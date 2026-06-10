Dấu ấn Việt Nam tại WWDC 2026: Từ bát phở gà đến hỗ trợ tiếng Việt trên Apple Intelligence Apple chính thức đưa tiếng Việt vào nhóm ngôn ngữ ưu tiên hỗ trợ trên Apple Intelligence tại WWDC 2026, đồng thời sử dụng nhiều hình ảnh văn hóa đặc trưng của Việt Nam để trình diễn các tính năng AI mới nhất.

Tại Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu (WWDC 2026) diễn ra vào ngày 9/6, Việt Nam đã trở thành điểm nhấn đáng chú ý khi xuất hiện xuyên suốt trong các phần trình diễn công nghệ của Apple. Sự hiện diện này không chỉ dừng lại ở mức độ hình ảnh minh họa mà còn khẳng định vị thế chiến lược của thị trường Việt Nam trong hệ sinh thái Apple Intelligence toàn cầu.

Tiếng Việt gia nhập nhóm ngôn ngữ ưu tiên của Apple Intelligence

Một trong những thông báo quan trọng nhất tại sự kiện là việc Apple công bố danh sách các ngôn ngữ được Apple Intelligence thế hệ mới hỗ trợ. Bên cạnh những ngôn ngữ phổ biến như tiếng Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản và tiếng Trung, tiếng Việt đã chính thức góp mặt trong nhóm 16 ngôn ngữ đầu tiên được ưu tiên tích hợp.

Tiếng Việt chính thức được Apple đưa vào nhóm 16 ngôn ngữ đầu tiên được hỗ trợ trên Apple Intelligence, theo công bố tại WWDC 2026 (Nguồn: VnExpress)

Việc hỗ trợ ngôn ngữ bản địa ngay từ giai đoạn đầu cho thấy Apple đánh giá cao tiềm năng của người dùng Việt. Theo lộ trình, tiếng Việt sẽ bắt đầu được triển khai trên các thiết bị Apple từ năm 2025, giúp người dùng trong nước tiếp cận sâu hơn với các tính năng thông minh như tóm tắt văn bản, trả lời email tự động và tương tác với Siri bằng ngôn ngữ mẹ đẻ.

Văn hóa Việt Nam qua lăng kính trí tuệ nhân tạo

Trong các phần trình diễn tính năng mới, Apple đã khéo léo lồng ghép nhiều biểu tượng văn hóa đặc trưng của Việt Nam. Cụ thể, khi giới thiệu tính năng Visual Intelligence, Apple đã sử dụng hình ảnh một bát phở gà để minh họa khả năng nhận diện thực phẩm. Hệ thống AI đã phân tích chính xác đây là "Chicken Phở with Noodles, Veggies and Broth", đồng thời cung cấp chi tiết các chỉ số dinh dưỡng như chất xơ, protein và hàm lượng natri.

Bên cạnh đó, ứng dụng Journal (Nhật ký) cũng lấy ví dụ về một chuyến du lịch tại Hà Nội với tiêu đề "Hanoi reflection". Nội dung mô phỏng trải nghiệm kéo dài hai tuần tại Việt Nam, nhắc đến những nét đặc sắc như cà phê trứng, múa rối nước và bữa sáng truyền thống. Các hình ảnh minh họa đi kèm cho thấy sự xuất hiện của các khu chợ truyền thống tại Hà Nội và phong cảnh vịnh Hạ Long.

Hình ảnh Việt Nam bất ngờ xuất hiện trong phần trình diễn tính năng ghi chép bằng giọng nói của Apple tại WWDC 2026 (Nguồn: VnExpress)

Ngoài ra, tính năng tạo ảnh Image Playground còn xuất hiện hình ảnh người đi thuyền hái hoa sen, một biểu tượng quen thuộc của vùng nông thôn Việt Nam. Những chi tiết nhỏ như việc sử dụng tên người dùng họ "Nguyen" trong các ví dụ tài khoản cũng cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Apple cho thị trường này.

Vị thế mới của thị trường Việt Nam trên bản đồ công nghệ

Sự xuất hiện dày đặc của các yếu tố Việt Nam tại WWDC 2026 cho thấy bước chuyển mình mạnh mẽ trong chiến lược của các tập đoàn công nghệ lớn. Không chỉ Apple, các đối thủ như Google cũng thường xuyên ưu tiên hỗ trợ tiếng Việt trong các đợt ra mắt sản phẩm mới. Thực tế, Việt Nam đã được nâng hạng trở thành một trong những thị trường sớm nhất được mở bán các dòng iPhone mới trong những năm gần đây.

Nền tảng công nghệ Apple Intelligence thế hệ mới

Về mặt kỹ thuật, Apple Intelligence thế hệ mới là thành quả của sự hợp tác giữa Apple và Google, trong đó tích hợp mô hình Gemini để tối ưu hóa khả năng xử lý AI. Hệ thống này sẽ được phát hành chính thức cùng với các hệ điều hành iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27 và visionOS 27 vào mùa thu năm nay.

Nhìn chung, việc xuất hiện nổi bật tại một sự kiện công nghệ tầm cỡ như WWDC 2026 không chỉ mang lại niềm tự hào về mặt văn hóa mà còn hứa hẹn những trải nghiệm công nghệ vượt trội và tối ưu hơn cho người dùng tại Việt Nam trong tương lai gần.