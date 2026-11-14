Về Báo Hà Tĩnh
Tạp chí tuổi xanh

Dấu ấn những tuyên truyền viên pháp luật tuổi học trò

Mỹ Dung - 14/11/2026 13:06
Với tư duy truyền thông hiện đại, học sinh Hà Tĩnh đang biến những kiến thức pháp luật khô khan thành nội dung gần gũi, sinh động và giàu sức lan tỏa.
Dấu ấn những tuyên truyền viên pháp luật tuổi học trò
Chia sẻ ý kiến của bạn
Xem thêm

Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

Cơ sở 2: Số 01, đường Võ Liêm Sơn, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

© Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO