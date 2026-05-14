Daniel Levy thừa nhận không tin Tottenham phải vật lộn trụ hạng sau 24 năm Cựu Chủ tịch Tottenham Daniel Levy bày tỏ sự trống rỗng trước nguy cơ xuống hạng của đội bóng cũ và chia sẻ về những nuối tiếc sau gần một phần tư thế kỷ dẫn dắt.

Daniel Levy, cựu Chủ tịch Tottenham Hotspur, vừa có những chia sẻ đầy bất ngờ về tình cảnh ngặt nghèo của đội bóng cũ tại giải Ngoại hạng Anh. Trong suốt 24 năm nắm quyền, ông khẳng định kịch bản câu lạc bộ phải chiến đấu để ở lại giải đấu cao nhất xứ sở sương mù là điều chưa từng xuất hiện trong tâm trí mình.

Cú sốc tại lâu đài Windsor

Xuất hiện trong buổi lễ nhận huân chương CBE từ Thân vương William tại lâu đài Windsor, Daniel Levy không giấu nổi sự bàng hoàng trước thực trạng của đội bóng Bắc London. Rời ghế Chủ tịch vào tháng 9 năm ngoái, ông vẫn duy trì sự quan tâm sát sao và thừa nhận bản thân cảm thấy "trống rỗng" khi chứng kiến đội bóng rơi xuống nhóm cuối bảng xếp hạng.

Vị doanh nhân này nhấn mạnh rằng ngay cả trong giai đoạn dồn lực đầu tư xây dựng sân vận động mới trị giá 1 tỷ bảng vào năm 2019, ông cũng không bao giờ hình dung được Tottenham lại có ngày phải vật lộn với suất trụ hạng. Hiện tại, "Gà trống" đang đứng thứ 17 trên bảng xếp hạng, chỉ cách nhóm cầm đèn đỏ vỏn vẹn 2 điểm khi mùa giải chỉ còn hai vòng đấu cuối.

Khủng hoảng phong độ và thách thức cho Roberto De Zerbi

Thống kê cho thấy Spurs đang trải qua một trong những mùa giải đen tối nhất lịch sử. Đội bóng thành London mới chỉ giành được 38 điểm sau 36 vòng đấu. Đáng báo động hơn, thầy trò huấn luyện viên Roberto De Zerbi phải đợi đến tận ngày 25/04 mới có được chiến thắng đầu tiên tại đấu trường nội dung trong năm 2026.

Dù phong độ đội nhà đang chạm đáy, Daniel Levy khẳng định tình yêu của ông dành cho câu lạc bộ đã ngấm vào máu thịt. Ông cam kết sẽ tiếp tục dự khán các trận đấu còn lại để tiếp thêm động lực cho các cầu thủ trong cuộc chiến sinh tồn này. Sự lạc quan của Levy dựa trên niềm tin vào khả năng vượt khó của các thành viên đội bóng trong những thời khắc quyết định.

Những nuối tiếc về một kỷ nguyên không danh hiệu

Bên cạnh những chia sẻ về cuộc đua trụ hạng, Levy cũng thẳng thắn nhìn lại quãng thời gian dài lãnh đạo Tottenham. Ông thừa nhận sự tiếc nuối lớn nhất là không thể mang về những danh hiệu cao quý như Ngoại hạng Anh hay Champions League cho người hâm mộ, dù đã có những thời điểm đội bóng tiến rất gần tới vinh quang.

"Nói bao giờ cũng dễ hơn làm," Levy bộc bạch về áp lực của việc duy trì vị thế trong nhóm dẫn đầu. Đáng chú ý, ông tiết lộ đã có cuộc trò chuyện thân mật về bóng đá với Thân vương William – một cổ động viên nhiệt thành của Aston Villa. Sau khi Spurs đánh bại Villa vài tuần trước, Levy đã gửi lời cảm ơn và nhận được lời chúc may mắn từ Thân vương trong nỗ lực giữ chân Tottenham ở lại với giải đấu đỉnh cao.

Bảng thống kê tình hình Tottenham

Chỉ số Giá trị Vị trí hiện tại 17 Điểm số 38 Số trận đã đấu 36 Khoảng cách với nhóm xuống hạng 2 điểm

Có thể thấy, hai trận đấu cuối cùng của mùa giải sẽ mang tính chất sống còn đối với tương lai của Tottenham Hotspur. Đối với một người đã cống hiến gần nửa đời người cho đội bóng như Daniel Levy, việc chứng kiến đội nhà trụ hạng thành công sẽ là niềm an ủi lớn lao trước khi bắt đầu một chương mới trong lịch sử câu lạc bộ.