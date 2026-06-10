Danh sách điện thoại Google Pixel chính thức không được nâng cấp lên hệ điều hành Android 17 Android 17 dự kiến ra mắt với sự tích hợp sâu của AI Gemini và nhiều cải tiến bảo mật, tuy nhiên các dòng máy từ Pixel 5 trở về trước sẽ không được hỗ trợ.

Google chuẩn bị phát hành Android 17, đánh dấu một trong những bước ngoặt lớn nhất của hệ điều hành này trong nhiều năm qua. Phiên bản mới không chỉ tập trung vào việc tinh chỉnh giao diện mà còn tích hợp sâu trí tuệ nhân tạo Gemini Intelligence vào toàn bộ hệ thống. Tuy nhiên, theo chính sách cập nhật phần mềm của Google, không phải tất cả thiết bị Pixel đều có thể tiếp cận những tính năng mới này.

Các dòng điện thoại Pixel bị dừng hỗ trợ Android 17

Theo lộ trình cập nhật của Google, chỉ những mẫu điện thoại từ dòng Pixel 6 trở lên mới đủ điều kiện nhận bản nâng cấp Android 17. Điều này đồng nghĩa với việc toàn bộ các thế hệ Pixel đời cũ, bao gồm cả những dòng máy phổ biến một thời như Pixel 5 hay Pixel 4, sẽ chính thức dừng lại ở các phiên bản hệ điều hành hiện tại.

Nhiều điện thoại Pixel sẽ không được cập nhật Android 17

Dưới đây là danh sách chi tiết các thiết bị Pixel không còn nằm trong danh sách hỗ trợ cập nhật lên Android 17:

Thế hệ thiết bị Các mẫu máy cụ thể Pixel 5 Series Pixel 5, Pixel 5a 5G Pixel 4 Series Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4a, Pixel 4a 5G Pixel 3 Series Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a, Pixel 3a XL Pixel 2 Series Pixel 2, Pixel 2 XL Pixel đời đầu Pixel, Pixel XL

Gemini Intelligence: Trọng tâm của bản cập nhật Android 17

Điểm nhấn công nghệ quan trọng nhất trên Android 17 chính là sự hiện diện của Gemini Intelligence. Thay vì chỉ hoạt động như một ứng dụng độc lập, Gemini sẽ trở thành một trợ lý chủ động, có khả năng can thiệp và hỗ trợ xử lý tác vụ trên nhiều ứng dụng khác nhau. AI này có thể giúp người dùng tự động hóa các quy trình phức tạp, tạo nội dung tức thời và cá nhân hóa trải nghiệm sử dụng hàng ngày thông qua các widget thông minh.

Android 17 mang đến nhiều thay đổi thú vị cho người dùng

Những cải tiến về quyền riêng tư và khả năng đa nhiệm

Bên cạnh yếu tố trí tuệ nhân tạo, Android 17 còn mang đến những nâng cấp thực dụng về bảo mật và quản lý hệ thống:

Khóa ứng dụng tích hợp: Người dùng có thể bảo vệ dữ liệu cá nhân thông qua tính năng khóa ứng dụng trực tiếp từ hệ thống mà không cần đến phần mềm bên thứ ba.

Người dùng có thể bảo vệ dữ liệu cá nhân thông qua tính năng khóa ứng dụng trực tiếp từ hệ thống mà không cần đến phần mềm bên thứ ba. Chia sẻ danh bạ hạn chế: Tính năng này cho phép ứng dụng chỉ truy cập tạm thời vào một vài liên hệ nhất định thay vì toàn bộ danh bạ như trước đây.

Tính năng này cho phép ứng dụng chỉ truy cập tạm thời vào một vài liên hệ nhất định thay vì toàn bộ danh bạ như trước đây. Quản lý kết nối: Google đã bổ sung các nút bật/tắt riêng biệt cho Wi-Fi và dữ liệu di động, giúp thao tác nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Google đã bổ sung các nút bật/tắt riêng biệt cho Wi-Fi và dữ liệu di động, giúp thao tác nhanh chóng và thuận tiện hơn. Mở rộng tính năng Bong bóng (Bubbles): Cho phép chạy nhiều ứng dụng nổi đồng thời trên màn hình, tối ưu hóa khả năng đa nhiệm cho người dùng thường xuyên xử lý nhiều công việc cùng lúc.

Google sẽ sớm phát hành Android 17

Việc dừng hỗ trợ các dòng máy cũ là một phần trong chiến lược của Google nhằm tập trung tài nguyên cho các dòng chip xử lý mới hơn, vốn đủ khả năng vận hành các mô hình AI phức tạp của Android 17.