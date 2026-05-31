Danh sách smartphone Xiaomi, Redmi và POCO dự kiến nâng cấp giao diện HyperOS 4 Xiaomi đang chuẩn bị cho bước nhảy vọt tiếp theo với HyperOS 4 dựa trên Android 17, hứa hẹn tích hợp sâu trí tuệ nhân tạo AI MiClaw vào trải nghiệm người dùng cuối năm nay.

Khi phiên bản Android 17 ổn định đang dần hoàn thiện, cộng đồng người dùng hệ sinh thái Xiaomi bắt đầu hướng sự chú ý vào bản cập nhật phần mềm lớn tiếp theo. Dự kiến mang tên HyperOS 4, phiên bản này không chỉ là một đợt nâng cấp giao diện thông thường mà còn hứa hẹn những cải tiến sâu về hiệu suất và khả năng xử lý thông minh trên các dòng thiết bị Xiaomi, Redmi và POCO.

Nhiều điện thoại Xiaomi sẽ được cập nhật HyperOS 4

Kỳ vọng về sự đột phá với trí tuệ nhân tạo AI MiClaw

Mặc dù Xiaomi chưa công bố thông tin chính thức, các nguồn tin rò rỉ cho thấy HyperOS 4 sẽ là một bản nâng cấp mang tính bước ngoặt. Điểm nhấn đáng chú ý nhất là việc tích hợp AI MiClaw, một giải pháp trí tuệ nhân tạo được cho là sẽ tối ưu hóa sâu vào hệ thống, giúp cá nhân hóa trải nghiệm và nâng cao hiệu quả xử lý tác vụ hàng ngày.

Đáng chú ý, tiền lệ của hãng cho thấy các phiên bản HyperOS mới đôi khi vẫn được triển khai cho các thiết bị chạy nền tảng Android cũ hơn. Do đó, ngay cả khi một số dòng máy không đủ điều kiện lên Android 17, người dùng vẫn có cơ hội trải nghiệm các tính năng mới của HyperOS 4 dưới dạng cập nhật giao diện và tính năng phần mềm.

Xiaomi xác nhận HyperOS 4 sẽ tích hợp AI MiClaw

Danh sách thiết bị dự kiến nhận bản cập nhật HyperOS 4

Dựa trên chính sách hỗ trợ phần mềm hiện hành và vòng đời sản phẩm, dưới đây là danh sách các thiết bị có khả năng cao sẽ nhận được bản cập nhật vào cuối năm nay:

Dòng flagship Xiaomi

Xiaomi 17 Series: Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17T, Xiaomi 17T Pro

Xiaomi 15 Series: Xiaomi 15, Xiaomi 15 Pro, Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15T, Xiaomi 15T Pro

Xiaomi 14 Series: Xiaomi 14, Xiaomi 14 Pro, Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14T, Xiaomi 14T Pro, Xiaomi 14 Civi

Các dòng khác: Xiaomi 13T, Xiaomi 13T Pro, Xiaomi Mix Flip

Dòng Redmi Note và Redmi phổ thông

Redmi Note 15 Series: Redmi Note 15, Redmi Note 15 4G, Redmi Note 15 Pro, Redmi Note 15 Pro 4G, Redmi Note 15 Pro+, Redmi Note 15 Special

Redmi Note 14 Series: Redmi Note 14 4G, Redmi Note 14 Pro, Redmi Note 14 Pro+, Redmi Note 14S

Dòng phổ thông và máy tính bảng: Redmi Turbo 5, Redmi 15 Series (15, 15 4G, 15C, 15A), Redmi A7 Series, Redmi Pad 2 Series

Dòng POCO

POCO F Series: POCO F8 Pro, POCO F8 Ultra, POCO F7, POCO F7 Pro, POCO F7 Ultra, POCO F6, POCO F6 Pro

POCO X Series: POCO X8 Pro, POCO X8 Pro Max, POCO X7, POCO X7 Pro, POCO X6 Pro

POCO M và C Series: POCO M8, POCO M8s, POCO M8 Pro, POCO M7 4G, POCO C85, POCO C81, POCO C71

Máy tính bảng: POCO Pad X1, POCO Pad M1, POCO Pad C1

Cận cảnh phần cứng tối ưu cho HyperOS 4

Để tận dụng tối đa các tính năng của HyperOS 4 trong tương lai, các thiết bị sở hữu cấu hình mạnh mẽ như POCO F8 Pro đang trở thành lựa chọn hàng đầu. Dưới đây là thông số kỹ thuật ấn tượng của dòng máy này:

Thông số Chi tiết cấu hình Vi xử lý Snapdragon 8 Elite (tiến trình mới nhất) Bộ nhớ RAM 12GB, ROM 256GB Màn hình AMOLED 6.59”, độ sáng 3500 nits, tần số quét 120Hz Camera Hệ thống 3 ống kính 50MP (OIS), Tele 60mm Pin và Sạc 6210mAh, Sạc nhanh 100W Kết nối Wi-Fi 7, Kháng nước IP68, âm thanh Dolby Atmos

Mặc dù danh sách trên mang tính dự báo cao dựa trên lộ trình phát triển của hãng, thời điểm phát hành cụ thể sẽ phụ thuộc vào từng thị trường và khu vực firmware. Người dùng nên kiên nhẫn chờ đợi thông báo chính thức từ Xiaomi để có lộ trình nâng cấp chính xác nhất.