David Raya lập hat-trick Găng tay Vàng và 5 khoảnh khắc xuất thần cứu rỗi Arsenal Với 18 trận giữ sạch lưới, David Raya không chỉ cân bằng kỷ lục của các huyền thoại mà còn trở thành điểm tựa vững chắc nhất để Arsenal hướng tới chức vô địch Ngoại hạng Anh sau hai thập kỷ.

David Raya vừa chính thức đi vào lịch sử Ngoại hạng Anh khi giành danh hiệu Găng tay Vàng mùa thứ 3 liên tiếp. Với 18 trận giữ sạch lưới, thủ thành người Tây Ban Nha đã san bằng kỷ lục của những cái tên lừng lẫy như Pepe Reina, Joe Hart và Ederson. Sự ổn định đáng kinh ngạc này là câu trả lời đanh thép nhất cho những hoài nghi khi HLV Mikel Arteta quyết định đưa anh về sân Emirates.

Raya đang có mùa giải xuất sắc cho Arsenal.

HLV Mikel Arteta không tiếc lời ca ngợi cậu học trò: "Sự ổn định của David vượt ngoài sức tưởng tượng và là chìa khóa ở những thời khắc quyết định." Phong độ chói sáng của Raya không chỉ dừng lại ở các số liệu thống kê khô khan mà còn được thể hiện qua những pha cứu thua mang tính bước ngoặt, trực tiếp đem về điểm số cho Pháo thủ trong cuộc đua vô địch khốc liệt.

Phân tích 5 pha cứu thua định đoạt mùa giải của David Raya

1. Phán đoán quỹ đạo trước Brighton

Trong chiến thắng 2-1 trước Brighton vào ngày 27/12, Raya đã chứng minh tại sao anh được đánh giá cao ở khả năng đọc tình huống. Phút 76, khi Yankuba Minteh có cơ hội dứt điểm thuận lợi trong vòng cấm, Raya đã không chọn cách đứng chôn chân. Anh chủ động quan sát tư thế ra chân của đối thủ, thực hiện bước điều chỉnh trọng tâm sang trái và bay người đấm bóng ngay trong gang tấc. Sự ngỡ ngàng của Minteh chính là minh chứng cho độ khó của pha cản phá này.

2. Kỹ thuật cản phá "ngược tay" trước Nottingham Forest

Trận đấu với Nottingham Forest chứng kiến một trong những pha xử lý kỹ thuật nhất của một thủ môn tại Premier League mùa này. Sau tình huống bóng đập ngực Chris Wood nảy ngược về khung thành, Raya dù đang trong tư thế lùi sâu vẫn kịp thực hiện bước lùi chéo để xoay hông. Đáng chú ý, anh đã chọn vươn tay trái thay vì tay thuận khi bay người sang phải. Lựa chọn này giúp anh kéo dài thêm sải tay, vừa đủ để chạm những đầu ngón tay vào bóng và đẩy nó dội xà ngang.

Pha cứu thua ngoạn mục trước Forest.

3. Làm chủ trọng tâm trước Newcastle

Cú sút liệng của Sandro Tonali là một thử thách thực sự về khả năng thăng bằng. Bóng đổi hướng đột ngột giữa chừng nhưng Raya đã cho thấy bộ chân (footwork) hoàn hảo. Anh không đổ hết người sang một hướng mà giữ chân phải làm trụ, đẩy gập người lại ngay khi bóng chuyển quỹ đạo để đổ người sang hướng ngược lại. Đây là kết quả của quá trình luyện tập phản xạ liên tục, giúp Arsenal bảo toàn thắng lợi tối thiểu 1-0.

4. Bản lĩnh trong những phút bù giờ trước Chelsea

Trận derby London với Chelsea là lúc giá trị của sự tập trung được đẩy lên cao nhất. Phút bù giờ cuối cùng, quả tạt sâu của Alejandro Garnacho loại bỏ toàn bộ hàng thủ Arsenal. Raya khôn ngoan lùi sát vạch vôi để tối ưu hóa thời gian quan sát điểm rơi. Ngay khi bóng lọt qua các hậu vệ, anh đạp mạnh chân trái tạo lực bứt tốc và gạt bóng chệch cột dọc. Pha cứu thua khiến HLV Arteta phải thừa nhận "tim như ngừng đập" này đã giữ lại 3 điểm sống còn cho cuộc đua vô địch.

5. Phản xạ bản năng trước Everton

Tại Goodison Park, Raya đã cho thấy khả năng làm chủ khu vực cấm địa dù bị che khuất tầm nhìn. Sau khi vừa đấm bóng giải nguy, anh lập tức phải đối mặt với cú sút chớp nhoáng của Beto xuyên qua chân các hậu vệ. Dù đang mất thăng bằng, Raya vẫn kịp thò chân trái cản phá xuất thần. Pha cứu thua này không chỉ ngăn chặn bàn thua mà còn là tiền đề để Arsenal nới rộng khoảng cách lên 9 điểm với nhóm bám đuổi, tiến gần hơn bao giờ hết đến ngôi vương kể từ năm 2004.