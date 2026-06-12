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Đáp án môn Vật lí thi tốt nghiệp THPT 2026: Cập nhật đáp án và hướng dẫn giải

Văn Khoa 12/06/2026 09:40

Đáp án môn Vật lí tốt nghiệp THPT 2026 đang được cập nhật. Theo lịch thi, môn Vật lí thuộc nhóm bài thi tự chọn, diễn ra trong buổi sáng ngày 12/6/2026.

Trong bài thi tự chọn, thí sinh làm 2 môn đã đăng ký. Mỗi môn có thời gian làm bài 50 phút. Môn thứ nhất bắt đầu lúc 07 giờ 35, môn thứ hai bắt đầu lúc 08 giờ 40 và kết thúc lúc 09 giờ 30.

Môn Vật lí là một trong các môn tự chọn của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, cùng với Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ và Ngoại ngữ.

Đề thi môn Vật lí tốt nghiệp THPT 2026 có thời gian làm bài 50 phút, gồm 28 câu hỏi theo cấu trúc định dạng mới, bám sát chương trình GDPT 2018.

Đề thi gồm 3 phần:

  • Phần 1: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn gồm 18 câu. Thí sinh chọn 1 đáp án đúng trong 4 phương án A, B, C, D.
  • Phần 2: Trắc nghiệm Đúng/Sai gồm 4 câu. Mỗi câu có 4 ý, thí sinh xác định từng ý là đúng hay sai.
  • Phần 3: Trắc nghiệm trả lời ngắn gồm 6 câu. Thí sinh tính toán và điền kết quả trực tiếp vào ô trả lời.

Nội dung đề thi Vật lí kiểm tra kiến thức cơ bản, khả năng hiểu bản chất hiện tượng vật lí, kỹ năng vận dụng công thức và xử lý bài toán tính toán.

Đáp án môn Vật lí tốt nghiệp THPT 2026

(Đang cập nhật)

Sau khi có đáp án, bài viết sẽ bổ sung đầy đủ từng phần để thí sinh tiện theo dõi, đối chiếu bài làm và ước lượng điểm thi.

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              Đáp án môn Vật lí thi tốt nghiệp THPT 2026: Cập nhật đáp án và hướng dẫn giải
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