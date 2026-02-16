Danh sách điện thoại Xiaomi, Redmi và POCO dự kiến được nâng cấp Android 17 và HyperOS 4 Xiaomi bắt đầu phát triển giao diện HyperOS 4 dựa trên nền tảng Android 17. Danh sách bao gồm các dòng flagship mới nhất như Xiaomi 17 và nhiều thiết bị tầm trung phổ biến.

Dựa trên chính sách hỗ trợ phần mềm và lộ trình phát triển của hãng, Xiaomi đã bắt đầu triển khai dự án HyperOS 4 xây dựng trên nền tảng Android 17. Mặc dù việc cập nhật phần mềm hiện tại đang tạm dừng do kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán tại Trung Quốc, hãng dự kiến sẽ sớm công bố lộ trình chi tiết cho các thiết bị đủ điều kiện.

Danh sách các thiết bị Xiaomi dự kiến nhận bản cập nhật Android 17

Theo tài liệu hỗ trợ và chính sách cập nhật định kỳ, danh sách các dòng điện thoại và máy tính bảng Xiaomi đủ điều kiện nâng cấp bao gồm:

Dòng flagship: Xiaomi 17 Ultra (bao gồm bản Leica Edition), Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro, Xiaomi 17 Pro Max, Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15, Xiaomi 15 Pro, Xiaomi 15S Pro, Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14, Xiaomi 14 Pro, Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro.

Xiaomi 17 Ultra (bao gồm bản Leica Edition), Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro, Xiaomi 17 Pro Max, Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15, Xiaomi 15 Pro, Xiaomi 15S Pro, Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14, Xiaomi 14 Pro, Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro. Dòng T và Civi: Xiaomi 15T, Xiaomi 15T Pro, Xiaomi 14T, Xiaomi 14T Pro, Xiaomi 14 Civi, Xiaomi Civi 4 Pro, Xiaomi Civi 5 Pro.

Xiaomi 15T, Xiaomi 15T Pro, Xiaomi 14T, Xiaomi 14T Pro, Xiaomi 14 Civi, Xiaomi Civi 4 Pro, Xiaomi Civi 5 Pro. Dòng màn hình gập: Xiaomi MIX Flip 2, Xiaomi MIX Flip, Xiaomi MIX Fold 4, Xiaomi MIX Fold 3.

Xiaomi MIX Flip 2, Xiaomi MIX Flip, Xiaomi MIX Fold 4, Xiaomi MIX Fold 3. Máy tính bảng: Xiaomi Pad 8, Xiaomi Pad 8 Pro, Xiaomi Pad Mini, Xiaomi Pad 7S Pro 12.5, Xiaomi Pad 7 Ultra, Xiaomi Pad 7, Xiaomi Pad 7 Pro, Xiaomi Pad 6S Pro 12.4.

Nhiều điện thoại Xiaomi sẽ được cập nhật Android 17

Thiết bị Redmi và POCO đủ điều kiện nâng cấp

Phân khúc tầm trung và giá rẻ của Xiaomi dưới thương hiệu Redmi và POCO cũng sở hữu danh sách dài các thiết bị được hỗ trợ HyperOS 4:

Dòng Redmi: Redmi K90, K90 Pro Max, K80, K80 Pro, K80 Ultra, K70 Ultra, K70, K70e, K60 Ultra. Các mẫu Redmi Note 15 (Series), Redmi Note 14 Pro+, Redmi Note 14 Pro, Redmi Note 14S, Redmi 15, Redmi 15C, Redmi A5.

Redmi K90, K90 Pro Max, K80, K80 Pro, K80 Ultra, K70 Ultra, K70, K70e, K60 Ultra. Các mẫu Redmi Note 15 (Series), Redmi Note 14 Pro+, Redmi Note 14 Pro, Redmi Note 14S, Redmi 15, Redmi 15C, Redmi A5. Dòng POCO: POCO F8 Pro, POCO F8 Ultra, POCO F7, POCO F7 Pro, POCO F7 Ultra, POCO F6, POCO F6 Pro. Các dòng POCO X7, X7 Pro, X6 Pro, POCO M8 (Series), POCO M7 Plus, POCO C85 và POCO Pad M1.

Xiaomi sẽ phát triển HyperOS 4 dựa trên Android 17

Lộ trình phát hành và những lưu ý quan trọng

Dựa trên lộ trình quen thuộc từ Google, phiên bản Android 17 ổn định dự kiến sẽ chính thức ra mắt vào khoảng tháng 6 hoặc tháng 7 năm 2026. Ngay sau đó, Xiaomi sẽ thực hiện tinh chỉnh giao diện HyperOS 4 để đảm bảo tính tương thích và tối ưu hóa hệ sinh thái AI.

Google sẽ ra mắt Android 17 vào cuối năm nay

Các thiết bị cao cấp (flagship) và máy tính bảng sẽ được ưu tiên thử nghiệm bản Beta sớm nhất. Đối với các dòng máy tầm trung và phổ thông, người dùng có thể phải chờ đến cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027 tùy theo thị trường. Đáng chú ý, một số báo cáo từ XiaomiTime cho thấy các mẫu máy như Redmi Note 14 5G hoặc POCO M7 Pro 5G có thể sẽ không nằm trong danh sách cập nhật lần này.

Phân tích cấu hình POCO F8 Pro

Trong số các thiết bị dẫn đầu danh sách cập nhật, POCO F8 Pro là mẫu smartphone đáng chú ý với cấu hình mạnh mẽ, sẵn sàng tối ưu cho các tính năng mới của Android 17.

Thông số Chi tiết kỹ thuật Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Bộ nhớ RAM 12GB, ROM 256GB Màn hình AMOLED 6.59”, 120Hz, 3500 nits Camera Chính 50MP (OIS), Tele 60mm, Góc siêu rộng Pin & Sạc 6210mAh, Sạc nhanh 100W, Sạc ngược 22.5W Kết nối Wi-Fi 7, Kháng nước IP68, Dolby Atmos

Thông tin trên dựa trên các báo cáo và chính sách hiện tại của Xiaomi. Người dùng nên theo dõi các thông báo xác nhận chính thức từ hãng trong thời gian tới để biết chính xác thời điểm nâng cấp cho từng model cụ thể.