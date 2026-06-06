Dani Olmo khước từ Arsenal và PSG để trở thành biểu tượng mới tại Barcelona Tiền đạo Dani Olmo chính thức gia hạn hợp đồng với Barcelona đến năm 2027, khẳng định vị thế trụ cột dưới thời HLV Hansi Flick bất chấp sự chèo kéo từ các đại gia châu Âu.

Dani Olmo đã chính thức chấm dứt mọi đồn đoán về tương lai bằng việc cam kết gắn bó lâu dài với Barcelona. Bất chấp sự quan tâm gắt gao từ Arsenal, PSG và Manchester City, tiền vệ người Tây Ban Nha lựa chọn tiếp tục hành trình tại Catalonia với một bản hợp đồng được cải thiện đáng kể về thu nhập cho chiến dịch 2026/27.

Olmo muốn tiếp tục gắn bó với Barca.

Trái tim trong dự án thể thao của Hansi Flick

Quyết định ở lại của Olmo không phải là một lựa chọn cảm tính. Sau hai mùa giải bùng nổ, anh đã trở thành quân bài chiến thuật không thể thay thế trong hệ thống của HLV Hansi Flick. Sự đa năng giúp cầu thủ này linh hoạt chuyển đổi giữa vai trò điều tiết lối chơi ở khu vực trung tuyến và một mũi nhọn tấn công nguy hiểm, đáp ứng hoàn hảo các yêu cầu khắt khe về cường độ pressing.

Một yếu tố then chốt khác giữ chân Olmo chính là điều khoản tăng lương tự động. Nhờ vượt qua các cột mốc về số phút thi đấu trong hai năm đầu tiên theo thỏa thuận cũ, ngôi sao sinh năm 1998 đã chính thức được hưởng mức đãi ngộ cao hơn. Đây là phần thưởng xứng đáng cho sự tận hiến của anh tại Camp Nou, đồng thời cho thấy sự trân trọng tuyệt đối mà ban lãnh đạo đội bóng dành cho tài năng của anh.

Những con số khẳng định đẳng cấp thế giới

Trong hai năm khoác áo đội chủ sân Camp Nou, Olmo đã cùng CLB thâu tóm 5 danh hiệu lớn, bao gồm hai chức vô địch La Liga và một Cúp Nhà vua. Thống kê cho thấy tầm ảnh hưởng sâu rộng của anh với 88 trận ra sân trên mọi đấu trường, đóng góp 4.768 phút thi đấu với 53 lần đá chính ngay từ đầu.

Olmo cho thấy tầm ảnh hưởng của mình trong đội hình Barca.

Dù từng có những giai đoạn phải nghỉ thi đấu do chấn thương, Olmo vẫn kịp ghi dấu ấn với 20 bàn thắng, trở thành một trong những chân sút hiệu quả nhất đội hình. Khả năng chọn vị trí thông minh và những pha dứt điểm hiểm hóc biến anh thành một "sát thủ thầm lặng" trong vòng cấm. Thêm vào đó, cường độ hỗ trợ phòng ngự từ xa của anh là điểm cộng lớn giúp Barcelona duy trì hệ thống ổn định.

Việc giữ chân thành công Dani Olmo không chỉ giúp Barcelona ổn định nhân sự mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ tới các đối thủ tại châu Âu. Với bản hợp đồng mới và sự tin tưởng tuyệt đối từ Hansi Flick, ngôi sao người Tây Ban Nha đã sẵn sàng để cùng đội bóng xứ Catalan chinh phục những đỉnh cao mới trong tương lai.