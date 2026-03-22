Daniil Medvedev ngược dòng kịch tính trước đối thủ hạng 164 tại Miami Open Hạt giống số 9 Daniil Medvedev cần tới 3 set đấu để khuất phục Rei Sakamoto, trong khi Felix Auger-Aliassime cũng nhọc nhằn giành vé đi tiếp sau hai loạt đấu căng thẳng.

Hạt giống số 9 Daniil Medvedev vừa trải qua một thử thách cực đại tại Miami Open khi phải mất 3 set đấu mới có thể khuất phục được tay vợt hạng 164 thế giới, Rei Sakamoto. Trận đấu chứng kiến sự kiên cường của tài năng trẻ Sakamoto trước khi bản lĩnh của nhà cựu vô địch Grand Slam lên tiếng đúng lúc để xoay chuyển tình thế.

Màn rượt đuổi nghẹt thở và cú bừng tỉnh của Medvedev

Bước vào set thi đấu đầu tiên, Rei Sakamoto đã tạo nên một cơn địa chấn nhỏ khi chơi sòng phẳng với đàn anh. Hai tay vợt kéo nhau vào loạt tie-break cân não kéo dài, nơi Sakamoto tỏ ra lỳ lợm hơn để giành chiến thắng sát nút 12-10, qua đó vươn lên dẫn trước 1-0 trong sự ngỡ ngàng của khán giả.

Daniil Medvedev phải vất vả lội ngược dòng trước đối thủ kém mình hơn 150 bậc trên bảng xếp hạng ATP.

Sang set 2, áp lực đè nặng lên vai Medvedev khi Sakamoto có cơ hội đoạt break sớm. Tuy nhiên, tay vợt người Nga đã cứu break thành công, giữ vững tâm lý để thắng lại 6-4. Bước sang set quyết định, sức trẻ của Sakamoto có dấu hiệu hụt hơi, giúp Medvedev nhanh chóng áp đảo và kết thúc set đấu với tỷ số cách biệt 6-1, ấn định chiến thắng chung cuộc 2-1.

Felix Auger-Aliassime vượt khó tiến vào vòng trong

Ở một diễn biến khác, hạt giống số 7 Felix Auger-Aliassime cũng có một ngày thi đấu không hề dễ dàng trước Marton Fucsovics. Trong set đầu tiên, hai tay vợt chơi giằng co quyết liệt và Auger-Aliassime chỉ có thể khuất phục đối thủ sau loạt tie-break đầy căng thẳng.

Kịch bản tương tự lặp lại trong set thi đấu thứ hai khi cả hai bám đuổi tỷ số đến tận game thứ 12. Với khả năng điều phối bóng tốt hơn ở thời điểm then chốt, tay vợt người Canada đã giành chiến thắng 7-5, qua đó khép lại trận đấu với tỷ số 2-0 để ghi tên mình vào vòng tiếp theo của giải đấu.