xe Mazda2 2026 Sedan và Hatchback: Giá lăn bánh kèm thông số chi tiết tại Việt Nam Mazda2 2026 nhập khẩu Thái Lan với biến thể sedan và hatchback, trang bị động cơ SkyActiv 1,5L, gói an toàn i-Activsense cùng giá bán khởi điểm từ 418 triệu đồng.

Mazda2 là đại diện tiêu biểu của thương hiệu xe Nhật Bản trong phân khúc sedan và hatchback hạng B, xuất hiện lần đầu trên toàn cầu vào năm 1996 và hiện phát triển ở thế hệ thứ 4. Tại thị trường Việt Nam, Mazda2 ra mắt từ tháng 11/2011 và được THACO nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với hai cấu hình sedan cùng hatchback (Sport).

Mẫu xe đô thị cỡ nhỏ này cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ cùng phân khúc như Toyota Vios, Honda City, Hyundai Accent, Kia Soluto hay Mitsubishi Attrage. Với nền tảng SkyActiv-Vehicle Architecture cải tiến kết hợp hệ thống kiểm soát gia tốc GVC Plus, Mazda2 hướng tới nhóm khách hàng tìm kiếm sự kết hợp giữa thiết kế thời trang và cảm giác lái linh hoạt.

Bảng giá niêm yết và giá lăn bánh Mazda2 cập nhật tháng 10/2026

Mazda2 mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam 7 lựa chọn màu sơn ngoại thất gồm Trắng, Đen, Bạc, Nâu, Xanh ngọc, Xám xanh và Đỏ. Đi kèm là 3 tùy chọn phối màu nội thất tùy phiên bản: Xám xanh (Luxury, Premium), Đen (Standard/AT) và Nâu (Deluxe).

Dưới đây là bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính của các phiên bản Mazda2 sedan và hatchback:

Biến thể Phiên bản Giá niêm yết (triệu đồng) Lăn bánh Hà Nội (triệu đồng) Lăn bánh TP.HCM (triệu đồng) Lăn bánh Tỉnh/TP khác (triệu đồng) Mazda2 Sedan 1.5L AT 418 484 476 462 1.5L Deluxe 459 530 521 501 1.5L Luxury 494 569 559 545 1.5L Premium 508 585 575 561 Mazda2 Hatchback (Sport) 1.5L Luxury 537 617 606 593 1.5L Premium 544 625 614 600

*Lưu ý: Mức giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại từ đại lý và có thể thay đổi tùy thuộc vào từng khu vực thực tế.

Diện mạo KODO tinh chỉnh đậm chất thể thao

Mazda2 tiếp tục kế thừa ngôn ngữ thiết kế KODO - Soul of Motion đặc trưng. Xe sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.340 x 1.695 x 1.470 mm, trục cơ sở 2.570 mm. Khoảng sáng gầm ở mức 140 mm cùng bán kính vòng quay tối thiểu chỉ 4,7 m, tạo ưu thế đáng kể khi cần xoay chuyển trên các tuyến phố nội đô đông đúc.

Phần đầu xe nổi bật nhờ cụm lưới tản nhiệt kích thước lớn đính kèm họa tiết kim loại tinh tế, bao quanh bởi viền crom kéo dài nối liền cụm đèn trước. Toàn bộ các phiên bản đều sử dụng hệ thống đèn chiếu xa và chiếu gần công nghệ LED với tính năng tự động cân bằng góc chiếu, riêng bản cao cấp có thêm đèn thích ứng ALH.

Thân xe tạo điểm nhấn với bộ mâm hợp kim 5 chấu kép hiện đại thay cho thiết kế dạng cánh hoa trước đây. Biến thể sedan cung cấp tùy chọn kích thước mâm 15 inch hoặc 16 inch (lốp 185/65R15 và 185/60R16), trong khi biến thể hatchback sử dụng tiêu chuẩn loại 16 inch. Ở đuôi xe, cản sau bọc nhựa được nâng cao kết hợp dải phản quang liền khối cùng cụm đèn hậu LED sắc sảo.

