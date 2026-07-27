Dani Olmo bác bỏ lời xin lỗi, tố trợ lý tuyển Argentina nói dối sau chung kết World Cup 2026 Tiền đạo Dani Olmo công khai bác bỏ lời xin lỗi từ trợ lý Roberto Ayala và khẳng định không khiêu khích đối phương trong vụ va chạm sau trận chung kết World Cup 2026.

Trận chung kết World Cup 2026 khép lại với chiến thắng 1-0 nghiêng về tuyển Tây Ban Nha trước Argentina, nhưng những tranh cãi hậu trận đấu vẫn chưa hạ nhiệt. Mới đây, tiền đạo Dani Olmo đã công khai bác bỏ lời xin lỗi từ trợ lý huấn luyện viên Roberto Ayala bên phía Argentina, đồng thời khẳng định vị trợ lý này đang cố tình nói dối để bào chữa cho hành vi bạo lực của mình.

Dani Olmo công khai chỉ trích trợ lý Roberto Ayala sau vụ xô xát ở chung kết World Cup 2026.

Căng thẳng leo thang từ cú va chạm sau tiếng còi mãn cuộc

Nguồn cơn sự việc bắt đầu từ đoạn video ghi lại cảnh Roberto Ayala có hành vi tác động mạnh vào vùng cổ của Dani Olmo trong lúc các cầu thủ Tây Ban Nha đang ăn mừng chức vô địch thế giới. Dù trợ lý huấn luyện viên của tuyển Argentina sau đó lên tiếng xin lỗi và thừa nhận để cảm xúc chi phối, ông lại cho rằng đó chỉ là một cú đẩy nhẹ xuất phát từ lời khiêu khích của đối phương, đồng thời phủ nhận việc đấm tuyển thủ Tây Ban Nha.

Màn bào chữa này nhanh chóng nhận phản ứng gay gắt từ Dani Olmo. Ngôi sao đang khoác áo Barcelona khẳng định ông Ayala hoàn toàn không có sự hối hận chân thành. Olmo chia sẻ rằng bản thân không hề nói bất kỳ điều gì với vị trợ lý đối phương trước khi sự việc xảy ra, do đó lời xin lỗi kèm theo sự đổ lỗi là hoàn toàn vô giá trị.

Bên cạnh việc phủ nhận cáo buộc khiêu khích, chân sút của Tây Ban Nha còn nhấn mạnh đến yếu tố đạo đức của những người hoạt động trong môi trường thể thao đỉnh cao. Anh cho rằng tư cách của mỗi cá nhân không được định đoạt bởi sai lầm, mà bởi sự dũng cảm và khiêm nhường khi nhìn nhận sai lầm đó. Là những nhân tố phản chiếu hình ảnh tới thế hệ trẻ, cả cầu thủ lẫn thành viên ban huấn luyện đều phải gánh vác trách nhiệm làm gương rất lớn.

FIFA mở cuộc điều tra kỷ luật nhắm vào tuyển Argentina

Trái ngược với tuyên bố của Olmo, Roberto Ayala vẫn bảo lưu quan điểm cá nhân và cho rằng hành động của mình đã bị trầm trọng hóa. Tuy nhiên, vụ việc không dừng lại ở mức tranh cãi truyền thông khi Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã chính thức bước vào cuộc.

Cơ quan quản lý bóng đá toàn cầu đã ghi nhận nhiều hành vi thiếu kiềm chế từ phía các thành viên tuyển Argentina ngay sau khi trận đấu kết thúc. Ngoài sự cố liên quan đến Ayala, tiền vệ Leandro Paredes cũng nằm trong tầm ngắm do có những hành vi khiêu khích và gây hấn hướng về phía các cầu thủ Tây Ban Nha.

Sau chiến thắng tối thiểu 1-0 ở trận chung kết World Cup 2026, Tây Ban Nha đã bước lên đỉnh thế giới bằng màn trình diễn thuyết phục. Mặc dù vậy, những dư êm căng thẳng và xung đột sau trận đấu đang làm ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của đội tuyển Argentina, đồng thời chờ đợi những phán quyết chính thức từ ủy ban kỷ luật của FIFA.