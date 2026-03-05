Đập vợt trong tennis: Phía sau những cơn thịnh nộ là áp lực nghẹt thở của các siêu sao Từ hành động tự hành xác của Andrey Rublev đến kỷ lục phá hơn 1.000 cây vợt của Marat Safin, việc đập vợt đã trở thành một phần không thể tách rời của lịch sử quần vợt.

Giữa khung cảnh thơ mộng của Monte Carlo Country Club, Daniil Medvedev đã tạo nên một trong những khoảnh khắc dữ dội nhất mùa giải. Sau một lỗi đánh trái tay tưởng chừng bình thường, tay vợt người Nga đã trút cơn thịnh nộ lên cây vợt của mình theo cách không thể cực đoan hơn: quăng mạnh vào bảng quảng cáo và đập liên tiếp bảy lần xuống mặt sân đất nện đỏ au. Kết quả, Medvedev nhận thất bại 0-6, 0-6 đầu tiên trong sự nghiệp trước Matteo Berrettini.

Nghệ thuật và khoa học đằng sau sự phá hủy

Hành vi đập vợt thường bị xem là thiếu tinh thần thể thao, nhưng trong thế giới quần vợt chuyên nghiệp, đó là một cơ chế giải tỏa áp lực tâm lý cực độ. Theo góc nhìn phân tích, một cú đập vợt "hoàn hảo" thường được xét trên các tiêu chí: phong cách, độ kiểm soát, mức độ phá hủy và sự hung hăng. Đối với các tay vợt, đây là cách nhanh nhất để tống khứ sự ức chế sau những pha bóng hỏng, giúp họ tái thiết lập trạng thái tâm lý để tiếp tục thi đấu.

Lịch sử của hành động này đã kéo dài gần 70 năm. Ngay từ năm 1958, tay vợt người Australia Mervyn Rose đã bị báo chí gọi là "kẻ phá vợt". Kể từ đó, mỗi ngôi sao lại chọn cho mình một phương pháp riêng để xả giận, từ việc đập nhẹ để cảnh cáo đến việc bẻ gãy hoàn toàn khung carbon siêu bền.

Ranh giới mong manh giữa giải tỏa và tự hành xác

Không phải lúc nào cơn giận cũng được trút lên thiết bị thi đấu. Tại Wimbledon 2024, Andrey Rublev đã đối mặt với một tình huống tiến thoái lưỡng nan: anh muốn đập vợt nhưng lại sợ làm hỏng mặt cỏ thiêng liêng của All England Club. Giải pháp của tay vợt Nga là tự giáng những cú đập mạnh vào đầu gối và đùi mình cho đến khi rớm máu. Đây là một hình ảnh gây ám ảnh, cho thấy sự bế tắc tột độ của một vận động viên đỉnh cao.

Rublev không đơn độc trong phong cách "tự hành xác" này. Mikhail Youzhny từng đi vào lịch sử khi tự đập vợt vào trán tại Miami Masters 2008 khiến máu chảy ròng ròng trên mặt. Nguy hiểm hơn, Arthur Rinderknech đã phải bỏ cuộc tại Roland Garros 2024 chỉ vì chấn thương ngón chân sau một cú đá vào bảng quảng cáo trong cơn nóng nảy.

Sự đối lập giữa các triết lý thi đấu

Trong khi Marat Safin tự hào với kỷ lục phá hủy 1.055 cây vợt trong sự nghiệp, hay Goran Ivanisevic từng phải bỏ cuộc vì... hết vợt để thi đấu, thì những huyền thoại như Rafael Nadal hay Venus Williams lại nói không với hành động này. Với Nadal, việc giữ gìn cây vợt là biểu tượng của sự tôn trọng môn thể thao. Trong khi đó, Venus Williams coi việc đối thủ đập vợt là một tín hiệu của sự sụp đổ tâm lý.

Novak Djokovic đập vợt trong trận gặp Zverev tại Australia Mở rộng hồi tháng 1/2021.

Đáng chú ý, ngay cả những tay vợt điềm tĩnh nhất như Carlos Alcaraz cũng không thể đứng ngoài vòng xoáy này. Tại Cincinnati 2024, tay vợt người Tây Ban Nha đã gây sốc khi thực hiện một màn đập vợt "đúng sách giáo khoa": khuỵu gối, dùng toàn lực cơ thể để biến công cụ thi đấu thành đống sắt vụn sau khi bỏ lỡ cơ hội bẻ game giao bóng.

Alcaraz đập vợt trong trận gặp Monfils tại Cincinnati Mở rộng 2024.

Hệ quả pháp lý và an toàn trên sân đấu

Các giải đấu, đặc biệt là Wimbledon, luôn duy trì các quy tắc nghiêm ngặt để hạn chế hành vi này. Một cú đập vợt có thể dẫn đến cảnh cáo, phạt điểm, hoặc nghiêm trọng hơn là phạt tiền lên đến hàng chục nghìn USD. Nick Kyrgios từng bị phạt 20.000 USD tại Indian Wells 2022 vì suýt ném vợt trúng một em bé nhặt bóng.

Dù gây ra nhiều tranh cãi về mặt đạo đức thể thao, đập vợt vẫn là một khía cạnh đầy tính nhân bản của tennis. Nó phơi bày phần tính cách thật nhất của các vận động viên khi họ bị đẩy đến giới hạn cuối cùng của sự chịu đựng. Nhìn những ngôi sao hàng đầu dằn vặt và bùng nổ, người hâm mộ phần nào hiểu được cái giá của vinh quang trong môn thể thao đơn độc nhất thế giới này.