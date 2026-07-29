Danh sách 49 thiết bị Samsung Galaxy đang được thử nghiệm nội bộ One UI 9.0 Samsung đang đẩy nhanh tiến độ thử nghiệm One UI 9.0 trên nền Android 17 cho 49 thiết bị Galaxy, bao gồm cả các dòng smartphone tầm trung và máy tính bảng.

Samsung đang mở rộng quá trình thử nghiệm nội bộ phiên bản giao diện One UI 9.0 dựa trên hệ điều hành Android 17 cho hàng loạt thiết bị trong hệ sinh thái Galaxy. Khác với thông lệ chỉ tập trung vào dòng máy cao cấp ở giai đoạn đầu, danh sách thử nghiệm đợt này ghi nhận sự xuất hiện của nhiều mẫu điện thoại tầm trung, giá rẻ và máy tính bảng.

Samsung đang thử nghiệm One UI 9 trên nhiều thiết bị Galaxy

Tiến độ phát triển phần mềm và chương trình Beta công khai

Hiện tại, chương trình thử nghiệm Beta công khai của One UI 9.0 đã phát hành đến bản thứ ba dành cho người dùng dòng Galaxy S26 tại sáu thị trường trên thế giới. Bên cạnh dòng flagship mới nhất, Samsung cũng chuẩn bị mở rộng chương trình Beta sang dòng Galaxy S25 trong thời gian tới.

Bên cạnh chương trình Beta mở, quá trình thử nghiệm nội bộ được triển khai trên quy mô rộng hơn rất nhiều. Việc đưa các mẫu Galaxy A và Galaxy M vào danh sách thử nghiệm sớm cho thấy nỗ lực của hãng nhằm rút ngắn thời gian phát hành bản cập nhật chính thức, giúp người dùng ở nhiều phân khúc tiếp cận Android 17 nhanh hơn.

One UI 9 mang đến nhiều cải tiến thú vị về giao diện và tính năng

Dự kiến, phiên bản One UI 9.0 chính thức sẽ được giới thiệu vào khoảng cuối tháng 7, sau sự kiện Galaxy Unpacked mùa hè. Quy trình cập nhật rộng rãi sẽ bắt đầu ngay sau đó, ưu tiên các thiết bị flagship trước khi triển khai đến các dòng máy còn lại.

Chi tiết 49 thiết bị Galaxy tham gia thử nghiệm One UI 9.0

Dưới đây là danh sách các thiết bị Samsung Galaxy ghi nhận đang tham gia quá trình thử nghiệm phần mềm nội bộ với One UI 9.0:

Dòng Galaxy S: Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 FE, Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24 FE, Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 FE.

Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 FE, Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24 FE, Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 FE. Dòng Galaxy Z: Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7, Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5.

Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7, Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5. Dòng Galaxy A: Galaxy A57, Galaxy A37, Galaxy A27, Galaxy A17, Galaxy A07, Galaxy A56, Galaxy A36, Galaxy A26, Galaxy A16, Galaxy A55, Galaxy A35, Galaxy A25, Galaxy A15 5G, Galaxy A54, Galaxy A34, Galaxy A24.

Galaxy A57, Galaxy A37, Galaxy A27, Galaxy A17, Galaxy A07, Galaxy A56, Galaxy A36, Galaxy A26, Galaxy A16, Galaxy A55, Galaxy A35, Galaxy A25, Galaxy A15 5G, Galaxy A54, Galaxy A34, Galaxy A24. Dòng Galaxy M: Galaxy M35, Galaxy M56, Galaxy M34.

Galaxy M35, Galaxy M56, Galaxy M34. Dòng Galaxy Tab: Galaxy Tab S11, Galaxy Tab S11 Ultra, Galaxy Tab S10+, Galaxy Tab S10 Ultra, Galaxy Tab S10 FE, Galaxy Tab S10 FE+, Galaxy Tab S10 Lite, Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+, Galaxy Tab S9 Ultra, Galaxy Tab A11, Galaxy Tab S6 Lite.

Nhiều điện thoại Galaxy A đang được thử nghiệm với One UI 9

Danh sách trên hiện bao gồm 49 thiết bị và dự kiến sẽ tiếp tục bổ sung thêm nhiều sản phẩm khác khi Samsung mở rộng lộ trình phát triển phần mềm sau sự kiện ra mắt mùa hè.