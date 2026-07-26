Danh sách du đấu Chelsea của Xabi Alonso: Dấu ấn người trẻ và thông điệp thanh lý lực lượng HLV Xabi Alonso chốt danh sách 27 cầu thủ Chelsea du đấu Australia và châu Á, trao cơ hội cho dàn sao trẻ Cobham và gạch tên nhiều nhân tố không còn nằm trong kế hoạch.

Chuyến du đấu hè 2026 tại Australia và châu Á đánh dấu bước đi đầu tiên trong hành trình tái thiết Chelsea của HLV Xabi Alonso. Danh sách 27 cầu thủ vừa được công bố không chỉ định hình nhân sự ban đầu của chiến lược gia người Tây Ban Nha, mà còn phát đi những tín hiệu rõ ràng về định hướng nhân sự và chiến lược chuyển nhượng của đội bóng.

Alonso đang có nhiệm vụ tái thiết Chelsea. Ảnh: Getty.

Những biến động lực lượng và sự trở lại của thần đồng

Sự vắng mặt của tân binh Emmanuel Emegha cùng tài năng trẻ Geovany Quenda đặt ra nhiều bài toán thử nghiệm chiến thuật cho Xabi Alonso. Emegha – chân sút đã ghi bàn trong cả hai trận giao hữu kín – buộc phải ở lại Cobham hồi phục chấn thương gân kheo. Trong khi đó, Quenda gặp vấn đề nhỏ ở buổi tập cuối và dự kiến sẽ hội quân muộn.

Dù vậy, lực lượng của "The Blues" vẫn sở hữu những gương mặt chất lượng. Bộ đôi Cole Palmer và Joao Pedro tiếp tục giữ vai trò hạt nhân trên hàng công. Đáng chú ý, tiền đạo trẻ Estevao đã góp mặt sau quá trình hồi phục chấn thương nghiêm trọng từ tháng 4. Ngoài ra, hậu vệ Marco Palestra – bản hợp đồng đầu tiên dưới thời Alonso – cũng hứa hẹn mang đến nét tươi mới cho hành lang cánh.

Estevao kịp góp mặt cho chuyến du đấu. Ảnh: Getty.

Cơ hội từ lò đào tạo Cobham

Do nhiều trụ cột chưa tập trung sau World Cup 2026, Xabi Alonso đã điền tên 10 cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Cobham. Trong số đó, Landon Emenalo – con trai cựu Giám đốc kỹ thuật Michael Emenalo – nhận được nhiều sự chú ý khi thể hiện ấn tượng ở vị trí hậu vệ trái, khu vực đang bỏ trống sau khi Marc Cucurella chuyển sang Real Madrid.

Tại tuyến giữa, sự ra đi của Andrey Santos sang Man Utd cùng việc Moises Caicedo và Enzo Fernandez chưa trở lại đã mở ra cơ hội cho Reggie Walsh và Reggie Watson. Màn trình diễn của các cầu thủ trẻ trong chuyến du đấu tới sẽ quyết định việc họ được giữ lại đội một hay tiếp tục tích lũy kinh nghiệm dưới dạng cho mượn.

Thông điệp thanh lọc lực lượng

Ở chiều ngược lại, việc gạch tên Axel Disasi và Benoit Badiashile là tín hiệu rõ ràng về việc hai trung vệ này không nằm trong kế hoạch của Alonso, nhất là trong bối cảnh Chelsea đang hoàn tất thỏa thuận chiêu mộ Maxence Lacroix từ Crystal Palace. Tiền đạo trẻ Marc Guiu cũng vắng mặt do không thể cạnh tranh vị trí trên hàng công.