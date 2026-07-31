Đánh giá Yadea Orla P: Xe máy điện cổ điển, công nghệ thông minh giá 20 triệu đồng Yadea Orla P gây ấn tượng với thiết kế cổ điển phong cách châu Âu, động cơ GTR 1.700 W cùng loạt công nghệ kết nối thông minh trong tầm giá 20 triệu đồng.

Yadea Orla P thuộc phân khúc xe gắn máy điện hướng tới nhóm người dùng từ đủ 16 tuổi trở lên mà không yêu cầu giấy phép lái xe. Sở hữu mức giá niêm yết 21,69 triệu đồng (đã bao gồm VAT, ắc quy và bộ sạc), xe hiện được nhiều đại lý áp dụng ưu đãi với chi phí thực tế chỉ khoảng 20 triệu đồng, tiếp cận dễ dàng với học sinh cấp 3 và người di chuyển hàng ngày trong đô thị.

Giá xe máy điện Yadea Orla P hợp lý (Ảnh: Yadea).

Thiết kế phong cách châu Âu thanh lịch và tối ưu tiện nghi

Yadea Orla P mang ngôn ngữ thiết kế cổ điển châu Âu được tinh chỉnh phù hợp với thị hiếu giới trẻ. Điểm nhấn phía trước nằm ở cụm đèn pha LED thấu kính hình chữ V có độ sáng đạt 20.000 cd, cho tầm chiếu xa lên tới 55 m và chiều rộng chiếu xạ 10 m, hỗ trợ di chuyển an toàn ban đêm.

Đèn pha cùng mặt nạ trước thiết kế tinh tế (Ảnh: Yadea).

Xe chú trọng tính thực dụng với sàn để chân phẳng rộng rãi, kết hợp chiều cao yên 760 mm giúp tạo tư thế ngồi thoải mái. Phía dưới yên là cốp chứa đồ dung tích 17 lít, đủ đáp ứng nhu cầu cất giữ vật dụng cá nhân. Ngoài ra, hốc chứa đồ phía trước tích hợp cổng sạc USB tiện lợi cho việc sạc điện thoại di động.

Hốc chứa đồ kèm cổng sạc USB (Ảnh: Yadea).

Động cơ GTR 1.700 W và công nghệ ắc quy Graphene TTFAR

Khả năng vận hành của Yadea Orla P đến từ động cơ biến tần Yadea GTR độc quyền với công suất tối đa 1.700 W. Động cơ này giúp xe đạt tốc độ tối đa 48 km/h với hai chế độ lái linh hoạt. Xe đạt tiêu chuẩn kháng nước IPX7, hỗ trợ vận hành an toàn trong điều kiện thời tiết mưa gió.

Sức mạnh điện năng được cung cấp bởi bộ ắc quy Graphene TTFAR thế hệ mới (60V22Ah), cho quãng đường di chuyển đạt tới 65 km sau mỗi lần sạc đầy trong điều kiện tiêu chuẩn. Thời gian sạc đầy từ 0–100% khoảng 7–8 tiếng. Công nghệ Graphene TTFAR có dung lượng cao hơn 30% và tuổi thọ gấp 3 lần so với ắc quy thông thường.

Cốp chứa đồ rộng rãi phía dưới yên (Ảnh: Yadea).

Công nghệ kết nối AiGO và trang bị an toàn

Yadea Orla P sở hữu màn hình kỹ thuật số toàn phần tích hợp hệ thống Yadea AiGO kết nối thông minh với điện thoại qua Bluetooth. Người dùng có thể thực hiện thao tác quản lý chống trộm, định vị tìm xe, cài đặt cảnh báo và kích hoạt tính năng mở khóa thông minh thông qua ứng dụng di động bên cạnh khóa núm xoay, remote hay chìa khóa cơ.

Tích hợp nhiều tính năng thông minh (Ảnh: Yadea).

Về hệ thống an toàn, xe trang bị phanh đĩa phía trước và phanh tang trống phía sau. Xe sử dụng bộ mâm MT2.15X12 kích thước 12 inch kết hợp lốp không săm 90/80-12 cho cả hai bánh, tăng khả năng bám đường và độ ổn định khi di chuyển.

Bảng thông số kỹ thuật Yadea Orla P

Thông số Chi tiết Công suất động cơ 1.700 W (Yadea GTR) Tốc độ tối đa 48 km/h Loại ắc quy Graphene TTFAR 60V22Ah Quãng đường tối đa 65 km / lần sạc Thời gian sạc đầy 7–8 tiếng Chiều cao yên 760 mm Hệ thống phanh Đĩa trước / Tang trống sau Kích thước lốp 90/80-12 (Lốp không săm)

Nhìn chung, với thiết kế thời trang, trang bị công nghệ kết nối hiện đại cùng khả năng vận hành ổn định trong phân khúc xe điện không cần bằng lái, Yadea Orla P là giải pháp di chuyển đáng cân nhắc trong tầm giá 20 triệu đồng.