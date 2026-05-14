Darderi hạ Tiểu Nadal vào bán kết Rome Open sau màn ngược dòng kịch tính lúc 2 giờ sáng Luciano Darderi vượt qua Rafael Jodar sau hơn 3 giờ thi đấu tại Rome Open. Tay vợt người Ý gây ấn tượng khi uống espresso giữa trận để duy trì thể lực và giành chiến thắng trắng 6-0 ở set quyết định.

Đồng hồ tại sân Foro Italico điểm 2 giờ 02 phút sáng khi Luciano Darderi đổ gục xuống mặt sân đất nện trong tiếng hò reo vang dội của khán giả nhà. Tay vợt người Ý vừa hoàn tất cuộc lội ngược dòng khó tin với tỷ số 7-6, 5-7, 6-0 trước Rafael Jodar, chính thức ghi tên mình vào bán kết Rome Open 2026. Đây không chỉ là một trận đấu quần vợt thông thường, mà là một màn trình diễn của ý chí, được tiếp sức bởi những ly espresso và bầu không khí kịch tính đến nghẹt thở.

Darderi tiến vào bán kết Rome Open 2026 sau trận đấu giàu cảm xúc

"Liều adrenaline" từ ly espresso giữa đêm Rome

Do lịch thi đấu bị dồn nén bởi những cơn mưa trước đó, trận tứ kết giữa Darderi và Jodar chỉ có thể bắt đầu vào lúc đêm muộn. Khi kim đồng hồ vượt qua cột mốc 12 giờ đêm, sự mệt mỏi bắt đầu hiện rõ trên khuôn mặt của cả hai tay vợt. Đáng chú ý, để chống lại cơn buồn ngủ và sự suy giảm thể lực, Luciano Darderi đã chọn một phương án mang đậm bản sắc Ý: uống espresso ngay trên ghế nghỉ.

Máy quay truyền hình đã ghi lại khoảnh khắc tay vợt 24 tuổi nhấp từng ngụm cà phê nhỏ trong các quãng nghỉ đổi sân. Ly espresso này dường như đã trở thành "vũ khí bí mật", giúp Darderi duy trì sự tỉnh táo sau khi bỏ lỡ hai cơ hội kết thúc trận đấu (match point) trong set thứ hai. Thay vì sụp đổ tâm lý, anh bước vào set quyết định với một nguồn năng lượng tái sinh hoàn toàn.

Hỗn loạn vì khói pháo sáng từ sân bóng đá

Bên cạnh yếu tố thể lực, trận đấu còn bị gián đoạn bởi một tình huống hy hữu. Khi set đầu tiên đang ở giai đoạn căng thẳng, một làn khói dày đặc đã bao phủ sân Campo Centrale, buộc trọng tài phải tạm dừng trận đấu gần 20 phút. Nguyên nhân xuất phát từ sân vận động Olimpico ngay sát cạnh, nơi các cổ động viên Inter Milan đang đốt pháo sáng ăn mừng chức vô địch Coppa Italia.

Khói pháo sáng khiến trận đấu hỗn loạn nhưng mọi thứ đã trở lại đúng quỹ đạo

Sự cố này không chỉ ảnh hưởng đến tầm nhìn của các tay vợt mà còn khiến hệ thống công nghệ xác định bóng (line-call) bị tê liệt. Tuy nhiên, giữa sự hỗn loạn và tiếng ồn ào từ phía sân bóng đá, Darderi lại là người giữ được cái đầu lạnh hơn để thích nghi với điều kiện thi đấu khắc nghiệt.

Bản lĩnh trước "Tiểu Nadal" Rafael Jodar

Đối thủ của Darderi, Rafael Jodar, được mệnh danh là "Tiểu Nadal" với lối chơi đầy sức mạnh. Ở tuổi 19, Jodar đã tái hiện kỷ lục của đàn anh Nadal khi lọt vào tứ kết cả Madrid và Rome trong cùng một mùa giải. Tuy nhiên, kinh nghiệm của Darderi đã lên tiếng đúng lúc trong set đấu cuối cùng.

Cụ thể, trong khi Jodar bắt đầu có dấu hiệu chuột rút và suy giảm lực đánh, Darderi lại trình diễn một lối chơi bền bỉ đáng kinh ngạc. Anh liên tục điều bóng khắp sân, khai thác triệt để sự xuống sức của đối thủ. Kết quả là một set thắng trắng 6-0 (bagel) đầy tàn nhẫn được Darderi thiết lập để khép lại trận đấu kéo dài 3 giờ 8 phút.

Darderi (bên phải) hạ Jodar (bên trái), người được coi là truyền nhân mới của Nadal

Kỳ vọng vào ngôi sao mới của tennis Ý

Chiến thắng này đưa Luciano Darderi trở thành tay vợt người Ý thứ 8 trong Kỷ nguyên Mở lọt vào bán kết Rome Open. Trước đó, anh cũng đã tạo nên cú sốc lớn khi loại hạt giống số hai Alexander Zverev. Hành trình của Darderi tại giải đấu năm nay đang thắp sáng hy vọng cho quần vợt chủ nhà về một danh hiệu Masters 1000 danh giá.

Chia sẻ sau trận đấu, Darderi thừa nhận sự ủng hộ cuồng nhiệt từ khán giả Rome chính là động lực lớn nhất giúp anh vượt qua những thời điểm tăm tối của trận đấu. Tại bán kết, anh sẽ đối đầu với Casper Ruud vào ngày 15/5. Với tinh thần lì lợm và phong độ đang lên cao, tay vợt 24 tuổi hoàn toàn có thể viết tiếp câu chuyện cổ tích ngay tại quê hương.