Đánh giá xe SUV 7 chỗ Toyota Fortuner 2026: Giá lăn bánh, trang bị cùng độ bền bỉ thực tế Toyota Fortuner 2026 duy trì vị thế SUV cỡ trung nhờ nâng cấp tiện nghi, bổ sung kết nối không dây, động cơ đạt chuẩn Euro 5 và gói an toàn Toyota Safety Sense.

Toyota Fortuner là mẫu xe SUV cỡ trung (mid-size SUV) 7 chỗ xây dựng trên nền tảng khung gầm chung với mẫu bán tải Hilux. Xe có cấu hình 3 hàng ghế linh hoạt, sử dụng hệ dẫn động cầu sau (RWD) hoặc hệ dẫn động 4 bánh (AWD). Mẫu SUV Nhật Bản này đối đầu trực tiếp cùng các tên tuổi như Ford Everest, Hyundai Santa Fe, Mitsubishi Pajero Sport, Nissan X-Trail, KIA Sorento hay Isuzu mu-X tại thị trường Việt Nam.

Bảng giá niêm yết và giá lăn bánh tạm tính Toyota Fortuner

Dòng xe đã được tinh gọn bằng việc lược bỏ phiên bản số sàn, đồng thời điều chỉnh giảm mức giá niêm yết so với trước đây. Dưới đây là bảng giá niêm yết cùng chi phí lăn bánh tạm tính tại các địa phương:

Phiên bản Nhiên liệu Giá niêm yết (tỷ đồng) Lăn bánh Hà Nội (tỷ đồng) Lăn bánh TP.HCM (tỷ đồng) Lăn bánh Tỉnh/TP khác (tỷ đồng) Toyota Fortuner 2.4 AT 4x2 Dầu 1,055 1,198 1,176 1,163 Toyota Fortuner 2.4 AT 4x2 Legender Dầu 1,185 1,343 1,319 1,306 Toyota Fortuner 2.8 AT 4x4 Legender Dầu 1,350 1,528 1,501 1,487 Toyota Fortuner 2.7 AT 4x2 Xăng 1,155 1,310 1,286 1,273 Toyota Fortuner 2.7 AT 4x2 Legender Xăng 1,290 1,461 1,435 1,421 Toyota Fortuner 2.7 AT 4x4 Xăng 1,395 1,578 1,550 1,537

*Lưu ý: Mức giá lăn bánh trên mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình ưu đãi từ đại lý và có thể thay đổi tùy trang bị cụ thể. Các bản màu trắng ngọc trai có mức giá cao hơn 8 triệu đồng.

Thiết kế ngoại thất góc cạnh và hệ thống chiếu sáng Full-LED

Toyota Fortuner sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.795 x 1.855 x 1.835 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.745 mm và khoảng sáng gầm xe ở mức 279 mm. Góc thoát trước và sau đạt 29/25 độ giúp xe thích nghi tốt trên các địa hình gồ ghề.

Diện mạo xe mang phong cách cứng cáp nhờ các đường gân nổi sắc nét. Phần đầu xe nổi bật với cụm lưới tản nhiệt lượn sóng kết hợp hệ thống chiếu sáng Full-LED gồm đèn pha, đèn ban ngày, đèn sương mù trước và cụm đèn hậu. Toàn bộ phiên bản đều trang bị đèn pha tự động điều khiển, tự cân bằng góc chiếu và tính năng đèn chờ dẫn đường. Riêng đèn sương mù phía sau là trang bị độc quyền trên hai bản Legender.

Thân xe tạo điểm nhấn bằng dàn mâm hợp kim 2 tông màu thể thao kích thước 17 hoặc 18 inch tùy phiên bản. Xe bổ sung tùy chọn ngoại thất nóc đen thể thao trên hai bản Legender với sắc trắng ngọc trai hoặc nâu đồng. Các trang bị tiêu chuẩn ngoại thất còn có gương chiếu hậu chỉnh/gập điện tích hợp báo rẽ, gạt mưa trước/sau, sấy kính sau và thanh cản bảo vệ trước sau.

