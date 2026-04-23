Danh sách chi tiết các thiết bị Samsung Galaxy dự kiến được cập nhật One UI 8.5 Phiên bản giao diện One UI 8.5 dựa trên hệ điều hành Android 16 hứa hẹn mang đến nhiều tính năng mới cho hàng loạt điện thoại và máy tính bảng Galaxy trong thời gian tới.

Samsung đang chuẩn bị cho một đợt nâng cấp phần mềm quy mô lớn với phiên bản One UI 8.5 dựa trên nền tảng Android 16. Theo các nguồn tin rò rỉ, danh sách thiết bị đủ điều kiện nhận bản cập nhật này bao gồm từ các dòng flagship cao cấp đến những mẫu máy tầm trung và máy tính bảng.

Bản cập nhật One UI 8.5 mang đến nhiều tính năng thú vị

Các dòng điện thoại cao cấp được ưu tiên

Dòng Galaxy S và Galaxy Z luôn là những thiết bị tiên phong trong lộ trình cập nhật của Samsung. Dự kiến, phiên bản One UI 8.5 sẽ sớm có mặt trên các thiết bị sau:

Galaxy S series: Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 FE, S25 Edge; Galaxy S24 series (bao gồm cả S24 FE); Galaxy S23 series (bao gồm cả S23 FE); Galaxy S22 series và Galaxy S21 FE.

Galaxy Z series: Các mẫu máy màn hình gập mới nhất như Galaxy Z TriFold, Galaxy Z Fold Special Edition, Galaxy Z Fold7, Z Flip7, Z Flip7 FE, cùng các thế hệ tiền nhiệm từ Fold4/Flip4 trở lên.

Mở rộng lộ trình cho máy tính bảng và dòng tầm trung

Khác với các bản cập nhật nhỏ trước đây, One UI 8.5 dự kiến sẽ được phát hành cho dải sản phẩm rộng hơn, bao gồm cả dòng Galaxy Tab và các dòng smartphone phổ thông:

Dòng sản phẩm Các model dự kiến cập nhật Galaxy Tab Dòng Tab S11, Tab S10 series, Tab S9 series, Tab S8 series, Tab S6 Lite (2024), Tab A11+, Tab A9+ và Tab Active 5. Galaxy A series Galaxy A73, A56, A55, A54, A53, A36, A35, A34, A33, A26, A25, A24, cùng các biến thể mới nhất của A17, A16, A15 và A07/A06. Galaxy M & F series Galaxy M56, M55, M53, M36, M35, M34, M33, F56, F55, F54, F36, F34 và nhiều model dòng 0, 1 khác. Galaxy XCover XCover 7 Pro, XCover 7 và XCover 6 Pro.

Thời điểm phát hành và lưu ý quan trọng

Mặc dù Samsung chưa đưa ra thông báo chính thức, nhưng các chuyên gia nhận định mọi thiết bị Galaxy đã nhận được One UI 8.0 đều có khả năng cao sẽ được nâng cấp lên One UI 8.5. Đây là một tín hiệu tích cực cho thấy nỗ lực của hãng trong việc kéo dài vòng đời hỗ trợ phần mềm.

Samsung sẽ sớm phát hành One UI 8.5 chính thức trong thời gian tới

Dựa trên tiến độ thử nghiệm beta hiện tại, phiên bản ổn định có thể bắt đầu được triển khai vào cuối tháng này hoặc đầu tháng 5/2026. Dòng Galaxy S25 sẽ là những thiết bị đầu tiên trải nghiệm giao diện mới, sau đó lộ trình sẽ dần mở rộng sang các phân khúc khác.