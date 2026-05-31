Danh sách 40 điện thoại Xiaomi chính thức cập nhật HyperOS 3.1 dựa trên Android 16 Xiaomi vừa mở rộng lộ trình cập nhật HyperOS 3.1 cho khoảng 40 thiết bị thuộc các dòng Xiaomi, Redmi và POCO trên toàn thế giới, mang đến giao diện và tính năng mới dựa trên Android 16.

Giao diện người dùng HyperOS 3.1 mới nhất của Xiaomi, được xây dựng trên nền tảng hệ điều hành Android 16, đang được triển khai mạnh mẽ trên quy mô toàn cầu. Theo báo cáo mới nhất, khoảng 40 mẫu smartphone từ phân khúc cao cấp đến tầm trung thuộc các thương hiệu Xiaomi, Redmi và POCO đã bắt đầu nhận được bản cập nhật này.

Lộ trình triển khai HyperOS 3.1 trên quy mô toàn cầu

Việc triển khai HyperOS 3.1 diễn ra chỉ sau vài tháng kể từ khi Xiaomi công bố kế hoạch nâng cấp cho các thiết bị tương thích. Trước đó, vào tháng 3, hãng đã ưu tiên phát hành phiên bản này tại thị trường Trung Quốc cho các dòng flagship như Xiaomi 17, Xiaomi 15 và các mẫu Redmi K-series.

Xiaomi đang đẩy mạnh cập nhật HyperOS 3.1 cho các thiết bị tương thích của mình

Hiện tại, các bản dựng quốc tế đã xuất hiện trên máy chủ của Xiaomi, cho thấy sự sẵn sàng cho thị trường toàn cầu. Các gói firmware này được thiết kế riêng cho nhiều khu vực khác nhau bao gồm Global, châu Âu và Nga, nhằm đảm bảo tính ổn định và tương thích cao nhất cho hệ sinh thái thiết bị đa dạng của hãng.

Những cải tiến đáng chú ý trên giao diện mới

HyperOS 3.1 không chỉ đơn thuần là một bản cập nhật về số hiệu phiên bản. Nó mang đến những thay đổi quan trọng về mặt giao diện người dùng (UI) và tối ưu hóa các tính năng hệ thống. Mục tiêu của Xiaomi là tạo ra một trải nghiệm đồng nhất và mượt mà hơn cho người dùng trên mọi dòng máy.

HyperOS 3.1 mang đến khá nhiều thay đổi về giao diện cũng như tính năng

Danh sách 40 thiết bị nhận cập nhật HyperOS 3.1

Dưới đây là danh sách chi tiết các dòng smartphone đã bắt đầu nhận được bản cập nhật HyperOS 3.1, phân chia theo từng thương hiệu:

Dòng máy Xiaomi Dòng máy Redmi Dòng máy POCO Xiaomi 17 Ultra / Xiaomi 17 Redmi Note 15 Pro+ 5G / Pro 5G / Pro 4G POCO F7 Ultra / F7 Pro Xiaomi 15T Pro / 15T Redmi Note 15 5G / 15 4G POCO F6 Pro / F6 Xiaomi 15 Ultra / Xiaomi 15 Redmi Note 14 Pro 5G / Pro 4G POCO X8 Pro Max / X8 Pro Xiaomi 14 Ultra / 14T / 14 Redmi Note 14 4G / Note 14S POCO X7 Pro / X7 Xiaomi 13 Ultra / 13 Pro / 13 Redmi Note 13 Pro+ 5G / Pro 5G / Pro POCO M8 5G / M7 Xiaomi Mix Flip Redmi 15 / 15C 5G / 13 POCO M6 Pro / M6

Tiêu điểm công nghệ: Xiaomi 17 Ultra

Trong số các thiết bị nhận cập nhật, Xiaomi 17 Ultra nổi bật như một đầu bảng về công nghệ. Thiết bị này sở hữu chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, RAM 16GB và màn hình LTPO AMOLED 6.9 inch với độ sáng tối đa lên tới 3500 nits. Hệ thống camera tele tiềm vọng 200MP kết hợp cùng HyperOS 3.1 hứa hẹn mang lại khả năng xử lý hình ảnh vượt trội.

Lưu ý về quá trình cập nhật

Người dùng cần lưu ý rằng không phải tất cả các thiết bị trong danh sách đều nhận được thông báo cập nhật cùng một lúc. Hiện tại, một số bản firmware đã được phát hành công khai, trong khi một số khác vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm thông qua chương trình Mi Pilot. Xiaomi khuyến cáo người dùng nên kiểm tra thường xuyên trong mục cài đặt hệ thống để cập nhật ngay khi có thông báo chính thức.