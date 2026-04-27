David Affengruber: 'Quái vật' La Liga đang lọt vào tầm ngắm của Manchester United Trong nỗ lực tái thiết đội hình, Manchester United nhắm tới David Affengruber - trung vệ toàn diện của Elche với bộ chỉ số phòng ngự hàng đầu La Liga.

Trong kế hoạch tái thiết đội hình dưới triều đại của tập đoàn INEOS, Manchester United đang tích cực mở rộng mạng lưới tuyển trạch nhằm tìm kiếm những nhân tố chất lượng với mức giá hợp lý. Theo các báo cáo từ Mundo Deportivo, David Affengruber - trung vệ đang tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Elche tại La Liga - đã chính thức lọt vào danh sách ưu tiên của đội chủ sân Old Trafford.

Sự thăng tiến vượt bậc từ lò đào tạo Red Bull

David Leopold Affengruber, sinh năm 2001 tại Áo, không phải là cái tên quá xa lạ với những người theo dõi bóng đá Trung Âu. Trưởng thành từ hệ thống đào tạo danh tiếng của Red Bull với FC Liefering và RB Salzburg, Affengruber mang trong mình tư duy chơi bóng hiện đại, khả năng pressing tầm cao và sự quyết liệt đặc trưng.

Affengruber rơi vào tầm ngắm Quỷ đỏ.

Trước khi chuyển đến Tây Ban Nha vào năm 2024, trung vệ này đã kịp khẳng định đẳng cấp tại Sturm Graz. Tại La Liga mùa giải 2025/26, Affengruber trở thành trụ cột không thể thay thế của Elche khi đá chính 27 trên 32 trận. Đỉnh cao của sự thừa nhận đến từ màn trình diễn "điểm 10" trong chiến thắng 3-2 trước Atletico Madrid, nơi anh đóng góp 1 bàn thắng, 1 kiến tạo và giành chiến thắng tuyệt đối trong mọi pha tranh chấp trên không.

Những con số thống kê ấn tượng

Phân tích sâu vào các chỉ số kỹ thuật, Affengruber thực sự là một "quái vật" phòng ngự tại giải đấu hàng đầu Tây Ban Nha. Tính đến thời điểm hiện tại của mùa giải 2025/26, cầu thủ 24 tuổi này đang sở hữu bộ chỉ số khiến các tuyển trạch viên Man Utd không thể bỏ qua:

Thu hồi bóng: Trung bình 4,8 lần/trận (xếp thứ 4 trong số các trung vệ).

Trung bình 4,8 lần/trận (xếp thứ 4 trong số các trung vệ). Đánh chặn: Xếp thứ 7 toàn giải (đứng thứ 3 nếu chỉ tính riêng các trung vệ).

Xếp thứ 7 toàn giải (đứng thứ 3 nếu chỉ tính riêng các trung vệ). Tắc bóng: 2,3 lần/trận (đứng thứ 5 trong nhóm các trung vệ).

2,3 lần/trận (đứng thứ 5 trong nhóm các trung vệ). Phân phối bóng: Tỷ lệ chuyền bóng chính xác đạt 89%.

HLV Luis Sarabia của Elche từng nhận xét về cậu học trò: "Tinh thần chiến đấu và khát khao của Affengruber là không thể tin nổi. Cậu ấy truyền cảm hứng cho toàn đội bằng sự hiện diện mạnh mẽ ở hàng thủ. Khi bóng đá đơn thuần là không đủ, Affengruber sẽ xuất hiện để giải quyết vấn đề."

Affengruber là một trung vệ toàn diện.

Lợi thế của Manchester United trên bàn đàm phán

Lý do khiến Man Utd tự tin trong thương vụ này xuất phát từ mối liên kết đặc biệt với Christopher Vivell - Giám đốc tuyển dụng của CLB. Vivell vốn là người hiểu rất rõ tiềm năng của Affengruber từ khi cả hai còn làm việc trong hệ thống Red Bull. Bên cạnh đó, sự ủng hộ từ Ralf Rangnick - cựu HLV MU và hiện là thuyền trưởng tuyển Áo - cũng là một bảo chứng cho năng lực của cầu thủ này.

Rangnick đã sớm trao cơ hội cho Affengruber ra mắt đội tuyển quốc gia trong chiến thắng 5-1 trước Ghana sau khi chứng kiến phong độ ổn định của anh tại La Liga. Chiến lược gia này đánh giá cao sự trưởng thành và khả năng thích nghi nhanh chóng của trung vệ sinh năm 2001 với môi trường bóng đá đỉnh cao.

Với việc hợp đồng của Affengruber sẽ đáo hạn vào tháng 6/2027, mùa hè tới được xem là thời điểm lý tưởng để Man Utd thực hiện thương vụ chuyển nhượng được đánh giá là "ngon, bổ, rẻ". Tuy nhiên, đội chủ sân Old Trafford sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gắt gao từ Atletico Madrid, Villarreal và Sevilla, những đội bóng cũng đang thèm khát chữ ký của thủ lĩnh hàng thủ Elche.