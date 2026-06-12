Đời sống Đáp án môn Hóa học thi tốt nghiệp THPT 2026: Cập nhật đáp án và hướng dẫn giải Đáp án môn Hóa học tốt nghiệp THPT 2026 đang được cập nhật. Theo cấu trúc đề thi, môn Hóa học thuộc nhóm bài thi tự chọn, thời gian làm bài 50 phút.

Trong bài thi tự chọn, thí sinh làm 2 môn đã đăng ký. Mỗi môn có thời gian làm bài 50 phút. Môn thứ nhất bắt đầu lúc 07 giờ 35, môn thứ hai bắt đầu lúc 08 giờ 40 và kết thúc lúc 09 giờ 30.

Môn Hóa học là một trong các môn tự chọn của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, cùng với Vật lí, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ và Ngoại ngữ.

Đề thi môn Hóa học tốt nghiệp THPT 2026 có thời gian làm bài 50 phút, gồm 28 câu hỏi, tương ứng 40 lệnh hỏi. Đề được xây dựng theo định dạng mới, bám sát Chương trình GDPT 2018, đánh giá thí sinh ở các mức độ Nhận biết, Thông hiểu và Vận dụng.

Đề thi gồm 3 phần:

Phần 1: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn gồm 18 câu. Thí sinh chọn 1 đáp án đúng nhất trong 4 phương án A, B, C, D. Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm.

Phần 2: Trắc nghiệm Đúng/Sai gồm 4 câu. Mỗi câu có 4 ý, thí sinh xác định từng ý là đúng hay sai. Cách tính điểm phụ thuộc vào số ý trả lời chính xác trong một câu: đúng 1 ý được 0,1 điểm, đúng 2 ý được 0,25 điểm, đúng 3 ý được 0,5 điểm và đúng cả 4 ý được 1,0 điểm.

Phần 3: Trắc nghiệm trả lời ngắn gồm 6 câu. Thí sinh cần tính toán hoặc suy luận để tìm ra đáp án cuối cùng, sau đó điền kết quả vào ô trả lời tương ứng. Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.

Đáp án môn Hóa học thi tốt nghiệp THPT 2026

(Đang cập nhật)

Sau khi có đáp án, bài viết sẽ bổ sung đầy đủ từng phần để thí sinh tiện theo dõi, đối chiếu bài làm và ước lượng điểm thi.