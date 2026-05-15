Danh sách các dòng điện thoại Samsung đã chính thức nhận bản cập nhật One UI 8.5 Samsung chính thức phát hành One UI 8.5 ổn định cho Galaxy S25, S24 và các dòng điện thoại gập thế hệ mới, mang đến nhiều nâng cấp về AI và trải nghiệm người dùng.

Sau khoảng 5 tháng thử nghiệm beta, Samsung đã chính thức triển khai bản cập nhật One UI 8.5 ổn định vào tuần đầu tiên của tháng 5. Quá trình phát hành bắt đầu tại thị trường Hàn Quốc và nhanh chóng mở rộng sang nhiều khu vực khác trên toàn cầu, bao gồm cả Việt Nam từ ngày 11/5.

Lộ trình triển khai One UI 8.5 trên hệ sinh thái Galaxy

Dòng Galaxy S25 là những thiết bị tiên phong nhận bản cập nhật One UI 8.5 ổn định. Tuy nhiên, Samsung đã rút ngắn đáng kể thời gian chờ đợi cho người dùng các thế hệ flagship cũ hơn và các dòng điện thoại màn hình gập thế hệ mới. Đáng chú ý, một số biến thể như Galaxy S25 Edge và Galaxy Z Flip 7 FE, dù không tham gia chương trình thử nghiệm trước đó, vẫn được ưu tiên cập nhật cùng đợt với các dòng máy chính.

Danh sách chi tiết các thiết bị đã được cập nhật

Dưới đây là danh sách tổng hợp các thiết bị Galaxy đã có thể tải về và cài đặt phiên bản One UI 8.5 tính đến thời điểm hiện tại:

Dòng sản phẩm Các phiên bản cụ thể Galaxy S Series Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 Edge, Galaxy S25 FE, Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24 FE Galaxy Z Series Galaxy Z TriFold, Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7, Galaxy Z Flip7 FE, Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6, Galaxy Z Fold Special Edition

Những nâng cấp quan trọng và cách thức cập nhật

One UI 8.5 không chỉ là một bản cập nhật giao diện thông thường mà còn tập trung mạnh mẽ vào việc tích hợp các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) mới. Những thay đổi này hứa hẹn cải thiện hiệu suất xử lý tác vụ và tối ưu hóa thời lượng pin cho các thiết bị di động của hãng.

Người dùng đang sở hữu các thiết bị nằm trong danh sách trên có thể chủ động kiểm tra bản cập nhật bằng cách truy cập vào Cài đặt, chọn Cập nhật phần mềm và nhấn Tải xuống và cài đặt. Do quá trình triển khai được thực hiện theo từng giai đoạn, một số người dùng có thể sẽ nhận được thông báo muộn hơn vài ngày tùy vào khu vực địa lý.

Tầm nhìn về One UI 9.0 và Android 17

Mặc dù One UI 8.5 vẫn đang trong quá trình phổ cập đến các dòng máy tầm trung và giá rẻ, Samsung đã bắt đầu chuyển hướng tập trung sang phiên bản lớn tiếp theo là One UI 9.0 dựa trên nền tảng Android 17. Chương trình thử nghiệm beta cho One UI 9 dành cho dòng Galaxy S26 đã chính thức được khởi động.

Theo lộ trình dự kiến, phiên bản ổn định của One UI 9.0 có thể sẽ ra mắt vào tháng 7/2026. Đây được xem là chiến lược nhất quán của Samsung khi thường xuyên sử dụng các dòng điện thoại gập thế hệ mới (như Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Flip8 sắp tới) làm nền tảng đầu tiên để giới thiệu các phiên bản phần mềm lớn nhất của năm.