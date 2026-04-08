David Raya tỏa sáng rực rỡ giúp Arsenal thắng nghẹt thở Sporting tại Champions League Thủ thành David Raya nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận sau màn trình diễn điểm 10, giúp Arsenal hạ Sporting CP 1-0 bất chấp sức ép nghẹt thở tại Bồ Đào Nha.

Trong một đêm diễn ra đầy kịch tính tại sân Jose Alvalade, Arsenal đã giành lợi thế quan trọng tại tứ kết lượt đi Champions League nhờ chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Sporting CP. Dù Kai Havertz là người ghi bàn quyết định ở phút bù giờ, nhưng chính sự xuất sắc của David Raya mới là nhân tố then chốt giúp đại diện nước Anh bảo toàn thành quả.

Bức tường thành mang tên David Raya

Trận đấu khép lại với kịch bản nghẹt thở khi Arsenal ca khúc khải hoàn nhờ khoảnh khắc tỏa sáng muộn màng của Kai Havertz. Tuy nhiên, để có được kết quả này, "Pháo thủ" đã phải chịu áp lực khủng khiếp từ đội chủ nhà. David Raya, với hàng loạt pha cứu thua xuất thần, đã trở thành nỗi ám ảnh cho các chân sút Sporting CP.

Rui Borges ca ngợi thủ môn Arsenal.

Với màn trình diễn được đánh giá là điểm 10 tuyệt đối, Raya đã được UEFA vinh danh là "Cầu thủ xuất sắc nhất trận". Đây là phần thưởng xứng đáng cho thủ thành người Tây Ban Nha khi anh liên tục hóa giải những cơ hội ghi bàn mười mươi của đối phương.

Sự thừa nhận từ đối thủ

Phát biểu sau trận đấu, HLV Rui Borges của Sporting CP không giấu nổi sự thán phục dành cho người gác đền bên phía Arsenal. Ông thừa nhận chính phong độ đỉnh cao của Raya đã làm thay đổi cục diện trận đấu vốn đang diễn ra khá cân bằng.

"Đúng vậy, Raya là người chơi hay nhất hôm nay. Chúng tôi đã tạo ra những cơ hội ghi bàn cực kỳ rõ rệt nhưng cậu ấy cản phá quá xuất sắc. Ngược lại, thủ môn của chúng tôi không phải hoạt động quá nhiều trong một thế trận không quá chênh lệch", chiến lược gia người Bồ Đào Nha chia sẻ.

Ngày trở về đầy cảm xúc của Viktor Gyokeres

Bên cạnh cuộc đối đầu chuyên môn, trận đấu còn đánh dấu ngày trở lại đầy ý nghĩa của Viktor Gyokeres. Lần đầu tiên đối đầu đội bóng cũ kể từ khi chuyển sang khoác áo Arsenal, chân sút người Thụy Điển đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ người hâm mộ tại Jose Alvalade.

HLV Rui Borges cũng dành những lời tình cảm cho học trò cũ: "Tôi đã hỏi thăm Gyokeres và gia đình cậu ấy. Gyokeres xứng đáng được ghi nhận vì những đóng góp to lớn giúp Sporting vô địch quốc gia và làm nên lịch sử tại đây. Cậu ấy sẽ luôn được chào đón tại đây".

Sporting CP nuôi hy vọng tại London

Dù để thua ở lượt đi, tinh thần của các cầu thủ trẻ Sporting không hề sụt giảm. Tiền đạo 21 tuổi Rafael Nel, người coi Gyokeres là thần tượng, khẳng định đội bóng sẽ dồn toàn lực cho trận lượt về tại London.

"Chúng tôi đã động viên nhau sau trận đấu. Tuần tới, toàn đội sẽ hành quân đến London với sự tự tin cao nhất. Sporting không có gì phải e sợ và sẽ thi đấu với tất cả những gì mình có", Nel tuyên bố đầy quyết tâm. Kết quả tối thiểu 0-1 hứa hẹn một trận lượt về bùng nổ khi Sporting buộc phải dâng cao tìm kiếm bàn gỡ tại Emirates.