Không gian nội thất thực dụng, gia tăng tiện ích

Bước vào khoang lái, Mazda2 duy trì phong cách bố trí tối giản, hướng trọng tâm về phía người điều khiển. Cấu trúc ghế ngồi mới được tối ưu nhằm duy trì độ cong tự nhiên của cột sống, giảm cảm giác mệt mỏi trên các cung đường dài. Tùy phiên bản, ghế bọc chất liệu nỉ hoặc da cao cấp.

Khu vực táp-lô được trang bị màn hình cảm ứng 7 inch tích hợp đầu DVD và hệ thống điều khiển Mazda Connect qua cụm nút xoay trung tâm. Kết nối Apple CarPlay và Android Auto là trang bị tiêu chuẩn. Vô-lăng 3 chấu tích hợp các phím bấm chức năng, lẫy chuyển số thể thao xuất hiện từ bản Luxury, cùng tùy chọn màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) độc quyền trên bản Premium.

Vận hành linh hoạt với động cơ SkyActiv-G 1.5L

Mazda2 vận hành nhờ khối động cơ xăng SkyActiv-G 1.5L hút khí tự nhiên, ứng dụng công nghệ phun xăng trực tiếp. Cỗ máy có dung tích xi-lanh 1.496 cc, sản sinh công suất tối đa 110 mã lực tại vòng tua 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 144 Nm tại 4.000 vòng/phút.

Sức mạnh truyền tải xuống hệ dẫn động cầu trước thông qua hộp số tự động 6 cấp (6AT). Xe tích hợp chế độ lái Sport hỗ trợ phản hồi chân ga nhạy bén hơn. Hệ thống treo trước dạng MacPherson kết hợp treo sau thanh xoắn, đi kèm phanh đĩa trước thông gió và đĩa đặc phía sau, đảm bảo khả năng kiểm soát tốc độ ổn định.

Hệ thống an toàn chủ động i-Activsense và GVC Plus

Bên cạnh các trang bị an toàn cơ bản như phanh ABS, cân bằng điện tử DSC, kiểm soát lực kéo TCS, khởi hành ngang dốc HLA và hệ thống 6 túi khí (từ bản Deluxe), Mazda2 bản Premium sở hữu gói công nghệ an toàn chủ động i-Activsense vượt trội trong phân khúc.

Gói hỗ trợ lái bao gồm: hệ thống cảnh báo điểm mù BSM, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi RCTA, cảnh báo lệch làn đường LDWS, hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố trước/sau SCBS F&R và nhắc nhở người lái nghỉ ngơi DAA. Ngoài ra, công nghệ kiểm soát gia tốc G-Vectoring Control Plus (GVC Plus) can thiệp vào mô-men xoắn động cơ và lực phanh để ổn định thân xe khi vào cua.

Thông số kỹ thuật chi tiết các phiên bản Mazda2

Thông số kỹ thuật 1.5L AT 1.5L Deluxe 1.5L Luxury 1.5L Premium Kích thước DxRxC (mm) 4.340 x 1.695 x 1.470 Chiều dài cơ sở (mm) 2.570 Khoảng sáng gầm (mm) 140 Bán kính vòng quay (m) 4,7 Thể tích khoang hành lý (lít) 440 Động cơ SkyActiv-G 1.5L (110 mã lực / 144 Nm) Hộp số Tự động 6 cấp (6AT) Kiểm soát gia tốc GVC Plus Hệ thống dừng/khởi động thông minh Không Có Có Có Thông số lốp 185/65R15 185/60R16 185/60R16 185/60R16 Chất liệu ghế Nỉ Nỉ Da Da Số túi khí 2 6 6 6 Gói an toàn i-Activsense Không Không Không Có

Đánh giá chung

Mazda2 tiếp tục là lựa chọn hấp dẫn trong nhóm xe hạng B nhờ ngoại hình trau chuốt, danh sách công nghệ an toàn chủ động phong phú cùng nguồn gốc nhập khẩu nguyên chiếc. Khả năng vận hành êm ái và mức tiêu hao nhiên liệu tối ưu là điểm cộng lớn cho nhu cầu đi lại hàng ngày.

Dù vậy, xe vẫn tồn tại một số hạn chế nhất định như không gian hàng ghế thứ hai tương đối hạn chế so với các đối thủ cùng phân khúc, thiếu bệ tỳ tay trung tâm và khả năng cách âm ở dải tốc độ cao chưa thực sự xuất sắc.