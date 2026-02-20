David Raya và tử huyệt sút xa: Arsenal trả giá đắt trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh Với tỷ lệ cản phá sút xa chỉ đạt 54%, thấp nhất giải đấu, David Raya đang trở thành mắt xích yếu nhất khiến Arsenal hụt hơi trước Wolves trong giai đoạn nước rút.

Trận hòa 2-2 đầy nuối tiếc trước Wolves tại Molineux đã phơi bày một thực trạng đáng báo động cho tham vọng vô địch của Arsenal: vị trí thủ môn. Dù hàng công đã làm tốt nhiệm vụ với các bàn thắng của Bukayo Saka và Piero Hincapie, sai số nơi khung gỗ của David Raya đã trực tiếp tước đi 2 điểm quý giá của thầy trò HLV Mikel Arteta.

Cơn ác mộng từ những cú dứt điểm ngoài vòng cấm

Bàn thua ở phút 61 sau cú dứt điểm của Hugo Bueno không phải là một tai nạn đơn thuần. Đây đã là lần thứ sáu kể từ đầu năm 2026, David Raya phải vào lưới nhặt bóng sau những cú sút xa. Trước đó, những cầu thủ như Eli Junior Kroupi (Bournemouth), Patrick Dorgu và Matheus Cunha (Man Utd) đều đã khai thác triệt để khoảng trống trước vòng cấm của Pháo thủ.

Raya liên tục bị những cú sút xa đánh bại.

Các con số thống kê chuyên sâu từ Opta đã chỉ ra lỗ hổng nghiêm trọng trong kỹ năng của thủ thành người Tây Ban Nha. Tại Ngoại hạng Anh mùa này, Raya đã đối mặt với 13 cú sút trúng đích từ ngoài vòng cấm và để lọt lưới tới 6 bàn. Tỷ lệ cứu thua đối với các pha dứt điểm tầm xa của anh chỉ vỏn vẹn 54%, con số thấp nhất trong số các thủ môn đang bắt chính tại giải đấu. Để so sánh, Sam Johnstone của Wolves - người xếp ngay trên Raya - cũng sở hữu tỷ lệ cứu thua trên 70%.

Sự bất ổn về tâm lý ở thời khắc quyết định

Không chỉ dừng lại ở vấn đề kỹ thuật, David Raya còn cho thấy dấu hiệu hụt hơi về tâm lý khi áp lực gia tăng. Bàn gỡ hòa ở phút 90+4 của Edozie là minh chứng điển hình cho sự thiếu quyết đoán của hệ thống phòng ngự Arsenal, mà Raya là nhân vật trung tâm với một tình huống ra vào không hợp lý.

Cựu danh thủ Alan Smith nhận định trên Sky Sports rằng sự lo lắng của Raya đã lan truyền sang cả các đồng đội, đặc biệt là Leandro Trossard, khiến đội bóng đánh mất quyền kiểm soát trong những phút bù giờ. Ông nhấn mạnh: "David Raya đã hoảng loạn băng ra khi cậu ấy không cần thiết phải làm vậy. Điều đó không phải là tín hiệu tốt cho khả năng chịu đựng áp lực của Arsenal trong giai đoạn này."

Thủ thành Tây Ban Nha không còn mang lại sự chắc chắn như đầu mùa.

Hồi chuông báo động cho Mikel Arteta

Kết thúc trận đấu, David Raya chỉ nhận được 6.1 điểm, mức điểm thấp nhất trong đội hình Arsenal. Trong bối cảnh Manchester City luôn duy trì phong độ hủy diệt ở giai đoạn cuối mùa, những sai lầm cá nhân như của Raya là thứ xa xỉ mà Arsenal không được phép mắc phải nếu muốn chạm tay vào chức vô địch sau nhiều năm chờ đợi.

HLV Mikel Arteta sẽ phải sớm đưa ra giải pháp, hoặc là điều chỉnh tâm lý cho thủ thành số 1, hoặc có những thay đổi về mặt nhân sự để gia cố hàng thủ trước khi quá muộn. Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh không có chỗ cho những sai lầm lặp đi lặp lại từ một vị trí trọng yếu như thủ môn.