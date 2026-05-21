David Seaman dự báo Arsenal hạ PSG 1-0 để thống trị châu Âu Huyền thoại David Seaman tin tưởng Arsenal sẽ đánh bại PSG để hoàn tất cú đúp danh hiệu lịch sử, đồng thời ca ngợi tập thể của Mikel Arteta là đội hình xuất sắc nhất lịch sử CLB.

Arsenal đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử sau khi giải tỏa cơn khát vô địch Ngoại hạng Anh kéo dài 22 năm. Với sự tự tin dâng cao, cựu thủ thành huyền thoại David Seaman tin rằng thầy trò Mikel Arteta đủ bản lĩnh để hạ gục Paris Saint-Germain (PSG) trong trận chung kết Champions League sắp tới để hoàn tất cú đúp danh hiệu vĩ đại.

Khát vọng cú đúp sau chức vô địch Ngoại hạng Anh

Việc đăng quang tại đấu trường quốc nội nhờ cú sẩy chân của Manchester City trước Bournemouth đã cởi bỏ áp lực đè nặng lên vai các cầu thủ Arsenal suốt hai thập kỷ qua. Chia sẻ trên kênh Sky Sports News, David Seaman bày tỏ niềm vui sướng tột độ và khẳng định chức vô địch này chỉ là sự khởi đầu cho một kỷ nguyên thành công mới của đội bóng Bắc London.

Seaman đánh giá cao tập thể Arsenal hiện tại.

Dự đoán tỷ số 1-0 truyền thống

Khi được hỏi về kịch bản cho trận chung kết tại đấu trường châu lục, Seaman không ngần ngại nhắc lại kịch bản quen thuộc của đội bóng. Ông nhấn mạnh rằng trong những trận cầu sinh tử, kết quả cuối cùng mới là điều quan trọng nhất chứ không phải cách thức vận hành lối chơi đẹp mắt hay thực dụng.

"Tất cả là về việc giành chiến thắng, không phải là chúng ta chơi như thế nào. Nhưng tỷ số 1-0 quen thuộc dành cho Arsenal vẫn nghe rất tuyệt", Seaman chia sẻ. Theo ông, đội hình hiện tại dưới bàn tay Mikel Arteta là tập thể xuất sắc nhất mà ông từng chứng kiến, sở hữu sự cân bằng và tâm lý lỳ lợm đã được trui rèn qua các cuộc đua danh hiệu khốc liệt.

David Raya là điểm tựa then chốt

Một trong những yếu tố khiến Seaman tin vào khả năng giữ sạch lưới của Arsenal trước các chân sút PSG chính là phong độ xuất sắc của David Raya. Thủ thành người Tây Ban Nha vừa thiết lập cột mốc ấn tượng khi giành danh hiệu Găng tay vàng lần thứ 3 liên tiếp, minh chứng cho sự ổn định tuyệt đối nơi khung gỗ.

Dù Declan Rice có một chiến dịch bùng nổ, Seaman vẫn quyết định chọn Raya là cầu thủ xuất sắc nhất năm của đội chủ sân Emirates. Sự tỏa sáng của các cá nhân nơi hàng thủ chắc chắn sẽ là bệ phóng lớn lao cho Pháo thủ trong trận chiến cuối cùng tại đấu trường châu lục. Toàn đội đang hướng về Paris với sự tự tin cao độ, sẵn sàng viết tiếp trang sử mới cho bóng đá Anh.