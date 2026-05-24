Dat Bike Era E1 và E2: Xe máy điện pin 200 km cùng cốp rộng 50 lít ra mắt Dat Bike chính thức giới thiệu dòng xe điện Era với hai phiên bản E1 và E2, sở hữu quãng đường di chuyển 200 km, cốp dung tích 50 lít và công nghệ sạc nhanh Boost.

Sau thành công của các dòng Weaver và Quantum, thương hiệu xe máy điện Việt Nam Dat Bike vừa trình làng mẫu xe Era hoàn toàn mới. Sản phẩm được định vị dành cho nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị với sự kết hợp giữa hiệu suất vận hành và tính thực dụng cao.

Xe máy điện Dat Bike Era vừa trình làng (Ảnh: Dat Bike).

Động cơ side motor và các chế độ vận hành linh hoạt

Điểm khác biệt lớn nhất của Dat Bike Era so với các đối thủ cùng phân khúc là hệ thống động cơ side motor (đặt bên hông). Đây là trang bị thường thấy trên các dòng xe điện cao cấp, giúp tối ưu hiệu suất truyền động, tăng khả năng chống nước và đơn giản hóa quá trình bảo dưỡng so với động cơ đặt tại bánh sau.

Động cơ của Era có công suất 5 kW, cho phép xe tăng tốc 0–40 km/h trong 3 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 82 km/h. Người lái có thể linh hoạt chuyển đổi giữa 4 chế độ vận hành:

Chế độ P (Parking): Chế độ dừng an toàn, vô hiệu hóa tay ga.

Chế độ dừng an toàn, vô hiệu hóa tay ga. Chế độ D (Driving): Tối ưu năng lượng, vận hành êm ái khi đi phố.

Tối ưu năng lượng, vận hành êm ái khi đi phố. Chế độ S (Super): Tối ưu sức mạnh, phục vụ nhu cầu vượt xe hoặc đi đường trường.

Tối ưu sức mạnh, phục vụ nhu cầu vượt xe hoặc đi đường trường. Chế độ R (Reverse): Hỗ trợ lùi xe dễ dàng trong không gian hẹp.

Chế độ vận hành hiển thị rõ ràng trên mặt đồng hồ (Ảnh: Dat Bike).

Công nghệ hỗ trợ lái và an toàn hiện đại

Dat Bike Era được trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số toàn phần có khả năng kết nối smartphone và tích hợp định vị GPS. Đáng chú ý, xe sở hữu các tính năng an toàn và hỗ trợ lái thường chỉ xuất hiện trên ô tô như kiểm soát hành trình (Cruise Control) và hỗ trợ khởi hành ngang dốc (Hill Assist), giúp giảm áp lực cho người lái khi di chuyển trên cầu vượt hoặc hành trình dài.

Hệ thống phanh động cơ tái tạo năng lượng được tích hợp giúp bổ sung điện năng cho pin mỗi khi nhả ga. Ngoài ra, tính năng chống trộm Antithief, Auto Lock và Call My Bike giúp người dùng an tâm hơn khi đỗ xe tại các bãi công cộng.

Công nghệ phanh động cơ hiện đại (Ảnh: Dat Bike).

Hệ thống pin 4,3 kWh và khả năng sạc nhanh

Xe sử dụng bộ pin lithium dung lượng 4,3 kWh, cung cấp quãng đường di chuyển tối đa lên tới 200 km cho một lần sạc đầy. Bộ sạc được tích hợp trực tiếp trong cốp xe phía trước, giúp người dùng thuận tiện sạc tại bất kỳ đâu mà không cần mang theo thiết bị cồng kềnh.

Sự khác biệt chính giữa hai phiên bản nằm ở công nghệ sạc. Trong khi phiên bản Era E2 chỉ hỗ trợ sạc tiêu chuẩn (3 giờ 30 phút), thì phiên bản cao cấp Era E1 trang bị 3 chế độ: Standard, Fast và Boost. Ở chế độ Boost, xe chỉ cần 15 phút sạc để đi được thêm khoảng 30 km.

Pin ấn tượng hàng đầu (Ảnh: Dat Bike).

Thiết kế thực dụng với cốp xe 50 lít

Dat Bike Era sở hữu kích thước tổng thể 1860 x 680 x 1115 mm với trọng lượng 112 kg. Thiết kế sàn để chân phẳng và chiều cao yên phù hợp với thể trạng người Việt. Điểm nhấn lớn nhất ở ngoại hình là khoang chứa đồ dưới yên có dung tích lên tới 50 lít, lớn hơn đáng kể so với mức 37 lít của Honda LEAD, cho phép chứa vừa hai mũ bảo hiểm và nhiều vật dụng cá nhân khác.

Phiên bản Era E1 được bổ sung thêm cổng sạc USB, đèn định vị và hệ thống phanh kết hợp CBS để tăng cường tính an toàn khi phanh gấp.

Phiên bản Dat Bike Era E1 sở hữu nhiều tiện ích ấn tượng (Ảnh: Dat Bike).

Giá bán và thông số kỹ thuật chi tiết

Dat Bike niêm yết mức giá cho hai phiên bản Era đã bao gồm pin, sạc và thuế VAT như sau:

Era E1: 32.900.000 đồng (Đen) và 33.900.000 đồng (Đỏ, Trắng, Xám).

32.900.000 đồng (Đen) và 33.900.000 đồng (Đỏ, Trắng, Xám). Era E2: 29.900.000 đồng (chỉ có màu Đen).