Danh sách điện thoại Xiaomi, Redmi và POCO đang chờ nâng cấp HyperOS 3.1 Dù Xiaomi đã hoàn tất cập nhật cho 85% thiết bị tương thích, nhiều dòng máy tầm trung và giá rẻ vẫn đang đợi bản nâng cấp HyperOS 3.1 với các tính năng mới.

Tính đến thời điểm hiện tại, Xiaomi đã đạt được tiến độ ấn tượng khi phủ sóng HyperOS 3.1 lên khoảng 85% số thiết bị đủ điều kiện. Tuy nhiên, trong khi các dòng flagship cao cấp đã sớm trải nghiệm phiên bản này, một bộ phận người dùng ở phân khúc tầm trung và giá rẻ vẫn đang trong trạng thái chờ đợi bản cập nhật chính thức.

Một số thiết bị Xiaomi vẫn chưa được cập nhật HyperOS 3.1

Dựa trên dữ liệu từ XimiTime, danh sách các thiết bị đủ điều kiện nhưng hiện vẫn chưa nhận được thông báo nâng cấp bao gồm nhiều mẫu mã thuộc thương hiệu Redmi và POCO. Việc chậm trễ này thường diễn ra theo từng giai đoạn để hãng có thể kiểm soát độ ổn định của hệ thống.

Redmi Note 15 Pro 4G

Redmi Note 14 4G và Redmi Note 14 Pro 5G

Redmi 14C, Redmi 13, Redmi 13X

Redmi A4, Redmi A3 Pro

Dòng máy tính bảng: Redmi Pad 2, Redmi Pad 2 Pro 5G, Redmi Pad SE 4G

Các dòng POCO: M7 4G, M6, C85 4G, C75, C75 5G và POCO Pad M1

Phân tích nguyên nhân và những cải tiến kỹ thuật

Sự chậm trễ trong việc triển khai HyperOS 3.1 cho các thiết bị này thường bắt nguồn từ nhiều yếu tố kỹ thuật phức tạp. Đội ngũ phát triển cần thời gian để tối ưu hóa phần cứng, đặc biệt là với các dòng máy sử dụng chipset tầm trung nhằm đảm bảo hiệu năng ổn định nhất. Ngoài ra, các lỗi phát sinh trong quá trình thử nghiệm nội bộ và thủ tục chứng nhận tại từng thị trường quốc gia cũng là những rào cản đáng kể.

HyperOS 3.1 mang đến một số thay đổi thú vị cho người dùng

HyperOS 3.1 không chỉ là một bản vá định kỳ mà mang tới những thay đổi sâu rộng trong trải nghiệm người dùng. Xiaomi đã làm mới hoàn toàn giao diện đa nhiệm với cảm hứng từ hệ điều hành iOS, hỗ trợ thao tác cuộn dọc mượt mà và vuốt thẻ hiện đại. Màn hình khóa cũng được nâng cấp mạnh mẽ với các widget tùy biến sâu và hiệu ứng chiều sâu hình ảnh.

Đột phá về tính năng và lộ trình tương lai

Đáng chú ý nhất trên HyperOS 3.1 là tính năng Hyper Island, nay đã được cải tiến trên smartphone và lần đầu tiên xuất hiện trên máy tính bảng Xiaomi. Tính năng này mang lại các hoạt ảnh phong phú, tích hợp sâu với ứng dụng bên thứ ba để theo dõi hoạt động trực quan. Bên cạnh đó, công nghệ Super OTA giúp rút ngắn thời gian cài đặt, giảm thiểu lỗi phát sinh khi khởi động lại hệ thống.

Dù HyperOS 3.1 đang là tâm điểm, giới công nghệ nhận định đây có thể chỉ là bước đệm cho HyperOS 4. Hiện tại, Xiaomi đã bắt đầu thử nghiệm Android 17 cho các dòng flagship đời mới nhất. HyperOS 4 dự kiến sẽ là cuộc cách mạng thực sự với sự tích hợp sâu của trí tuệ nhân tạo (AI) vào lõi hệ thống, hứa hẹn thay đổi hoàn toàn cách thức tương tác của người dùng với thiết bị di động trong tương lai gần.