David Moyes chỉ đích danh 'người hùng' giúp Man Utd đánh bại Everton Thất bại tối thiểu 0-1 ngay tại sân nhà khiến HLV David Moyes tiếc nuối; chiến lược gia người Scotland đặc biệt ca ngợi màn trình diễn xuất thần của thủ thành Senne Lammens.

Thất bại sát nút 0-1 trước Manchester United ngay tại Hill Dickinson đã để lại nhiều tiếc nuối cho thầy trò HLV David Moyes. Dù đã có những thời điểm kiểm soát tốt thế trận, Everton vẫn phải trắng tay trước sự sắc bén của đối thủ và sự xuất sắc của hệ thống phòng ngự bên phía đội khách.

Sự trả giá từ một khoảnh khắc mất tập trung

Trả lời phỏng vấn trên Sky Sports sau trận đấu, HLV David Moyes không giấu nổi sự thất vọng về kết quả cuối cùng. Chiến lược gia người Scotland nhấn mạnh rằng việc không thể duy trì mạch thắng tại sân nhà đang là rào cản lớn cho sự thăng tiến của Everton trên bảng xếp hạng.

HLV David Moyes có những chia sẻ sau trận thua Man Utd.

Phân tích sâu hơn về diễn biến kỹ thuật, Moyes thừa nhận đội bóng của ông đã phải trả giá đắt chỉ vì một thoáng lơ là trong khâu tổ chức phòng ngự từ xa. Ông cho biết: "Chúng tôi đã kiểm soát thế trận khá tốt trong phần lớn thời gian, nhưng lại không đủ tổ chức khi không có bóng. Man Utd sở hữu những tiền đạo có tốc độ và khả năng bứt tốc tuyệt vời. Chúng tôi biết trước sự nguy hiểm đó nhưng vẫn bị đánh bại bởi một tình huống phản công nhanh."

Senne Lammens: Chốt chặn không thể vượt qua

Bên cạnh sai lầm nơi hàng thủ, vị thuyền trưởng của Everton cũng chỉ ra sự thiếu sắc bén trên hàng công và màn trình diễn chói sáng của thủ môn đối phương là nguyên nhân then chốt. Moyes đặc biệt dành lời khen ngợi cho Senne Lammens, người đã có những pha cứu thua mang tính quyết định.

"Thủ môn của họ đã có một trận đấu tuyệt vời, đặc biệt là pha cản phá cú dứt điểm của Michael Keane. Cậu ấy làm chủ không gian rất tốt trong các tình huống phạt góc. Tôi nghĩ Everton xứng đáng có bàn thắng và không đáng phải nhận thất bại này khi các cầu thủ đã nỗ lực đến phút cuối cùng," Moyes khẳng định.

Nỗ lực muộn màng của hàng công Everton

Đồng quan điểm với người thầy, trung vệ Jarrard Branthwaite bày tỏ sự tiếc nuối khi đội nhà trắng tay dù đã chơi áp đảo trong hiệp hai. Thống kê cho thấy Everton đã đưa được bóng vào vòng cấm đối phương liên tục và tạo ra nhiều áp lực đáng kể.

Branthwaite chia sẻ: "Hiệp hai chúng tôi gần như làm chủ cuộc chơi và tạo ra nhiều cơ hội. Tuy nhiên, khả năng dứt điểm là điều cả đội cần phải cải thiện. Chỉ một khoảnh khắc mất tập trung khi đối phương phản công, chúng tôi đã để thủng lưới bàn quyết định."

Thất bại này buộc Everton phải nhìn nhận lại khả năng tổ chức lối chơi khi đối đầu với các đội bóng có xu hướng chuyển đổi trạng thái nhanh. Dù vậy, tinh thần chiến đấu của các cầu thủ đến những phút bù giờ cuối cùng vẫn là điểm sáng mà David Moyes có thể kỳ vọng cho các vòng đấu kế tiếp.