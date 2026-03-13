Đời sống Danh sách các trường sử dụng tổ hợp D15 để xét tuyển Tuyển sinh năm 2026, tổ hợp D15 (Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh) được nhiều trường đại học lựa chọn trong các tổ hợp xét tuyển.

Nhiều trường đại học trên cả nước đã công bố kế hoạch tuyển sinh dự kiến cho năm 2026, với nhiều ngành đào tạo áp dụng tổ hợp D15.

Trường Đại học Thành Đô

Trường Đại học Thành Đô vừa công bố thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2026. Nhà trường tuyển sinh 14 ngành đào tạo với 04 phương thức xét tuyển:

Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT

Xét tuyển theo kết quả học tập THPT

Xét tuyển theo kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy

Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngành đào tạo được nhà trường sử dụng tổ hợp D15 để xét tuyển gồm: Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Anh.

TT Ngành tuyển sinh Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp xét tuyển A. Nhóm ngành Công nghệ 1 Công nghệ thông tin 200 A00, A01, A0C, C03, D01, D07 2 Công nghệ kỹ thuật Ô tô 100 3 Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử 60 B. Nhóm ngành Kinh tế – Luật 4 Kế toán 120 A00, A01, C03, C00, D01, D09 5 Quản trị Kinh doanh 100 6 Quản trị Văn phòng 120 7 Luật 60 C. Nhóm ngành Sức khỏe 8 Dược học 640 A00, A02, A03, B00, B08, D07 9 Điều dưỡng 80 D. Nhóm ngành Ngôn ngữ – Khoa học xã hội (có tổ hợp D15) 10 Ngôn ngữ Anh 120 A00, C03, D01, D04, D09, D15 11 Ngôn ngữ Trung Quốc 180 12 Quản trị khách sạn 100 A00, A01, C0G, C00 13 Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) 80 14 Giáo dục học 60 D01, C00, D09

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam, một số ngành đào tạo xét tuyển bằng tổ hợp D15 gồm: Di sản học (Kinh tế di sản); Ngôn ngữ Trung Quốc; Ngôn ngữ Anh; Luật (Luật Kinh tế); Xã hội học (Xã hội học kinh tế)...

Học viện Hành chính và Quản trị công

Tổ hợp D15 (Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh) cũng được Học viện Hành chính và Quản trị công sử dụng trong tuyển sinh 2026. Năm nay, nhà trường dự kiến tuyển sinh bằng 4 phương thức:

Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (học bạ).

Phương thức 3: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Phương thức 4: Xét tuyển kết hợp (kết hợp các mục a, b với học bạ THPT):

a) Kết quả bài thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức năm 2026.

b) Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế.

TT Mã tổ hợp Tên tổ hợp môn 1 A00 Toán, Vật lí, Hóa học 2 A01 Toán, Vật lí, Tiếng Anh 3 A07 Toán, Lịch sử, Địa lí 4 C00 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 5 C03 Ngữ văn, Toán, Lịch sử 6 C04 Ngữ văn, Toán, Địa lí 7 D01 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 8 D07 Toán, Hóa học, Tiếng Anh 9 D10 Toán, Địa lí, Tiếng Anh 10 D14 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh 11 D15 Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh 12 X26 Toán, Tiếng Anh, Tin học

Trường Đại học Phú Yên

Trường Đại học Phú Yên vừa công bố phương án tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2026 với 12 ngành đào tạo và 4 phương thức xét tuyển:

Phương thức 1: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Phương thức 2: Xét điểm học bạ cả năm lớp 12.

Phương thức 3: Xét kết quả thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Phương thức 4: Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngành đào tạo xét tuyển bằng tổ hợp D15 gồm: Sư phạm tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh.

Danh sách 12 ngành tuyển sinh năm 2026 của Trường ĐH Phú Yên

STT Mã ngành Ngành đào tạo Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp xét tuyển Phương thức 1 7140201 Giáo dục Mầm non 90 M03, M09 PT 1 và 4 2 7140202 Giáo dục Tiểu học 180 C03, C04, D01, X02 3 7140209 Sư phạm Toán học 40 A00, A01, A04, X06 4 7140217 Sư phạm Ngữ văn 40 C00, C03, D14, X70 5 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 50 D01, D14, D15, X78 6 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên 30 A00, B00, D07, X10 7 7220201 Ngôn ngữ Anh 60 D01, D14, D15, X78 PT 1, 2, 3, 4 8 7310630 Việt Nam học 50 C00, C03, D14, X70 9 7340101 Quản trị kinh doanh 70 A01, D01, D09, X25 10 7480201 Công nghệ thông tin 70 A00, A01, X06 11 7620101 Nông nghiệp 30 B00, B02, B03, D08 12 7810101 Du lịch 50 C00, C03, D14, X70

Trường Đại học Vinh

Năm 2026, Trường Đại học Vinh tuyển sinh theo 4 phương thức:

Phương thức 1 (301): Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8).

Phương thức 2 (100): Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (xét tuyển cho tất cả các ngành/chương trình đào tạo).

Phương thức 3 (200): Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) — dùng kết quả học tập cả năm lớp 12 theo tổ hợp môn để xét tuyển.

Phương thức 4 (405): Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với điểm thi năng khiếu của Trường Đại học Vinh tổ chức thi năm 2026.

Ngành đào tạo xét tuyển bằng tổ hợp D15 tại Trường Đại học Vinh: Sư phạm Địa lí.

Nhiều trường đại học khác cũng đã công bố phương án tuyển sinh 2026

Trước đó, nhiều trường đại học đã thông báo phương án tuyển sinh dự kiến năm 2026 như: Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang; Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM; Trường Đại học Yersin Đà Lạt; Trường Đại học Nam Cần Thơ, Trường Đại học Tân Trào, Trường Đại học Tây Đô...