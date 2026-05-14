Dat Bike Quantum S1: Xe máy điện sở hữu cốp 41 lít và phạm vi di chuyển 285 km Với dung tích cốp 41 lít lớn hơn cả xe xăng truyền thống và quãng đường di chuyển 285 km mỗi lần sạc, Dat Bike Quantum S1 định vị là mẫu xe máy điện thực dụng hàng đầu thị trường.

Dat Bike Quantum S1 là mẫu xe máy điện nổi bật với sự kết hợp giữa hiệu năng vận hành mạnh mẽ và tính tiện dụng cao. Mẫu xe này giải quyết hai vấn đề lớn nhất của người dùng xe điện hiện nay là không gian chứa đồ và phạm vi di chuyển, đồng thời tích hợp nhiều công nghệ hỗ trợ lái hiện đại.

Không gian chứa đồ vượt trội trong phân khúc

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên Quantum S1 là khoang hành lý dưới yên có dung tích lên tới 41 lít. Con số này vượt qua cả Honda Lead (37 lít), mẫu xe vốn được coi là tiêu chuẩn về cốp rộng tại Việt Nam. Không gian này cho phép người dùng chứa cùng lúc hai mũ bảo hiểm fullface, laptop và nhiều vật dụng cá nhân khác.

Xe máy điện Dat Bike Quantum S1 sở hữu cốp rộng tới 41 lít (Ảnh: 60 giây).

Bên cạnh cốp sau, xe còn có hai hộc chứa đồ phía trước với tổng dung tích khoảng 3 lít, phù hợp để điện thoại hoặc ví tiền. Nhà sản xuất cũng tích hợp sẵn cổng sạc tại khu vực này để người dùng nạp năng lượng cho các thiết bị di động khi đang di chuyển.

Hốc chứa đồ đầu xe tiện dụng kèm cổng sạc (Ảnh: Dat Bike).

Khả năng vận hành tiệm cận xe máy xăng phân khối nhỏ

Quantum S1 được trang bị động cơ điện công suất 7.000W, cho phép xe đạt tốc độ tối đa lên đến 100 km/h. Khả năng tăng tốc của xe khá ấn tượng khi chỉ mất khoảng 3 giây để đạt vận tốc 50 km/h từ vị trí đứng yên. Xe cung cấp hai chế độ lái: Sport (S) tối ưu sức mạnh và Driving (D) cân bằng giữa hiệu suất và quãng đường.

Xe có khả năng vận hành ấn tượng (Ảnh: Dat Bike).

Để hỗ trợ người dùng trong các tình huống thực tế, Dat Bike tích hợp tính năng hỗ trợ khởi hành ngang dốc (Hill Assistant) và chế độ lùi (Reverse). Hệ thống phanh đĩa cả trước và sau đi kèm công nghệ phanh kết hợp CBS giúp phân bổ lực phanh đều, tăng độ an toàn khi xử lý tình huống khẩn cấp.

Hệ thống pin và công nghệ sạc nhanh

Mẫu xe này sử dụng bộ pin Lithium-ion LFP dung lượng 6,4 kWh, cung cấp quãng đường vận hành tối đa 285 km cho một lần sạc đầy. Đây là thông số dẫn đầu thị trường xe máy điện phổ thông tại Việt Nam hiện nay. Với bộ sạc nhanh 1.800W đi kèm, xe chỉ mất khoảng 4 giờ để sạc đầy từ 0% lên 100% bằng nguồn điện gia đình.

Cụm đồng hồ hiển thị đầy đủ thông tin bao gồm cả nhiệt độ ECU (Ảnh: Dat Bike).

Về công nghệ, Quantum S1 hỗ trợ mở khóa qua thẻ RFID hoặc kết nối NFC trên điện thoại thông minh. Tính năng tự động khóa/mở xe (Autolock) sẽ kích hoạt khi người lái tiến lại gần hoặc rời đi. Ngoài ra, xe còn có kiểm soát hành trình (Cruise Control) và khả năng cập nhật phần mềm qua mạng (OTA).

Thông số kỹ thuật cơ bản

Thông số Giá trị Công suất động cơ 7.000W Tốc độ tối đa 100 km/h Dung lượng pin 6,4 kWh (LFP) Quãng đường tối đa 285 km/lần sạc Dung tích cốp 41 lít Thời gian sạc đầy 4 giờ (sạc 1.800W) Trọng lượng/Chiều cao yên Đang cập nhật / 790 mm

Đánh giá thực tế và mức giá

Dù sở hữu nhiều ưu điểm về thông số, Quantum S1 vẫn có một vài điểm cần lưu ý. Hệ thống giảm xóc trước được đánh giá là hơi cứng khi đi qua gờ giảm tốc, dù mang lại sự ổn định ở tốc độ cao. Thiết kế đuôi xe có phần chưa cân đối so với tổng thể hiện đại của phần đầu. Đặc biệt, việc sử dụng pin cố định có thể là rào cản với những người dùng ở chung cư không có hạ tầng sạc tại chỗ.

Xe máy điện Dat Bike Quantum S1 (Ảnh: Dat Bike).

Với mức giá niêm yết 49,9 triệu đồng (đã bao gồm pin và sạc), Dat Bike Quantum S1 là lựa chọn phù hợp cho người dùng cần một chiếc xe máy điện mạnh mẽ, công nghệ cao và có khả năng thay thế hoàn toàn xe máy xăng trong nhu cầu di chuyển hàng ngày.