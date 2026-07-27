Đạo diễn Naoki Hamaguchi có thể đang tham gia phát triển Final Fantasy 17 Những ẩn ý từ sự kiện Final Fantasy 14 cho thấy đạo diễn Naoki Hamaguchi của FF7 Revelation có thể nắm vai trò quan trọng trong dự án Final Fantasy 17.

Trong một sự kiện gần đây của Final Fantasy 14, nhà sản xuất Naoki Yoshida đã đưa ra những ẩn ý về dự án Final Fantasy 17. Đáng chú ý, phản ứng từ đạo diễn Naoki Hamaguchi (người đứng sau dự án Final Fantasy 7 Revelation) khiến cộng đồng người hâm mộ tin rằng ông có thể đảm nhận vai trò quan trọng trong phần game tiếp theo của loạt game nhập vai huyền thoại này.

Hình ảnh minh họa logo Final Fantasy 17

Cuộc trao đổi hé lộ nhiều nghi vấn

Sự việc diễn ra khi Naoki Yoshida thảo luận về bản mở rộng Evercold của Final Fantasy 14 và sự kiện hợp tác với Final Fantasy 7. Theo thông tin từ tài khoản mạng xã hội aitaikimochi, Yoshida đã nhắc đến các bình luận từ người hâm mộ bày tỏ mong muốn Hamaguchi sẽ trực tiếp thực hiện Final Fantasy 17.

Đáp lại câu nói này, Hamaguchi ngập ngừng và tự dừng lại trước khi đưa ra câu trả lời chính thức. Yoshida sau đó đồng tình rằng việc giữ im lặng là quyết định sáng suốt. Sự ngập ngừng này lập tức dấy lên làn sóng thảo luận lớn trong cộng đồng game thủ về khả năng Final Fantasy 17 đã bước vào giai đoạn sản xuất ban đầu dưới sự chỉ đạo của Hamaguchi.

Lịch trình dày đặc và thách thức về thời gian phát triển

Dù nhận được sự kỳ vọng lớn từ người hâm mộ, việc Hamaguchi tham gia Final Fantasy 17 cũng đối mặt với không ít rào cản. Hiện tại, vị đạo diễn này vẫn đang dồn toàn bộ sức lực cho phần 3 của chuỗi dự án làm lại Final Fantasy 7 Revelation, sau khi hoàn tất hai phần game trước đó.

Khác với việc tái thiết lập một tựa game sẵn có, Final Fantasy 17 đòi hỏi phải xây dựng một thế giới hoàn toàn mới cùng cốt truyện gốc chưa từng xuất hiện. Ngay cả khi sở hữu khả năng quản lý dự án xuất sắc, việc đảm nhiệm song song hai thương hiệu lớn có thể khiến thời điểm ra mắt của Final Fantasy 17 bị kéo dài hơn so với dự kiến.

Định hướng chiến lược mới cho Square Enix

Bên cạnh đó, trong cuộc phỏng vấn với IGN vào đầu năm 2024, Naoki Yoshida từng gợi ý rằng vị trí đạo diễn của Final Fantasy 17 có thể sẽ thuộc về một gương mặt mới, loại trừ khả năng ông hoặc Hiroshi Takai tiếp tục nắm quyền. Tuy nhiên, Hamaguchi cũng từng bày tỏ mong muốn thử sức với một dự án JRPG mới sau khi hoàn thành FF7 Revelation, không loại trừ khả năng đó là một phần game Final Fantasy chính dòng hoặc một thương hiệu hoàn toàn mới.

Ngoài nhân sự chỉ đạo, Square Enix cũng đang kỳ vọng nâng cao doanh số dài hạn cho phần game mới. Việc phát hành đa nền tảng ngay từ thời điểm ra mắt được xem là chiến lược trọng tâm, thay vì duy trì mô hình độc quyền trên PlayStation 5 như tiền nhiệm Final Fantasy 16.