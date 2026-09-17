Đánh giá xe VinFast VF 6 bản Eco và Plus: Bảng giá lăn bánh cùng thông số kỹ thuật chi tiết VinFast VF 6 sở hữu giá từ 646 triệu đồng, mang thiết kế đậm chất châu Âu, khả năng di chuyển tới 399 km cùng gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS phân khúc B-SUV.

VinFast VF 6 là mẫu SUV thuần điện cỡ B được hãng xe Việt Nam giới thiệu toàn cầu nhằm cạnh tranh trực tiếp với các dòng xe động cơ đốt trong cùng tầm giá như Hyundai Creta, KIA Seltos, Honda HR-V hay Toyota Corolla Cross. Xe lần đầu ra mắt công chúng quốc tế tại Triển lãm Điện tử Tiêu dùng CES 2022 ở Mỹ và chính thức mở bán tại thị trường nội địa từ cuối tháng 9/2023.

Sở hữu ngôn ngữ thiết kế hiện đại hợp tác cùng các studio danh tiếng của Ý, VF 6 mang lại sự cân bằng giữa tính thẩm mỹ thời thượng, không gian sử dụng thực dụng và công nghệ hỗ trợ lái ADAS cấp độ 2 tiên tiến. Mẫu xe cung cấp 5 lựa chọn màu ngoại thất (trắng, đen, bạc, đỏ, xanh blue) cùng 2 tông màu nội thất nâu và đen tùy chọn.

Bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính

Mức giá lăn bánh của dòng SUV điện cỡ B này hiện được hưởng lợi thế lớn từ các chính sách ưu đãi phương tiện năng lượng xanh. Cụ thể, theo Nghị định 51/2025/NĐ-CP, Chính phủ tiếp tục gia hạn thời gian miễn toàn bộ lệ phí trước bạ cho ô tô thuần điện chạy pin đến ngày 28/2/2027.

Bên cạnh đó, VinFast đã chính thức dừng chính sách thuê pin ô tô từ ngày 1/3/2025, chuyển sang hình thức bán xe kèm pin và gia hạn chính sách sạc pin miễn phí cho khách hàng sở hữu xe kèm pin thêm 6 tháng, kéo dài tới hết ngày 30/06/2027.

Phiên bản Giá niêm yết (triệu đồng) Lăn bánh Hà Nội (triệu đồng) Lăn bánh TP.HCM (triệu đồng) Lăn bánh tỉnh/TP khác (triệu đồng) VinFast VF 6 Eco 646 662 662 648 VinFast VF 6 Plus 699 715 715 701

*Lưu ý: Mức giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các ưu đãi riêng tại đại lý và có thể thay đổi tùy khu vực đăng ký.

Thiết kế ngoại thất mang đậm phong cách khí động học

Dưới bàn tay chắp bút của hai studio danh tiếng Pininfarina và Torino Design, VinFast VF 6 gây ấn tượng bằng những đường cong uyển chuyển xen lẫn nét thể thao, đề cao tối đa đặc tính khí động học. Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.238 x 1.820 x 1.594 mm. So với người anh em VF e34 (4.300 x 1.793 x 1.613 mm), VF 6 có thân hình rộng hơn, thấp hơn và ngắn hơn, tạo tư thế đầm chắc.

Phần đầu xe giữ nguyên dấu ấn nhận diện với dải đèn LED định vị cánh chim trải rộng ôm trọn logo chữ V. Cụm đèn pha LED dạng tầng được hạ thấp xuống cản dưới nhằm tăng hiệu quả chiếu sáng và tối ưu luồng gió. Thân xe mềm mại với vòm bánh ốp nhựa đen mờ khỏe khoắn. Phiên bản Eco trang bị mâm 17 inch, trong khi bản Plus sử dụng mâm hợp kim 19 inch 5 chấu thể thao hai tông màu.

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