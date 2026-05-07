Đậu Quang Hưng và bàn thắng lịch sử đưa U17 Việt Nam tiến gần World Cup Pha dứt điểm tung lưới U17 Yemen của Đậu Quang Hưng chấm dứt 10 năm chờ đợi của bóng đá trẻ Việt Nam tại sân chơi châu lục, mở ra hy vọng lịch sử cho chiến dịch U17 World Cup 2026.

Phút thứ 78 trong trận đấu với U17 Yemen, khi thế trận đang rơi vào bế tắc, Đậu Quang Hưng đã thực hiện một pha khống chế bóng gọn gàng từ đường chuyền của đồng đội trước khi tung cú sút chéo góc quyết đoán. Bàn thắng duy nhất này không chỉ mang về 3 điểm quý giá mà còn đánh dấu cột mốc lịch sử sau 10 năm chờ đợi của bóng đá trẻ Việt Nam tại vòng chung kết U17 châu Á.

Dấu ấn lịch sử và cánh cửa World Cup

Chiến thắng trước U17 Yemen mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với lứa cầu thủ trẻ của HLV Roland. Kể từ năm 2016, đây là lần đầu tiên U17 Việt Nam tìm lại cảm giác chiến thắng tại sân chơi châu lục. Kết quả này giúp "Những chiến binh trẻ sao vàng" nối dài mạch 17 trận bất bại, một con số ấn tượng phản ánh sự ổn định về mặt chiến thuật và tâm lý thi đấu.

Quan trọng hơn, với thể thức mới từ FIFA và AFC, châu Á hiện có từ 8 đến 9 suất tham dự vòng chung kết U17 World Cup. Điều này đồng nghĩa với việc nếu vượt qua vòng bảng, cơ hội để Đậu Quang Hưng và các đồng đội góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào năm 2026 là cực kỳ rộng mở. Bàn thắng của số 22 không chỉ là một pha lập công cá nhân, mà còn là chìa khóa mở ra giấc mơ cho cả một thế hệ.

Nghị lực của cậu bé từ tỉnh Hà Tĩnh

Người hùng của U17 Việt Nam, Đậu Quang Hưng, sinh ngày 28/6/2009 tại tỉnh Hà Tĩnh. Hành trình đến với bóng đá chuyên nghiệp của Hưng là một câu chuyện về sự kiên trì hiếm thấy. Năm 2018, khi Học viện Juventus Việt Nam tổ chức tuyển sinh, cậu bé 9 tuổi với nước da ngăm đen đã một mình bắt xe bus từ quê nhà lên trung tâm tỉnh Hà Tĩnh để tham gia thi tuyển.

Vượt qua hàng loạt ứng viên, Quang Hưng trở thành 1 trong 10 cầu thủ nhí xuất sắc nhất khu vực miền Trung được chọn vào khóa 1 của học viện. Dù tập luyện chính tại phía Nam, cái duyên với bóng đá xứ Nghệ vẫn theo chân tiền đạo này. Năm 2020, trong màu áo U11 SLNA (dưới dạng cho mượn), Quang Hưng đã ghi 4 bàn thắng, góp công lớn đưa đội bóng trẻ thành Vinh lên ngôi vô địch giải Nhi đồng toàn quốc.

Bản năng sát thủ và sự thăng tiến vượt bậc

Tại Giải bóng đá U13 quốc tế Việt Nam - Nhật Bản diễn ra vào tháng 3/2022, Đậu Quang Hưng bắt đầu thu hút sự chú ý của giới chuyên môn. Trong màu áo U13 TP.HCM, tiền đạo này đã ghi tới 9 bàn thắng chỉ sau 5 trận đấu, đạt hiệu suất khủng khiếp 1,8 bàn/trận. Kỹ thuật dứt điểm của Hưng được đánh giá là toàn diện, từ sút xa đến không chiến và khả năng chọn vị trí trong vòng cấm.

Sự trưởng thành đó đã được cụ thể hóa bằng niềm tin của HLV Roland. Trong trận gặp U17 Yemen, quyết định tung Quang Hưng vào sân ở hiệp 2 đã thay đổi hoàn toàn cục diện. Từ đường chuyền xuyên tuyến của Chu Ngọc Nguyễn Lực, Hưng đã cho thấy tố chất của một trung phong hiện đại khi xử lý bóng ít chạm và dứt điểm hiểm hóc.

Chiến thắng này khẳng định hướng đi đúng đắn trong công tác đào tạo trẻ của Việt Nam những năm qua. Đậu Quang Hưng không chỉ là một cá nhân tỏa sáng, anh là biểu tượng cho tinh thần dám mơ lớn của bóng đá Việt Nam trên hành trình vươn tầm thế giới.