Dat Bike Era: Xe máy điện Việt sở hữu cốp 50 lít và công nghệ sạc nhanh 15 phút Mẫu xe điện mới của Dat Bike gây ấn tượng với dung tích cốp siêu rộng, quãng đường di chuyển tới 200 km cùng hàng loạt công nghệ hỗ trợ lái như Cruise Control và Hill Assist.

Sau thành công của các dòng Weaver và Quantum, thương hiệu xe điện Việt Nam Dat Bike vừa chính thức giới thiệu mẫu xe Era hoàn toàn mới. Đây là dòng xe được thiết kế tối ưu cho nhu cầu di chuyển đô thị hàng ngày của người Việt, kết hợp giữa hiệu suất vận hành mạnh mẽ và tính thực dụng vượt trội.

Xe máy điện Dat Bike Era vừa trình làng (Ảnh: Dat Bike).

Động cơ Side Motor tối ưu hiệu suất

Điểm khác biệt lớn nhất của Dat Bike Era so với các đối thủ cùng phân khúc là hệ thống động cơ Side Motor đặt bên hông. Cấu tạo này thường chỉ xuất hiện trên các dòng xe điện cao cấp, giúp tối ưu hóa khả năng truyền động, tăng cường khả năng chống nước và hỗ trợ việc bảo trì, sửa chữa dễ dàng hơn loại động cơ gắn trực tiếp vào bánh sau (in-hub).

Động cơ của Era có công suất 5 kW, cho phép xe tăng tốc từ 0–40 km/h chỉ trong 3 giây và đạt tốc độ tối đa 82 km/h. Người lái có thể linh hoạt chuyển đổi giữa 4 chế độ vận hành: P (Parking) để dừng xe an toàn, D (Driving) tối ưu năng lượng khi đi phố, S (Super) để bứt tốc và R (Reverse) hỗ trợ lùi xe tiện lợi.

Chế độ vận hành hiển thị rõ ràng trên mặt đồng hồ (Ảnh: Dat Bike).

Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái thông minh

Dat Bike Era được trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số toàn phần, tích hợp khả năng kết nối điện thoại thông minh và định vị GPS. Đáng chú ý, mẫu xe này sở hữu các tính năng an toàn thường thấy trên ô tô như:

Cruise Control: Giữ tốc độ ổn định, giảm mỏi tay ga trên quãng đường dài.

Giữ tốc độ ổn định, giảm mỏi tay ga trên quãng đường dài. Hill Assist: Hỗ trợ khởi hành ngang dốc, ngăn tình trạng trôi xe khi dừng tại cầu vượt hoặc hầm chung cư.

Hỗ trợ khởi hành ngang dốc, ngăn tình trạng trôi xe khi dừng tại cầu vượt hoặc hầm chung cư. Phanh động cơ: Tái tạo năng lượng mỗi khi nhả ga, giúp kéo dài quãng đường di chuyển.

Công nghệ phanh động cơ hiện đại (Ảnh: Dat Bike).

Pin dung lượng lớn và giải pháp sạc linh hoạt

Xe sử dụng khối pin lithium dung lượng 4,3 kWh, cung cấp quãng đường vận hành lên tới 200 km cho mỗi lần sạc đầy. Đặc biệt, bộ sạc được tích hợp sẵn bên trong cốp đầu xe, giúp người dùng có thể sạc tại bất kỳ ổ cắm điện dân dụng nào mà không cần mang theo thiết bị rời.

Phiên bản cao cấp Era E1 hỗ trợ thêm chế độ sạc nhanh Boost, chỉ cần 15 phút sạc để đi thêm được khoảng 30 km. Trong khi đó, thời gian sạc đầy từ 0–100% của xe dao động từ 2 giờ 15 phút đến 3 giờ 30 phút tùy phiên bản và chế độ sạc.

Pin ấn tượng hàng đầu (Ảnh: Dat Bike).

Thiết kế thực dụng với cốp xe 50 lít

Dat Bike Era sở hữu kích thước tổng thể 1.860 x 680 x 1.115 mm, trọng lượng 112 kg, phù hợp với vóc dáng người Việt. Sàn để chân được thiết kế phẳng tạo tư thế ngồi thoải mái. Điểm nhấn quan trọng nhất là khoang hành lý có dung tích lên tới 50 lít – thuộc hàng lớn nhất thị trường xe máy hiện nay, vượt xa các mẫu xe tay ga phổ thông như Honda LEAD (37 lít).

Phiên bản Dat Bike Era E1 sở hữu nhiều tiện ích ấn tượng (Ảnh: Dat Bike).

Thông số kỹ thuật và giá bán

Dat Bike Era được phân phối với hai tùy chọn phiên bản E1 và E2, đáp ứng nhu cầu đa dạng về trang bị và ngân sách của khách hàng.

Thông số Dat Bike Era E1 Dat Bike Era E2 Giá bán 32,9 – 33,9 triệu đồng 29,9 triệu đồng Động cơ Side motor 5 kW Side motor 5 kW Pin / Quãng đường 4,3 kWh / 200 km 4,3 kWh / 200 km Chế độ sạc Standard + Fast + Boost Standard Hỗ trợ lái (CC, Hill Assist) Có Có Hệ thống phanh CBS Có Không Cổng sạc USB Có Không Dung tích cốp 50 lít 50 lít

Mức giá trên đã bao gồm thuế VAT, pin và bộ sạc tích hợp. Với cấu hình mạnh mẽ và loạt tính năng an toàn, Dat Bike Era hứa hẹn là lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc xe điện đô thị tại Việt Nam.