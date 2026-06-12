Danh sách smartphone realme dự kiến nhận bản cập nhật Android 17 và realme UI 8.0 realme UI 8.0 dựa trên Android 17 dự kiến ra mắt vào cuối năm nay. Cùng điểm qua danh sách các thiết bị từ dòng GT đến dòng C đủ điều kiện nhận bản nâng cấp mới nhất.

Khi Google tiến gần hơn đến ngày phát hành bản ổn định của Android 17, các nhà sản xuất điện thoại, trong đó có realme, đã bắt đầu chuẩn bị lộ trình cập nhật phần mềm cho hệ sinh thái của mình. Bản nâng cấp lớn tiếp theo dự kiến sẽ đi kèm giao diện realme UI 8.0, hứa hẹn mang đến những cải tiến sâu về hiệu năng và các công cụ thông minh dựa trên nền tảng Android mới nhất.

realme UI 8.0: Những kỳ vọng về trải nghiệm người dùng

realme UI 8.0 được dự báo sẽ tập trung vào tối ưu hóa trải nghiệm mượt mà và tích hợp thêm nhiều tính năng hiện đại. Bên cạnh những thay đổi cốt lõi từ Android 17 của Google, realme thường tùy biến giao diện để phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng thực tế của người dùng trẻ, từ tùy chỉnh thẩm mỹ đến khả năng quản lý tài nguyên hệ thống.

realme UI 8.0 sẽ mang đến nhiều thay đổi thú vị cho người dùng

Danh sách thiết bị dự kiến hỗ trợ nâng cấp

Dựa trên chính sách hỗ trợ phần mềm hiện hành của hãng, danh sách các mẫu điện thoại và máy tính bảng realme có khả năng nhận bản cập nhật Android 17 đã được tổng hợp theo từng dòng sản phẩm:

Dòng realme GT

realme GT 8 Pro

realme GT 7, GT 7 Pro, GT 7 Pro Racing, GT 7T

realme GT 6, GT 6T

realme GT 5 Pro

Dòng realme Số (Number Series)

realme 16, 16 Pro, 16 Pro+, 16T

realme 15, 15 Pro, 15 Lite, 15T, 15x

realme 14, 14 Pro, 14 Pro+, 14T

Dòng realme P và C

realme P4, P4 Pro, P4 Lite, P4 Lite 4G, P4 Power 5G, P4R, P4x

realme P3, P3 Pro, P3 Ultra, P3x

realme C85, C85 4G, 85 Pro

realme C83, C75, C75x, C73, C71

Dòng realme Narzo, Note và Pad

realme Narzo Power 5G, Narzo 100 Lite, Narzo 90, Narzo 90X, Narzo 80 Lite, Narzo 80 Pro, Narzo 80x

realme Note 80, Note 70, Note 70T

realme Pad 3

Lộ trình phát hành và lưu ý quan trọng

Hiện tại, realme vẫn chưa công bố danh sách chính thức. Danh sách trên được xây dựng dựa trên cam kết cập nhật định kỳ cho từng phân khúc sản phẩm. Theo lịch trình truyền thống, các mẫu smartphone cao cấp (flagship) sẽ được ưu tiên nhận bản thử nghiệm sớm, sau đó mới triển khai dần đến các dòng máy tầm trung và phổ thông.

Nhiều khả năng bản cập nhật realme UI 8.0 ổn định sẽ bắt đầu xuất hiện từ khoảng tháng 11, tương đồng với lịch trình phát hành của năm ngoái. Người dùng nên thường xuyên kiểm tra phần cập nhật hệ thống để nhận thông báo sớm nhất từ nhà sản xuất.

Thông số kỹ thuật nổi bật của realme 13+ 5G

Trong thời gian chờ đợi bản cập nhật mới, realme 13+ 5G hiện là một trong những lựa chọn đáng chú ý với cấu hình ổn định và hỗ trợ kết nối hiện đại:

Thông số Chi tiết Màn hình Full HD+, tần số quét 120Hz Vi xử lý Thế hệ mới tối ưu đa nhiệm và chơi game Kết nối Hỗ trợ mạng 5G tốc độ cao Pin & Sạc Dung lượng lớn, công nghệ sạc nhanh

Mẫu realme 13+ 5G được đánh giá cao nhờ khả năng xử lý mượt mà và màn hình hiển thị sắc nét, đáp ứng tốt nhu cầu giải trí và công việc hàng ngày của người dùng công nghệ.