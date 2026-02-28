Daniil Medvedev đánh bại hạt giống số 1, giành vé vào chung kết Dubai Open Tay vợt Daniil Medvedev đã xuất sắc vượt qua Felix Auger-Aliassime với tỷ số 2-0 (6-4, 6-2) tại bán kết Dubai Open, khẳng định bản lĩnh của ứng viên vô địch hàng đầu.

Trận bán kết trong mơ tại Dubai Open giữa hạt giống số 1 Felix Auger-Aliassime và hạt giống số 3 Daniil Medvedev đã kết thúc với chiến thắng thuyết phục thuộc về tay vợt người Nga. Với lối chơi bền bỉ và khả năng tận dụng thời cơ xuất sắc, Medvedev chỉ mất hai set đấu để khuất phục đối thủ, qua đó chính thức ghi tên mình vào trận chung kết.

Bản lĩnh ở thời khắc quyết định trong set 1

Set thi đấu đầu tiên chứng kiến màn so kè kịch tính đúng với vị thế của hai tay vợt hàng đầu giải đấu. Cả Auger-Aliassime và Daniil Medvedev đều thể hiện sự tập trung cao độ trong các game cầm giao bóng, khiến đối phương gần như không có cơ hội bẻ break. Sự giằng co được duy trì cho đến game thứ 10, thời điểm bản lĩnh của Medvedev lên tiếng đúng lúc.

Daniil Medvedev thể hiện phong độ cao tại bán kết.

Tại game đấu bản lề này, Daniil Medvedev đã tạo ra áp lực nghẹt thở và tận dụng thành công cơ hội giành break duy nhất trong cả set đấu. Chiến thắng 6-4 ở set 1 không chỉ mang lại lợi thế về điểm số mà còn tạo ra cú hích tâm lý cực lớn cho tay vợt hạt giống số 3 trước khi bước vào set đấu tiếp theo.

Sự áp đảo hoàn toàn trong set 2

Bước sang set 2, cục diện trận đấu nhanh chóng nghiêng hẳn về phía Medvedev khi anh càng chơi càng tự tin. Ngược lại, hạt giống số 1 Auger-Aliassime bắt đầu bộc lộ những dấu hiệu chệch choạc trong các pha xử lý và mất dần sự ổn định thường thấy. Bước ngoặt sớm đến ở game thứ 4 khi Medvedev đoạt break thành công để vươn lên dẫn trước với cách biệt an toàn.

Tay vợt người Nga duy trì sự áp đảo bằng những cú giao bóng uy lực và khả năng điều bóng khắp mặt sân, khiến Aliassime liên tục rơi vào thế chống đỡ. Đến game thứ 8, Medvedev một lần nữa bẻ thành công game giao bóng của đối thủ để kết thúc set đấu với tỷ số cách biệt 6-2. Chung cuộc, Daniil Medvedev giành chiến thắng 2-0 sau chưa đầy 90 phút thi đấu, qua đó thẳng tiến vào trận chung kết Dubai Open với phong độ cực kỳ ấn tượng.