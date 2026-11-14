Dấu ấn những tuyên truyền viên pháp luật tuổi học trò

Mỹ Dung - 14/11/2026 13:06

Với tư duy truyền thông hiện đại, học sinh Hà Tĩnh đang biến những kiến thức pháp luật khô khan thành nội dung gần gũi, sinh động và giàu sức lan tỏa.