Khoang lái thực dụng cùng tiện nghi số hóa

Không gian cabin của Fortuner được bố trí thực dụng với vô-lăng 3 chấu bọc da, ốp gỗ mạ bạc, chỉnh tay 4 hướng và tích hợp lẫy chuyển số. Toàn bộ ghế ngồi bọc da kiểu dáng thể thao, trong đó ghế lái và ghế phụ phía trước đều hỗ trợ chỉnh điện 8 hướng.

Hàng ghế thứ 2 hỗ trợ gập 60:40 một chạm và chỉnh cơ 4 hướng, trong khi hàng ghế thứ 3 có độ ngả lưng thoải mái, gập 50:50 sang hai bên. Toàn bộ hành khách phía sau được phục vụ bởi cửa gió điều hòa tự động 2 vùng độc lập kèm hộp làm mát đồ uống.

Hệ thống thông tin giải trí trên 2 phiên bản Legender được nâng cấp lên màn hình cảm ứng 9 inch (thay vì 8 inch như bản tiêu chuẩn), hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây tiện lợi.

Khả năng vận hành và 3 tùy chọn động cơ Euro 5

Hệ thống truyền động của mẫu SUV 7 chỗ này mang đến 3 tùy chọn động cơ đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 5 thay cho chuẩn Euro 4 trước đây:

Động cơ dầu 2.4L (2GD-FTV): Sản sinh công suất 147 mã lực tại 3.400 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 400 Nm tại 1.600 vòng/phút. Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp từ 7,63 đến 8,28 lít/100 km.

Sản sinh công suất 147 mã lực tại 3.400 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 400 Nm tại 1.600 vòng/phút. Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp từ 7,63 đến 8,28 lít/100 km. Động cơ xăng 2.7L (2TR-FE): Đạt công suất tối đa 164 mã lực tại 5.200 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 245 Nm tại 4.000 vòng/phút. Tiêu thụ nhiên liệu kết hợp dao động 11,1 - 11,2 lít/100 km.

Đạt công suất tối đa 164 mã lực tại 5.200 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 245 Nm tại 4.000 vòng/phút. Tiêu thụ nhiên liệu kết hợp dao động 11,1 - 11,2 lít/100 km. Động cơ dầu 2.8L (1GD-FTV): Cung cấp sức mạnh 201 mã lực tại 3.400 vòng/phút và mô-men xoắn ấn tượng 500 Nm ngay từ 1.600 vòng/phút. Tiêu hao kết hợp đạt 8,63 lít/100 km.

Tất cả phiên bản đều đi kèm hộp số tự động, kết hợp hệ thống treo trước độc lập tay đòn kép và treo sau liên kết 4 điểm phụ thuộc, trợ lực lái thủy lực biến thiên theo tốc độ.

Công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense

Các trang bị an toàn tiêu chuẩn trên xe bao gồm hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), phân bổ lực phanh điện tử (EBD), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC), kiểm soát lực kéo (TRC) và cân bằng điện tử (VSC).

Đặc biệt, hai phiên bản sử dụng động cơ dầu 2.8L được tích hợp gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense, bao gồm cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo tiền va chạm cùng hệ thống điều khiển hành trình chủ động.

Đánh giá chung

Toyota Fortuner ghi điểm nhờ kiểu dáng bền dáng theo thời gian, đèn Full-LED hiện đại, cabin rộng rãi và động cơ dầu 2.8L khỏe khoắn với chi phí sử dụng tiết kiệm, dễ sửa chữa thay thế linh kiện. Dẫu vậy, động cơ xe vẫn có độ ì nhất định và tiếng ồn vọng vào khoang lái, đồng thời khoảng sáng gầm lớn 279 mm đòi hỏi người lái cẩn trọng khi ôm cua ở tốc độ cao để đảm bảo độ cân bằng thân xe.