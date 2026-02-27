Đấu giá 50 tên miền .vn 2 ký tự hiếm: Bước ngoặt định hình thị trường tài sản số Việt Nam Việt Nam lần đầu tổ chức đấu giá công khai các tên miền ngắn bậc nhất với giá khởi điểm từ 10 triệu đồng, tạo cơ hội sở hữu định danh trực tuyến độc bản cho cá nhân và doanh nghiệp.

Sự kiện đấu giá công khai các tên miền quốc gia ".vn" có độ dài 2 ký tự lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, đánh dấu bước tiến mới trong việc minh bạch hóa tài nguyên Internet. Diễn ra liên tục từ ngày 18 đến 20/3, phiên đấu giá do Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam phụ trách, tập trung vào nhóm định danh có giá trị thương mại và nhận diện cao.

Phân loại các nhóm tên miền tiềm năng trong phiên đấu giá

Danh sách 50 tên miền được đưa ra đấu giá đợt này rất đa dạng, tập trung vào bốn nhóm chính phục vụ các mục tiêu chiến lược khác nhau của doanh nghiệp và nhà đầu tư:

Nhóm thương hiệu lớn: Bao gồm các tên miền là chữ viết tắt của các tập đoàn hoặc thương hiệu phổ biến như mb.vn, lg.vn, hc.vn, cj.vn, jd.vn, jt.vn. Nhóm này được đánh giá cao nhờ khả năng bảo vệ và phát triển tài sản thương hiệu số.

Nhóm ngành nghề chuyên biệt: Các định danh như ot.vn (ôtô), dd.vn (di động), fa.vn (tài chính), gc.vn (golf), ex.vn (xuất nhập khẩu) giúp doanh nghiệp xây dựng vị thế chuyên gia trong lĩnh vực của mình.

Nhóm xu hướng văn hóa số: Những tên miền có khả năng lan tỏa mạnh mẽ như 2k.vn, ok.vn, hi.vn, f0.vn, ez.vn, em.vn.

Nhóm chữ - số hiện đại: Các tên miền siêu ngắn như p1.vn, j2.vn, t7.vn, g8.vn, phù hợp cho lĩnh vực công nghệ hoặc định danh thiết bị như laptop, PC.

Lần đầu tiên đấu giá 50 tên miền ‘.vn’ 2 ký tự hiếm bậc nhất (Nguồn: Vnnic)

Quy trình tham gia và cơ cấu chi phí đấu giá

Phiên đấu giá được thực hiện theo phương thức trả giá lên. Mỗi tên miền sẽ được đấu giá riêng lẻ với thời lượng tối thiểu là 20 phút. Để tham gia, các cá nhân và tổ chức cần tuân thủ các quy định về tài chính sau:

Hạng mục chi phí Giá trị (VNĐ) Giá khởi điểm 10.000.000 Bước giá tối thiểu 1.000.000 Tiền đặt trước 1.000.000 Phí mua hồ sơ 50.000

Mức giá khởi điểm trên chưa bao gồm thuế và các chi phí phát sinh khác theo quy định của pháp luật. Người trúng đấu giá sẽ được cấp quyền sử dụng tên miền và có quyền chuyển nhượng lại, biến tên miền thành một tài sản có tính thanh khoản cao.

Giá trị chiến lược của tài nguyên số 2 ký tự

Theo Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, mục tiêu cốt lõi của hoạt động này là khai thác hiệu quả tài nguyên Internet quốc gia. Tên miền 2 ký tự được coi là tài nguyên đặc biệt do số lượng giới hạn, cấu trúc ngắn gọn, dễ nhớ và mang lại lợi thế cạnh tranh cực lớn trong SEO cũng như nhận diện thương hiệu.

Việc đưa nhóm tên miền này ra đấu giá công khai giúp đảm bảo nguyên tắc bình đẳng và cạnh tranh lành mạnh. Đây cũng là động lực để các doanh nghiệp Việt Nam chú trọng hơn vào việc xây dựng thương hiệu số vững mạnh trong kỷ nguyên kinh tế số.

Sau khi kết thúc đợt đấu giá đầu tiên vào tháng 3, Bộ Khoa học và Công nghệ dự kiến sẽ tiếp tục triển khai đợt đấu giá tên miền ".vn" thứ hai vào tháng 6 tới để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường.