David Alaba và cơ hội cuối tại World Cup 2026: Phao cứu sinh sau thảm họa Real Madrid Rời Real Madrid sau mùa giải thảm họa, World Cup 2026 là cơ hội cuối cùng để David Alaba chứng minh đẳng cấp và tìm kiếm bến đỗ đỉnh cao tại châu Âu.

Hành trình của David Alaba tại Real Madrid đang đi đến những chương cuối cùng trong sự lặng lẽ đầy nghiệt ngã. Với bản hợp đồng sắp đáo hạn vào mùa hè tới cùng phong độ chạm đáy sau một chiến dịch 2025/26 thảm họa, sự ra đi của trung vệ người Áo tại Bernabeu được xem là điều tất yếu. Tuy nhiên, giữa bối cảnh tăm tối đó, việc có tên trong danh sách tham dự World Cup 2026 bất ngờ trở thành "chiếc phao cứu sinh" cuối cùng để ngôi sao sinh năm 1992 cứu vãn sự nghiệp đỉnh cao.

Alaba chuẩn bị chia tay Real Madrid.

Sự tàn nhẫn của thời gian và bóng ma chấn thương

Gia nhập Real Madrid vào năm 2021 với trọng trách tiếp quản chiếc áo số 4 huyền thoại từ Sergio Ramos, Alaba từng có khởi đầu như mơ. Thời điểm đó, quyết định cứng rắn của Chủ tịch Florentino Perez khi đẩy Ramos sang PSG để tin dùng một trung vệ tự do như Alaba đã mang lại hiệu quả tức thì. Tuy nhiên, sự khắc nghiệt của môi trường bóng đá đỉnh cao và gánh nặng tuổi tác đã nhanh chóng bắt kịp cựu sao Bayern Munich.

Bước ngoặt tồi tệ nhất đến từ vết rách dây chằng chéo trước (ACL) vào mùa giải 2023/24. Chấn thương kinh hoàng này không chỉ tước đi tốc độ mà còn phá hủy hoàn toàn sự ổn định của Alaba. Từ một thủ lĩnh hàng thủ, anh dần trở thành người thừa trong kế hoạch của câu lạc bộ khi Eder Militao vươn lên mạnh mẽ để khỏa lấp khoảng trống.

Alaba liên tục phải vật lộn với chấn thương.

Thống kê báo động và áp lực tại Bernabeu

Những số liệu thống kê trong chiến dịch hiện tại đã phác họa rõ nét sự sa sút của Alaba. Tại La Liga, anh chỉ có vỏn vẹn 10 lần ra sân với đúng 4 trận được xếp đá chính. Thể lực suy giảm nghiêm trọng khiến anh không còn duy trì được cường độ thi đấu cao, đồng thời xuất hiện những tin đồn về sự rạn nứt trong phòng thay đồ. Với một đội bóng luôn vận hành theo triết lý đào thải không khoan nhượng như Real Madrid, Alaba hiện nằm trong nhóm ưu tiên thanh lý khẩn cấp.

Bảng thống kê hiệu suất của David Alaba mùa giải 2025/26

Chỉ số Thành tích Số lần ra sân (La Liga) 10 Số trận đá chính 4 Tình trạng hợp đồng Đáo hạn vào mùa hè tới Vai trò dự kiến Rời đi theo dạng tự do

World Cup 2026: Cơ hội cuối để khẳng định giá trị

Dù đang ở vùng tối của sự nghiệp tại câu lạc bộ, David Alaba vẫn là nhân tố không thể thay thế trong màu áo đội tuyển quốc gia Áo. Việc thiếu hụt các lựa chọn chất lượng ở hàng thủ khiến kinh nghiệm và kỹ năng luân chuyển bóng thượng hạng của Alaba vẫn là tài sản vô giá với tuyển Áo tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

World Cup 2026 không chỉ là một giải đấu quốc tế thông thường, mà là sân khấu để Alaba gửi lời chào hàng đến các đội bóng lớn tại châu Âu. Một màn trình diễn chói sáng có thể giúp anh tìm được một bản hợp đồng chất lượng để tiếp tục chinh chiến tại môi trường đỉnh cao, thay vì phải sớm chuyển đến các bến đỗ mang tính chất "dưỡng già". Nhìn chung, tương lai của Alaba phụ thuộc hoàn toàn vào những bước chạy cuối cùng trên đất Mỹ, Canada và Mexico sắp tới.